Những dự án 'định hình đô thị' ven sông tỉnh Đồng Nai

Với lợi thế sông Đồng Nai, UBND tỉnh này định hướng không gian đô thị ven sông ở cửa ngõ phía Đông với hàng loạt khu dân cư, đô thị, du lịch, thương mại mới.
Nằm giữa sông Đồng Nai, dự án khu đô thị tại Cù lao Tân Vạn, phường Biên Hòa rộng 48 ha được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 năm 2008 do Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu làm chủ đầu tư xây dựng.
Theo quy hoạch, dự án phục vụ khoảng 18.000 cư dân, hướng đến hình thành một khu đô thị dịch vụ du lịch ven sông hiện đại. Ngoài khu đô thị, đây còn được quy hoạch làm dịch vụ, du lịch.
Năm 2025, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land trúng đấu giá 51% vốn sở hữu của Tín Nghĩa để sở hữu toàn bộ dự án trên, đổi tên dự án thành Đảo Kim Quy.
Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.200 tỷ đồng, TTC Land sẽ phát triển 571 nhà phố, biệt thự đơn lập và song lập, đồng thời xây dựng hệ thống tiện ích nội khu gồm trường học quốc tế, trung tâm thương mại, khu thể thao - giải trí và công viên ven sông.
Với định hướng phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, 20 năm qua, địa phương này đã quy hoạch, kêu gọi đầu tư, tập trung phát triển khu đô thị phía Đông Biên Hòa với hàng loạt khu dân cư, đô thị chạy dọc Hương lộ 2.
Một trong những dự án được hoàn thành đầu tiên đưa vào sử dụng là khu đô thị Izumi City. Hiện dự án triển khai trên 170 ha do Tập đoàn Nam Long cùng đối tác Nhật Bản thực hiện với vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, dự kiến được xây dựng theo mô hình khu đô thị tích hợp.
Ngoài một số khu vực có người ở, hiện nay vẫn còn nhiều khu được quy hoạch xây dựng vẫn còn để trống, chưa triển khai. Theo nhiều nhà đầu tư, với "cú hích" Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương, thị trường bất động sản sẽ "nóng lên", các chủ đầu tư sẽ đẩy mạnh xây dựng.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, với định hướng phát triển đô thị trục sông Đồng Nai, tỉnh và TP HCM đã xây nhiều cây cầu kết nối như Đồng Nai 2 (Long Hưng), Nhơn Trạch, Cát Lái, Phú Mỹ 2...
Một khu đô thị bên Hương lộ 2 giáp sông Đồng Nai đi qua phường Long Hưng.
Với quy mô khoảng 1.000 ha, dự án khu đô thị Aqua City của Tập đoàn Novaland nằm bên sông Đồng Nai, có hàng loạt phân khu phát triển nhà phố, biệt thự phân lập, song lập...
Quảng trường của dự án Aqua City nằm cạnh sông, có bên du thuyền để kết nối giao thông đường thủy.
Với lợi thế được bao quanh bởi hàng chục km đường sông, dự án được xem là đô thị sinh thái ven sông quy mô lớn tại Đồng Nai. Đến nay hơn 1.000 căn biệt thự và nhà phố đã được bàn giao, hàng trăm gia đình đã hoàn thiện nội thất và chuyển về sinh sống.
Dự án Khu đô thị cù lao Hiệp Hòa rộng 291 ha với tổng vốn đầu tư hơn 72.200 tỷ đồng do liên danh 5 doanh nghiệp thực hiện với quy mô dân số gần 27.500 người.
Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị phức hợp dịch vụ, mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian xanh và khai thác lợi thế ba mặt giáp sông.
Ngoài các dự án khu đô thị, nhiều dự án chung cư căn hộ được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép nằm cạnh bên sông để hưởng lợi thế "gió sông".
Dự án Fresia Riverside được khởi công cuối năm 2024 quy mô 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 1.153 căn hộ.
Trước đó, Đồng Nai được đồng ý về mặt chủ trương lên thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2026. Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành và UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện đề án trình Chính phủ trước 4/4 để trình Quốc hội trong Kỳ họp thứ nhất tháng 4 tới.
Theo đề án, thành phố Đồng Nai hình thành trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích và dân số của tỉnh sau sáp nhập. Sau khi sáp nhập Bình Phước, Đồng Nai rộng hơn 12.700 km2, dân số trên 4,5 triệu người, với 95 đơn vị hành chính cấp xã; trung tâm hành chính đặt tại phường Trấn Biên (TP Biên Hòa cũ).
Phước Tuấn - Phương Uyên