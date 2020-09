Những dòng máy in của HP hữu ích cho doanh nghiệp nhỏ

Tối ưu chi phí vận hành, tối ưu chi phí ban đầu, in phun màu chất lượng... là những ưu điểm nổi bật của máy in HP, phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ không có bộ phận IT riêng, các trục trặc với máy in như bản in xuất hiện gạch sọc, hết mực nhanh, tốc độ in chậm... gây ra nhiều phiền toái cho các nhân viên và đình trệ công việc. Nắm bắt thực tế này, đại diện HP cho biết hãng này phát triển nhiều dòng sản phẩm với các tính năng dành riêng cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ, có giá cả phù hợp.

Tối ưu chi phí ban đầu với Laser 100 và Color Laser

Theo đại diện HP, dòng sản phẩm HP Laser 100 với mức giá chỉ từ 2 triệu đồng mang đến giải pháp tối ưu chi phí ban đầu cho doanh nghiệp. Với mức giá này, máy vẫn có chất lượng in laser tốt với bản in sắc nét, chính xác, giải quyết vấn đề bản in bị gạch sọc hay chất lượng in kém.