Những động lực cho thị trường bất động sản Đức Hoà

Nhờ vị trí cửa ngõ Tây TP HCM, cùng sức hút về hạ tầng, công nghiệp, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang quy tụ nhiều dự án bất động sản quy mô.

Phát triển đô thị công nghiệp

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn tới 2030, Đức Hòa sẽ tập trung phát triển mạnh sản xuất của doanh nghiệp trong khu, thúc đẩy hoàn tất cơ sở hạ tầng và xúc tiến kêu gọi đầu tư, tăng cường mối liên kết các khu công nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông và những chính sách phát triển của khu vực này cũng ngày một hoàn thiện. Đây là đòn bẩy quan trọng làm tăng giá trị thị trường bất động sản Đức Hoà, xứng tầm trở thành trung tâm kinh tế - công nghiệp mới của khu vực phía Tây TP HCM.

Tỉnh lộ 823D, 827E, đường Lương Hoà góp phần giao thương từ Long An đi TP HCM, sẽ được khởi công trong thời gian tới.

Cuối năm 2021, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An tiến hành khởi công tuyến ĐT 823D có chiều dài 14,2km, đây là trục kết nối Long An – TP HCM. Dự án có điểm đầu giáp ranh TP HCM - Long An (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa), điểm cuối là nút giao QL.N2 (vòng xoay Hậu Nghĩa) với tổng mức đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng. Tuyến đường mới này sẽ góp phần quan trọng trong việc kết nối giữa đường vành đai 3, đường vành đai 4 và kết nối vào đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư.

Được mệnh danh là đô thị chuyên gia, huyện Đức Hòa hiện có khoảng 20 khu công nghiệp và cụm công nghiệp, với tỷ lệ lấp đầy 73%. Nơi đây thu hút hơn 40.000 lao động về sinh sống và làm việc, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở cũng như cơ hội việc làm dồi dào.

Trong số các địa phương ở Long An, bên cạnh một Tân An năng động thì Đức Hòa hội tụ nhiều tinh hoa giá trị như: ưu thế về vị trí tiềm năng sẵn có; dòng vốn đầu tư đang liên tục đổ vào, cộng thêm xu hướng dịch chuyển nhu cầu sinh sống của cư dân. Những yếu tố này đã góp phần hoàn thiện cho tương lai trở thành trung tâm kinh tế với nhiều dự án trọng điểm có quy mô lớn.

Dragon Pearl – dự án đón đầu nhu cầu định cư

Xu hướng mua nhà ở vùng ven trung tâm đang được nhiều người lựa chọn, thị trường mua bán đất nền và xây nhà ở ngày một sôi động và mức giá tăng liên tục trong những năm vừa qua. Nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân, khu vực tây Sài Gòn được chọn là nơi triển khai phát triển, hướng đến những giá trị thực.

Nhận thấy tiềm năng này, Công ty cổ phần Bất động sản Đức Hòa Đông đã đầu tư phát triển dự án Dragon Pearl ngay quỹ đất vàng nằm trong lòng khu công nghiệp Đức Hòa Đông. Dự án hướng đến mô hình đô thị chuyên gia kiểu mẫu, hứa hẹn mang đến một sản phẩm tiềm năng cho đầu tư lẫn an cư.

Dragon Pearl hưởng lợi thế tiện ích và hạ tầng kết nối giữa trung tâm Sài Gòn và trục động lực khu Tây

Dragon Pearl tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh lộ 10 rộng 6 làn xe, giáp ranh TP HCM và nối liền trung tâm thị trấn Đức Hòa. Sau khi tuyến đường ĐT823D hình thành, cư dân tương lai của Dragon Pearl sẽ có thêm nhiều lựa chọn để di chuyển nhanh chóng đến trung tâm TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Khu đô thị Dragon Pearl tạo cơ hội cho nhà đầu tư nắm bắt tiềm năng gia tăng giá trị tại đô thị vệ tinh phía Tây.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi về vị trí, theo chủ đầu tư yếu tố kiến tạo lợi ích của khách hàng còn thể hiện ở mức giá hợp lý so với các khu vực lân cận, nguồn cung đang ngày một khan hiếm. Dragon Pearl được quy hoạch trong khu đô thị kiểu mẫu, thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, sở hữu địa thế phong thủy tuyệt đẹp mang tài lộc và may mắn, có 4 mặt giáp sông với những tuyến phố thương gia độc đáo, mang đến những trải nghiệm sống quý giá cho cư dân.

4 mặt giáp sông của Dragon Pearl.

Theo chủ đầu tư, dự án đã được cấp phép quy hoạch 1/500 với tổng diện tích 48,1ha, gồm 1768 nền và khu chung cư dạng nhà ở xã hội; và đã được cấp phép xây dựng hạ tầng cơ bản. Nơi đây không chỉ thuận lợi tới nơi làm việc mà còn là điểm an cư lý tưởng, đặc biệt là những chuyên gia, công nhân làm việc tại khu công nghiệp Đức Hòa.

Thành Dương