Những đội trinh sát 'bay không lương' vào tâm bão mạnh nhất thế giới

Các đội trinh sát khí tượng Mỹ mạo hiểm bay vào tâm bão Melissa để thu thập dữ liệu, dù không được trả lương do chính phủ vẫn đóng cửa.

Đội "thợ săn bão" thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) suốt tuần qua đã liên tục bay xuyên tâm bão Melissa, đối mặt với những trận gió dữ dội và nhiễu động cực mạnh, nhằm thu thập dữ liệu về cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm đến nay.

Họ làm việc gần như 24/7, nhưng không được tính công và trả lương do chính phủ Mỹ đang đóng cửa.

Khoảnh khắc trinh sát cơ Mỹ rung lắc khi bay xuyên bão mạnh nhất thế giới Khoảnh khắc phi cơ Mỹ rung lắc khi bay xuyên bão Melissa hôm 30/10. Video: NOAA

Một nhân viên NOAA giấu tên cho biết các kíp bay đã lỡ hai kỳ trả lương. "Mọi thành viên trong tổ bay đều phải tập trung cao độ khi làm nhiệm vụ, nhất là trong môi trường như thế này, nhưng thật khó để làm điều đó khi biết rằng mình không thể trang trải chi phí sinh hoạt. Nhiều người đã phải rút tiền tiết kiệm để cầm cự", người này nói.

Hoạt động bay xuyên bão luôn đi kèm với nguy hiểm, đặc biệt là trong những cơn bão mạnh như Melissa. Một máy bay trinh sát khí tượng WP-3D của NOAA đã phải hủy nhiệm vụ, quay về căn cứ để kiểm tra an toàn sau khi nhiễu động mạnh khiến nó vượt giới hạn chịu tải.

Hình ảnh từ chuyến bay cho thấy thiết bị rơi khỏi trần khoang, gần 20 thành viên bị hất tung khỏi ghế nhưng vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục nhiệm vụ. Sau khi được kiểm tra bởi đội kỹ thuật, những người cũng đang làm việc không lương, phi cơ lại cất cánh để bay vào cơn bão.

Andy Hazelton, nhà nghiên cứu bão ở Đại học Miami, mô tả chuyến bay đó là trải nghiệm khó chịu nhất trong sự nghiệp 7 năm của ông. "Những chuyên gia khí tượng đang làm công việc nguy hiểm nhất trong điều kiện không lương, họ xứng đáng được tôn vinh", ông nói.

Các chuyên gia khí tượng làm việc trên máy bay WP-3D vào tháng 9/2020. Ảnh: NOAA

Bên cạnh NOAA, không quân Mỹ cũng triển khai máy bay trinh sát vào tâm bão Melissa. Nhiệm vụ chính của họ là theo dõi đường đi và cường độ bão, thay vì tập trung vào nghiên cứu và cải thiện năng lực dự báo như phi cơ thuộc biên chế NOAA.

Trong quá trình theo dõi Melissa, một phi cơ của không quân Mỹ cũng phải quay về giữa chừng vì nhiễu động quá mạnh. Giới chuyên gia lưu ý rằng hai máy bay phải đình chỉ nhiệm vụ trong cùng một cơn bão là điều bất thường, càng cho thấy sức mạnh của siêu bão Melissa. Tốc độ gió ở tâm bão đạt tới 298 km/h, mức cao nhất từng ghi nhận ở Đại Tây Dương.

Dù không được trả lương, các tổ bay của NOAA vẫn tiếp tục sứ mệnh bay vào tâm bão nhằm hỗ trợ các đối tác quốc tế. "Chúng tôi mong chính phủ sớm hoạt động trở lại, để những phi công và chuyên gia khí tượng quả cảm này được trả công xứng đáng cho nhiệm vụ bảo vệ mạng người", người phát ngôn NOAA Kim Doster nói.

Thanh Danh (Theo CNN, AP)