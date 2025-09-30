Những đời iPhone được nâng cấp iOS 26

Apple vừa phát hành iOS 26, bản cập nhật lớn với thay đổi giao diện và bổ sung nhiều tính năng AI, cập nhật cho đời iPhone 11 Series trở lên.

Theo đó, iOS 26 sẽ hỗ trợ trên các đời iPhone từ 11 đến 17 Series, iPhone SE thế hệ 2 và 3. Các mẫu iPhone XR, XS và đời cũ hơn không được hỗ trợ. Trong số này, những phiên bản cao cấp như iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro mới có thể sử dụng đầy đủ Apple Intelligence - bộ tính năng AI yêu cầu cấu hình xử lý mạnh hơn. Các phiên bản mới nhất như iPhone 17 512 GB hay iPhone 17 Pro 1TB được quan tâm nhiều nhất.

Giao diện iOS 26. Ảnh: TopZone

iOS 26 được xem là cuộc thay đổi lớn nhất về giao diện kể từ iOS 7. Thiết kế Liquid Glass mang lại hiệu ứng trong suốt, phản chiếu ánh sáng và chuyển động linh hoạt. Biểu tượng, widget, trung tâm điều khiển được bo tròn, sắp xếp theo hiệu ứng nhiều lớp. Giao diện ứng dụng Camera và Safari được tinh gọn, tăng không gian hiển thị.

Trọng tâm của iOS 26 nằm ở Apple Intelligence - nền tảng AI được tích hợp sâu. Người dùng có thể sử dụng tính năng Live Translation dịch trực tiếp trong tin nhắn, cuộc gọi hay FaceTime. Genmoji cho phép tạo biểu tượng cảm xúc từ mô tả văn bản, còn Image Playground hỗ trợ sáng tạo hình ảnh đơn giản.

Trợ lý thông minh trên iOS 26 có thể nhận diện nội dung hiển thị trên màn hình, đề xuất hành động, tóm tắt email và lọc cuộc gọi lạ. Apple cho biết tiếng Việt sẽ được hỗ trợ chính thức vào cuối năm 2025.

iOS 26 cho phép cá nhân hóa hình nền từng cuộc trò chuyện, tạo khảo sát nhóm nhanh chóng và quản lý tin nhắn từ người lạ. Apple Games ra đời như trung tâm trò chơi, Apple Music bổ sung dịch lời bài hát và chế độ AutoMix. CarPlay thế hệ mới sử dụng thiết kế Liquid Glass, hiển thị Live Activities và tích hợp sâu hơn vào hệ thống xe, mang lại trải nghiệm điều khiển trực quan.

Linh Lam