Những doanh nghiệp lãi nhất sàn chứng khoán Việt Nam

VEFAC - công ty con của Vingroup - báo lãi trước thuế quý I hơn 18.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp lãi cao nhất thị trường chứng khoán, vượt mọi ngân hàng.

Đến ngày 1/5, hầu hết doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý I/2025. Theo thống kê từ VnExpress, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) - chủ đầu tư dự án Vinhomes Global Gate - là doanh nghiệp lãi cao nhất trong quý đầu năm. Đây là lần đầu tiên VEFAC đạt vị trí này. Các quý trước, ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, Vietinbank, BIDV hay Vinhomes mới là đơn vị có lợi nhuận lớn nhất.

VEFAC báo lãi trước thuế 18.605 tỷ đồng, gấp 163 lần quý đầu năm ngoái. Công ty lãi lớn nhờ doanh thu tăng đột biến, gấp 222.000 lần cùng kỳ năm trước, đạt 44.560 tỷ đồng. Theo giải trình, trong quý vừa qua, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate. Lợi nhuận của công ty địa ốc này gấp nhiều lần các ngân hàng lớn như MB, BIDV, Techcombank, Vietinbank...

Doanh nghiệp này là công ty con của Tập đoàn Vingroup với tỷ lệ sở hữu hơn 85%. VEFAC cũng là chủ đầu tư khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội và Mai Lâm, huyện Đông Anh (tên thương mại Vinhomes Global Gate). Dự án này có quy mô hơn 261 ha, tổng vốn đầu tư gần 34.880 tỷ đồng.

Tháng 3 năm nay, VEFAC được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho chuyển nhượng 75 ha phần đất xây dựng nhà ở cao tầng, thấp tầng, công trình hỗn hợp và đất công cộng có mục đích kinh doanh tại dự án Vinhomes Global Gate cho công ty Thời đại mới T&T.

Vietcombank là đơn vị nắm giữ ngôi "á quân lợi nhuận" trong quý đầu năm, vươn lên từ vị trí thứ ba, đồng thời là ngân hàng lãi lớn nhất. Nhà băng này đã giành lại vị trí đầu bảng của ngành sau khi để Vietinbank vượt qua quý cuối năm 2024. Cụ thể, quý I/2025, Vietcombank mang về 10.860 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, VietinBank từ vị trí thứ hai trong quý cuối năm ngoái tụt xuống thứ 7 ở quý đầu năm nay với lợi nhuận trước thuế đạt 6.582 tỷ đồng. 8 trong 10 công ty lãi lớn nhất quý I/2025 là các ngân hàng.

MB trong quý I/2025 đã đạt được vị trí thứ ba về lợi nhuận khi báo lãi trước thuế 8.386 tỷ đồng, tăng 45%. Nhà băng này cũng lần đầu vươn lên đứng thứ hai toàn ngành, vượt BIDV và Vietinbank.

HDBank và Techcombank cũng cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng lợi nhuận. Trong khi đó, VPBank và ACB đều giảm 3 bậc so với quý trước đó, lần lượt xếp thứ 9 và thứ 10.

Công ty phi tài chính còn lại trong danh sách 10 đơn vị lãi lớn nhất quý đầu năm là Vingroup. Doanh nghiệp này đã vươn lên từ vị trí thứ 7 ở quý cuối năm ngoái để lọt vào top 5 trong quý I/2025.

Trong quý đầu năm 2025, tập đoàn này ghi nhận doanh thu kỷ lục 84.053 tỷ đồng, tăng 287% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng bất động sản là động lực tăng trưởng chính, chiếm 65% tổng doanh thu. Trừ các chi phí, công ty lãi lãi trước thuế 7.381 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với quý I/2024.

Nếu tính trong 20 vị trí dẫn đầu về lợi nhuận, chỉ 8 công ty phi tài chính góp mặt gồm VEFAC, Vingroup, ACV, Hòa Phát, Vinhomes, Vietnam Airlines, FPT, PV Gas. Đây đều là những "gương mặt" quen thuộc nằm trong số những doanh nghiệp lãi lớn hàng năm.

Hiện một số doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2025. Tuy nhiên, chứng khoán MB (MBS) đã dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể tăng 17% trong quý đầu năm nay. Công ty chứng khoán cho rằng các doanh nghiệp được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất tiêu dùng tiếp tục phục hồi.

Trong đó, ngân hàng sẽ là nhóm dẫn dắt lợi nhuận, được MBS dự báo tăng trưởng 15% nhờ tín dụng đã bắt đầu tăng tốc ngay từ đầu năm. Thực tế, hơn một nửa số đơn vị trên sàn chứng khoán đã báo lãi tăng, trong đó có cả các nhà băng quốc doanh.

Theo MBS, các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2025 nổi bật gồm bất động sản tăng 719%, khu công nghiệp tăng 61%, năng lượng tăng 41%. Một số ngành ước tính lãi đi xuống như hàng không giảm 46% so với quý đầu năm ngoái do các doanh nghiệp này lợi nhuận đột biến hay dầu khí giảm 27% do giá dầu suy giảm so với cùng kỳ.

Ví dụ, trong nhóm hàng không, quý đầu năm ngoái, Vietnam Airlines - công ty có lợi nhuận lớn nhất ngành báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng nhờ được xóa nợ. Còn ngành dầu khí, theo trading economics, giá dầu brent hiện tại đã giảm hơn 23% so với đầu năm 2024, còn hơn 61 USD mỗi thùng.

Trọng Hiếu