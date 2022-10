Những đồ vật không nên mang đi du lịch

Độc giả Trịnh Hằng chia sẻ kinh nghiệm của mình trên hành trình du lịch về những đồ vật không nên mang theo trong hành lý.

Bạn nên cân nhắc những đồ vật dưới đây để hành trình du lịch của mình được thuận tiện nhất.

Bình nước giữ nhiệt

Thay vì bình giữ nhiệt cồng kềnh, hãy mang theo chai nước nhựa tiện dụng và nhẹ nhàng.

Trừ khi bạn đi dã ngoại ở những nơi có nhiệt độ thấp, nước uống có thể đóng băng, nếu không thì bình giữ nhiệt là một gánh nặng trong hành trang du lịch. Một số du khách chỉ thích uống nước ấm, số khác lại thích mang theo cả bình nước đá để giải nhiệt. Không ít người cầu kỳ còn pha cả nước hoa quả ướp lạnh để trên đường nhấm nháp cho vui.

Thực tế là sự sảng khoái trong chốc lát mà bình giữ nhiệt mang lại không xứng đáng với công sức bạn bỏ ra để mang vác. Cùng một lượng nước mang theo, bình giữ nhiệt có trọng lượng và kích thước lớn gấp 3-4 lần chai nhựa, chiếm một thể tích không nhỏ trong balô, túi xách và có thể khiến bạn mỏi nếu đeo cả ngày. Thay vì thế, bạn nên đem theo chai nhựa dùng nhiều lần, vừa gọn nhẹ vừa nhìn xuyên được, giúp bạn kiểm soát lượng nước đã uống và chuẩn bị lấy thêm nước khi cần. Bình nhựa thể thao có cả ống hút cố định, có thể gài trên vai, trên balô để dễ dàng uống mà không cần thao tác nhiều.

Ô cầm tay

Ô cầm tay cũng có thể liệt vào dạng "hành lý cồng kềnh và nặng nề", ngay cả những chiếc ô gấp gọn. Nó chiếm chỗ đáng kể trong túi xách, còn khi giở ra dùng, nó "cầm tù" luôn một bên tay của bạn, khiến các thao tác như rút ví tiền, cầm vé tàu xe, chụp ảnh, uống nước.... đều trở nên vướng víu. Chưa kể khi gió to, chiếc ô tạo lực cản rất lớn khiến bạn phải vất vả mới đi bộ được trên đường. Còn nữa, vì nó là vật cầm tay nên bạn rất dễ để quên hoặc rơi mất, vừa tốn thêm tiền vừa bực mình.

Để giải phóng đôi tay, bạn hãy thay thế ô bằng mũ rộng vành che nắng, và mang theo áo mưa giấy đề phòng lúc trở trời. Khi đi tham quan, tốt nhất là hãy đi tay không, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Trang phục nặng nề

Những món quần áo dù đẹp đến mấy, sành điệu đến mấy mà tạo gánh nặng cho bạn thì cũng nên mạnh dạn để ở nhà, bởi khi đi du lịch, cần giảm tối đa trọng lượng hành lý và đồ đạc trên người. Các trang phục nặng nề như quần áo bằng vải bò, quần áo da, áo khoác dạ, áo tweed... thường nặng hơn nhiều lần mà lại giữ ấm kém so với áo gió, áo nỉ, khaki hoặc lông vũ. Mặt khác khi những trang phục nặng nề đó không may ngấm nước thì sẽ tốn nhiều thời gian và công sức để làm sạch, làm khô.

Do đó, khi đi du lịch mùa đông, hãy ưu tiên chọn trang phục gọn nhẹ, mặc nhiều lớp mỏng sẽ giữ ấm tốt hơn một áo to dày. Mùa hè thì chọn quần áo may bằng sợi vải tự nhiên (cotton, linen, modal...) để cơ thể được dễ chịu khi vận động, thay vì các chất liệu pha nhiều nylon tuy bóng bẩy và ít nhăn nhàu nhưng bí, thoát hơi kém.

Túi tote và các loại túi xách không có khóa kéo

Túi xách, balo có khóa gài kín đáo sẽ là "bạn đồng hành đáng tin cậy" trên đường du lịch.

Tới địa điểm du lịch, người dân địa phương thường dễ dàng nhận ra bạn qua vẻ ngơ ngác. Do đó không ít kẻ xấu lợi dụng điều này để "kiếm chác". Vì vậy, bạn nên để ở nhà những chiếc túi xách không có khóa kéo hoặc nút bấm, hoặc túi kẹp nách dễ bị giật mất.

Hãy mang theo ba lô, túi đeo chéo, túi bao tử, vừa bảo vệ được giấy tờ và tiền bạc, vừa giải phóng cho đôi tay. Túi xách nên may bằng vật liệu chắc chắn và chống thấm, để trong mọi trường hợp, đồ đạc trong túi không bị hư hỏng, rách nhòe.

Giày cao gót, giày đế bánh mì, giày đế cứng

Nếu xác định chỉ ở trong khách sạn nghỉ ngơi, thì bạn không cần quan tâm đến giày dép. Nhưng nếu bạn di chuyển nhiều, nhất là ở những nơi địa hình không thuận lợi, hoặc cần đi bộ dài, thì giày cao gót và các loại giày cứng, nặng nề sẽ khiến bạn nhanh chóng mất sức, đau chân, đau đầu, thậm chí mệt mỏi. Nói cho cùng, chúng không được thiết kế để hỗ trợ vận động, chỉ có tác dụng ngắn khi tạo dáng chụp ảnh thôi. Bạn hãy ưu tiên giày đế mềm, giày thể thao để đôi chân luôn được thoải mái.

Trịnh Hằng