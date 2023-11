Những đô thị vắng người quanh sân bay Long Thành

Khu dân cư Lộc An rộng 41 ha do Công ty cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) xây dựng bên cạnh Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cũng là một trong những khu dân cư được kỳ vọng sầm uất của Vùng đô thị Bình Sơn.

Trong bốn năm nay, khu nhà phố đìu hiu không kém, chỉ một số nhà được xây dựng ở các phân khu đất nền.