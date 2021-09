Những điều phải làm ở thành phố tốt nhất thế giới

Đầu tháng 9, Time Out vừa công bố danh sách 37 thành phố tốt nhất thế giới 2021. Danh sách này dựa vào bình chọn của người dân sống tại các thành phố cùng đội ngũ chuyên gia và dựa trên các tiêu chí: ẩm thực, văn hóa, các dự án cộng đồng, không gian xanh, tính bền vững, những dự án không chỉ phát triển cho hiện tại mà còn hướng đến tương lai...

Dưới đây là những gợi ý của Insider về những điều du khách nên làm khi ghé thăm San Francisco, thành phố nằm ở vị trí số một trong danh sách.

Leo lên các bậc cầu thang The 16th Avenue Tiled Steps

Các bậc thang nổi tiếng của The 16th Avenue Tiled Steps vào ban ngày và đêm. Ảnh: Imgur, tumblr

Leo lên cầu thang 163 bậc được lát gạch sặc sỡ thuộc dự án 16th Avenue Tiled Steps, bạn có hai lợi thế: có tầm nhìn tuyệt đẹp về toàn cảnh thành phố phía dưới và chụp ảnh kỷ niệm ở một trong những địa danh nổi tiếng nhất thành phố. Thời điểm đẹp nhất vào ban ngày để leo lên nơi này là trước khi mặt trời lặn. Nơi này cũng trở nên đặc biệt lung linh vào ban đêm, khi ánh trăng phản chiếu trên nền gạch, tạo ra một khung cảnh thơ mộng.

Công trình hoàn thiện năm 2005, là thành quả của các nhà hoạt động cộng đồng, nghệ sĩ và người dân thành phố. Tất cả cùng chung tay tạo ra một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt để làm đẹp con phố. Ngày nay, người dân và du khách đã dành nhiều mỹ từ để nhắc đến công trình này như "viên ngọc của thành phố", "nấc thang lên thiêng đường".

Ghé thăm hiệu sách City Lights

Đây là một cửa hàng sách kiêm nhà xuất bản, mở cửa phục vụ khách hàng từ năm 1953, chuyên về văn học, nghệ thuật, chính trị. Ba năm kể từ ngày khai trương, hiệu sách nổi tiếng nhờ xuất bản tập thơ Howl and Other Poems.

Hiệu sách là nơi tụ họp của nhiều biểu tượng văn học Mỹ như Jack Kerouac và Allen Ginsberg, và được giới mộ điệu ví như "vùng đất của văn chương". Do đó, địa điểm này là nơi thu hút những người yêu sách từ khắp nơi trên thế giới đến để đọc, chiêm ngưỡng và hòa mình vào bầu không khí hiện đại nhưng vẫn phảng phất hơi thở lịch sử.

Ngày nay, du khách ghé thăm City Lights phải tuân theo các yêu cầu về phòng dịch như đeo khẩu trang bắt buộc. Nhân viên cửa hàng phải xịt khử khuẩn lên các cuốn sách mà người mua đã chạm vào để đọc và quầy thanh toán có vách ngăn.

Đi chợ nông sản Alemany

Khí hậu ôn hòa cùng với tinh thần ăn uống của người dân địa phương khiến Alemany trở thành điểm đến lý tưởng để đi chợ mua đồ nông sản. Đây cũng là chợ nông sản lâu đời nhất ở khu vực vùng vịnh San Francisco, khi được thành lập từ những năm 1940. Nơi đây giá cả hợp lý, và nổi tiếng là "khu chợ của người dân".

Du khách yêu thích đồ châu Á có thể tìm thấy nhiều loại rau, như húng quế Thái Lan hay mít, cà tím của Trung Quốc. Ngoài ra, nơi đây bày bán thịt và cá, các loại thực phẩm tươi ngon có nguồn gốc từ địa phương. Chợ cũng có các quầy thực phẩm chế biến sẵn như bánh tamales (đặc sản của người Mexico), samosas (bánh gối nướng hoặc chiên của Ấn Độ)...

Chơi xích đu trên đỉnh của thành phố

Đi bộ đường dài là một trò giải trí phổ biến ở thành phố, một phần vì nó phù hợp với địa hình nhiều đồi. Và một trong những địa điểm được nhiều người yêu thích để đi bộ đường dài là leo lên đồi Billy Goat. Khi bạn leo đến đỉnh đồi, phía cuối những con đường mòn sẽ thấy một chiếc xích đu được treo trên một cành cây. Bạn có thể ngồi đây và thực hiện trò chơi đu táo bạo. Bức ảnh ngồi trên chiếc xích đu này xuất hiện ở rất nhiều Instagram của các du khách và được đánh giá là một trong những bức ảnh "đáng để đăng" nhất.

Tham gia tour Alcatraz vào ban đêm

Trên đảo Alcatraz trước đây có nhà tù liên bang, và hiện là điểm du lịch, địa danh Lịch sử quốc gia. Nơi đây thu hút rất nhiều du khách ghé thăm thông qua các tour.

Một tour tới Alcatraz gồm chuyến đi phà ngắm cảnh vịnh San Francisco cùng trải nghiệm đi bộ tham quan hòn đảo cùng hướng dẫn viên. Vào ban ngày, nơi đây thường rất đông khách du lịch. Do đó, để có được sự yên tĩnh và khám phá những điều thú vị hơn, nhiều du khách thích tham quan tour buổi tối. Chuyến đi bắt đầu từ hoàng hôn, cho phép bạn ngắm quang cảnh tuyệt đẹp hai bên bờ sông của thành phố, cầu Cổng Vàng... Sau đó, bạn cũng tham gia vào tour đi quanh đảo, tham quan nhà tù như ban ngày, nhưng vào ban đêm sẽ mang lại không khí ma quái, rùng rợn nhưng kích thích hơn.

Khám phá thành phố như dân địa phương

Mặc dù nhiều đồi và các con dốc, thành phố cũng sở hữu một nền văn hóa đi xe đạp sôi động như bất kỳ thành phố nào của nước Mỹ. Nếu bạn muốn đi trên đường để khám phá, ngắm nhìn thành phố, bạn có rất nhiều lựa chọn với các cung đường khác nhau. Nhưng nếu muốn đi ở nơi có làn đường dành riêng cho xe đạp để có thể thoải mái ngắm nhìn, địa điểm bạn cần đến là đường mòn Vịnh San Francisco.

10 thành phố tốt nhất thế giới 2021 do Time Out công bố gồm: San Francisco (Mỹ), Amsterdam (Hà Lan), Manchester (Anh), Copenhagen (Đan Mạch), New York (Mỹ), Montreal (Canada), Praha (CH Czech), Tel Aviv (Israel), Porto (Bồ Đào Nha), Tokyo (Nhật Bản).