Những điều người hạnh phúc không chia sẻ trên mạng

Các chuyên gia tâm lý Mỹ cho rằng người ta thường chỉ chia sẻ khoảnh khắc đẹp trên mạng trong khi hạnh phúc thật sự không cần phô trương.

Họ bận rộn với công việc và các mối quan hệ, ít khi đăng trạng thái trừ khi cần. Từ hôn lễ đến chuyển nhà, người thực sự hạnh phúc chỉ chia sẻ một phần nhỏ cuộc sống.

Các chuyên gia gợi ý các loại bài đăng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần.

Mối quan hệ

Tuy nhiên, khảo sát của tạp chí Psychology Today cho thấy 42% đôi đăng về nhau ba lần trở lên mỗi tuần không hài lòng với mối quan hệ so với 12% ở nhóm chỉ đăng vào dịp đặc biệt.

"Họ cố gắng thể hiện mình đang trở thành hình mẫu tình yêu, nhưng thực tế lại cho thấy mối quan hệ đang trục trặc", báo cáo nêu.

Cảm giác bình yên

Việc chuyển từ trung học lên đại học, bước vào môi trường làm việc rồi lập gia đình là những thay đổi lớn trong đời mỗi người. Những biến cố như chia tay hay mất việc dễ khiến cảm giác bình yên bị xáo trộn.

Tuy nhiên, những người thực sự hạnh phúc hiếm khi chia sẻ về cảm giác bình yên của mình. Họ có thể đã vượt qua tổn thương, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc công khai quá trình hồi phục. Người bình yên không để quá khứ chi phối. Thực tế, việc suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua có thể gây ảnh hưởng tiêu cực.

Nghiên cứu năm 2021 của Đại học Harvard cho thấy suy nghĩ quá mức (overthinking) dẫn đến tư duy tiêu cực, giảm khả năng giải quyết vấn đề và giao tiếp. Dù ký ức có thể trở lại, người thực sự bình yên không để nó kéo dài hay viết bài dài dòng lên mạng để chứng minh mình đã ổn.

Thói quen hàng ngày

Các video Get ready with me (chuẩn bị cùng tôi) đã trở thành trào lưu trên TikTok, thể hiện thói quen cập nhật từng hoạt động như món quà liên tục trao đi.

Tuy nhiên, người thực sự hạnh phúc hiếm khi chia sẻ thói quen hàng ngày lên mạng. Những người thường xuyên đăng trạng thái về việc đi chợ hay nghỉ uống cà phê thường cảm thấy chán nản hoặc không hài lòng với cuộc sống.

Nghiên cứu năm 2022 của Đại học Glasgow, đăng trên tạp chí Behaviour & Information Technology, cho thấy chỉ cần giảm 30 phút dùng mạng xã hội đã giúp tăng mức độ hạnh phúc. Vì thế, càng ít đăng bài, người ta càng có xu hướng vui vẻ hơn.

Thành tựu cuộc sống

Việc chia sẻ thành tựu với người thân là điều bình thường. Tuy nhiên, khác với việc công khai khoe trên mạng, nhiều người chọn giữ kín các bước tiến lớn như thăng chức hay mua nhà. Họ lo ngại sự ganh ghét có thể làm giảm niềm vui.

Nhà trị liệu F. Diane Barth ở Trung tâm Tư vấn tâm lý New York cho biết mọi người đang trong thế giới cạnh tranh, không muốn người khác cảm thấy tồi tệ chỉ vì bản thân họ đang tốt.

Bà nhấn mạnh ăn mừng là cần thiết, nhưng khoe khoang có thể gây căng thẳng và phản ứng tiêu cực từ bạn bè, đồng nghiệp.

"Vì vậy, người hạnh phúc giữ thành tựu kín đáo, không để bị ảnh hưởng từ người khác", bà nói.

Cắt đứt mối quan hệ

Hầu hết mọi người từng trải qua giai đoạn đăng những bài viết bóng gió về việc cắt đứt quan hệ, nhưng đây là hành vi trẻ con mà nhiều người vượt qua khi trưởng thành. Việc ám chỉ người khác không mang lại kết quả tích cực.

Người hạnh phúc với cuộc sống thường không mang bài viết dạng này lên mạng xã hội. Họ chọn cách chủ động cắt đứt và tiếp tục cuộc sống, dù có thể bị gọi là lạnh lùng, vì họ hiểu rằng sự bình yên trong tâm trí quan trọng hơn.

"Người có tâm trí bình yên cố gắng giải quyết vấn đề hợp lý, đồng thời chấp nhận những điều ngoài tầm kiểm soát", giáo sư Marty Nemko, ngành Tâm lý học ở Đại học California, nói. "Dù bị xem là lạnh lùng, họ vẫn ngủ ngon hơn nhờ thái độ đó.

Cam kết bản thân

Nhiều người không thực hiện được cam kết với bản thân như tập gym hay ăn uống lành mạnh. Khi đồng hồ điểm 12:01 sáng, họ lại trở về thói quen cũ, và điều đó là bình thường.

Tiến sĩ Michelle Rozen ở Đại học California đã thực hiện khảo sát 1.000 người và kết quả cho thấy chỉ 6% giữ được lời hứa với bản thân.

"Một điều ít người chia sẻ trên mạng là các cam kết đó", ông nói. Thay vì chịu áp lực từ kỳ vọng và phán xét, người thực sự hạnh phúc chọn giữ kín cam kết và để kết quả tự nói lên.

Ngọc Ngân (Theo Yourtango)