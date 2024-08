Những điều nên biết khi xem 'Deadpool & Wolverine'

Biết trước cốt truyện về nhân vật chính giúp khán giả có trải nghiệm tốt hơn khi xem "Deadpool & Wolverine", theo giới chuyên môn.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Deadpool & Wolverine, kể về màn hợp tác giữa hai siêu anh hùng cùng tên để bảo vệ vũ trụ khỏi diệt vong, ra mắt trong nước ngày 27/7. Phần thứ ba nhằm mở rộng Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), đưa các nhân vật siêu anh hùng X-Men vào MCU sau khi hãng Disney sáp nhập 20th Century Fox. Trang Variety, Forbes và Time đưa một số thông tin khán giả nên quan tâm trước khi ra rạp xem tác phẩm mới nhất về Deadpool.

Trailer 'Deadpool 3' Trailer "Deadpool & Wolverine", ra mắt trong nước ngày 27/7. Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim hiện thu gần 48 tỷ đồng. Video: Marvel Studios

Hai phần phim trước về Deadpool

Phần đầu năm 2016 giới thiệu lính đánh thuê Wade Wilson (Ryan Reynolds thủ vai), phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối. Vì lo sợ mất người yêu, anh tham gia vào thí nghiệm bí mật - do Ajax (Ed Skrein) chỉ đạo - nhằm giết chết các khối u ác tính. Sau đó, Wade bất tử nhưng làn da trở nên sần sùi. Anh lấy tên Deadpool, được dị nhân Colossus (Stefan Kapičić) và Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) giúp đỡ, đánh bại Ajax và đoàn tụ với bạn gái Vanessa (Morena Baccarin).

Sau khi tiêu diệt kẻ thù trong phần một, Deadpool trở thành kẻ đánh thuê hoạt động toàn cầu. Tác phẩm mở đầu với cảnh Vanessa đột ngột qua đời. Trong một nhiệm vụ, nhân vật chính cùng cậu bé dị nhân phóng lửa Firefist (Julian Dennison đóng) bị bắt vào tù. Một người lính cybernetic (nửa người nửa máy) đến từ tương lai tên là Cable (Josh Brolin đóng) ngược thời gian để tìm diệt Russell vì biết cậu bé sẽ trở thành sát nhân, giết gia đình mình. Sau khi thoát khỏi nhà tù, Deadpool tập hợp một biệt đội có tên X-Force để ngăn Cable.

Ở một trận đánh, Deadpool hy sinh để cứu Russell. Điều này làm thay đổi tiến trình thời gian, dẫn đến việc Russell không bao giờ trở thành kẻ giết người. Sau đó, Cable sử dụng thiết bị du hành quay ngược thời gian và cứu Deadpool, tạo ra dòng thời gian mới nơi Vanessa còn sống. Phim kết thúc với cảnh Deadpool, Vanessa và những người bạn quây quần bên nhau.

Trong cảnh mid credit, Negasonic và Yukio (Kutsuna Shiori) sửa chữa thiết bị du hành thời gian của Cable. Deadpool sử dụng nó để cứu mạng Vanessa và Peter (Rob Delaney), tiêu diệt phiên bản của anh ở phim X-Men Origins: Wolverine (2009) và giết diễn viên Ryan Reynolds khi đang xem kịch bản Green Lantern (2011).

Nhân vật Wolverine

Một số phân đoạn của Wolverine Một số phân đoạn nổi bật của nhân vật Wolverine trong loạt phim "X-Men". Video: 20th Century Fox

Wolverine tên thật là James Howlett, thường được gọi là Logan. Anh là người đột biến, có khả năng tự phục hồi, sở hữu khung xương adamantium. Lần đầu tiên nhân vật này do Hugh Jackman thủ vai là trong phim X-Men (2000). Cốt truyện tập trung vào dị nhân Wolverine và Rogue khi họ bị kéo vào cuộc xung đột giữa hai nhóm người đột biến của giáo sư X và Magneto.

Trong Deadpool & Wolverine, nhân viên TVA Paradox (Matthew Macfadyen) cho biết sẽ hủy diệt thế giới của Deadpool do Wolverine - nhân vật trung tâm của dòng thời gian - qua đời sau những sự kiện ở Logan (2017). Nhân vật chính tin nếu đến một thực tại khác và tìm phiên bản thay thế của Wolverine sẽ thay đổi tương lai. Cuối cùng, anh bắt gặp Người Sói nghiện rượu, nhiều năm ân hận với quyết định không gia nhập đội X-Men, khiến cho nhóm dị nhân bị tiêu diệt.

Giai đoạn 5 của MCU

Căn cứ của Cassandra Nova trong The Void. Ảnh: Marvel Studios

Giai đoạn 5 bắt đầu với Ant-Man and the Wasp: Quantummania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 và The Marvel (2023). Deadpool & Wolverine (2024), Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Blade (2025) là các tác phẩm cuối của giai đoạn này. Theo Time, các phim này có nhiều chi tiết mà khán giả phải xem các dự án khác của Marvel để hiểu toàn bộ bối cảnh. Tương tự, Deadpool 3 cũng yêu cầu khán giả hiểu rõ mốc thời gian của MCU.

Trong phim, nhóm đặc vụ thuộc Cơ quan Phương sai Thời gian (TVA) bất ngờ xuất hiện và bắt cóc Deadpool về trụ sở. TVA là cơ quan quan trọng ở giai đoạn 5, có nhiệm vụ bảo vệ Dòng thời gian Thiêng liêng (Sacred Timeline), để quản lý dòng chảy của thời gian và ngăn chặn mọi dòng thời gian song song, tuân theo sắp đặt của He Who Remains (Jonathan Majors). Tuy nhiên, Loki (Tom Hiddleston) trở thành chủ nhân mới của dòng thời gian này sau các sự việc diễn ra trong hai mùa phim Loki (2021-2023).

Khi một biến thể bị gạt bỏ ra khỏi dòng thời gian, chúng không chết mà được gửi đến The Void, điểm kết thúc của dòng thời gian. Trong Loki, đây là nơi nhân vật chính gặp các biến thể như Kid Loki, Classic Loki, Boastful Loki, Alligator Loki. Tuy nhiên, các biến thể không phải là thứ duy nhất tồn tại trong The Void. Ở phần ba Deadpool, họ có hai lựa chọn khi bị trục xuất đến đây: Một là bị thực thể Alioth (từng xuất hiện trong Loki) nuốt chửng, hoặc sẽ do Cassandra Nova (Emma Corrin) - em sinh đôi của giáo sư X trong X-Men - giám sát.

Nhân vật dị nhân X-23

Dafne Keen lúc đóng "Logan" năm 2017 (phải) và diễn viên bây giờ. Ảnh: Looper

Ở phần ba Deadpool, khán giả có dịp gặp lại dị nhân Laura (Dafne Keen) - thế hệ X-23 có bộ móng làm bằng hợp kim adamantium, từng xuất hiện ở phim Logan (2017). Trong phần phim sáu năm trước, nhân vật Wolverine hy sinh vì bảo vệ Laura.

Phim cấm khán giả dưới 18 tuổi

Ở nhiều quốc gia, tác phẩm xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi). Còn ở Việt Nam, phim cấm người dưới 18 tuổi do có nhiều cảnh bạo lực, ngôn từ nhạy cảm. Theo The New York Post, có hơn 100 lần các nhân vật văng tục trong phim.

Cảnh after credit trong phim

Theo Variety, đoạn after-credit không hé lộ thêm cốt truyện, dòng thời gian hay nhân vật khác trong MCU, mà là những khoảnh khắc hoài niệm về hậu trường của các diễn viên từng đóng series X-Men như Halle Berry, Patrick Stewart, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Ian McKellen và Michael Fassbender.

Dàn diễn viên khách mời

Chris Evans thời đóng phim "Fantastic Four" năm 2005 Chris Evans thời đóng phim "Fantastic Four" năm 2005. Video: 20th Century Fox

Ngoài việc đưa nhân vật Wolverine của Hugh Jackman trở lại, Deadpool 3 còn mang đến những vai khách mời (cameo) ấn tượng, theo Collider. Bất ngờ đầu tiên là sự góp mặt của Chris Evans. Thay vì vào vai Captain America, anh tái xuất với nhân vật Johnny Storm/ Human Torch, siêu anh hùng đầu tiên Evans thủ vai trong Fantastic Four. Anh tham gia cùng Tyler Mane (Sabretooth), Jennifer Garner (Elektra), Wesley Snipes (Blade), Dafne Keen (X-23) và Channing Tatum (Gambit). Các nhân vật này xuất hiện ở The Void, ngụ ý họ bị 20th Century Fox loại bỏ trước khi Disney mua lại hãng phim.

Một số diễn viên từng đóng trong MCU cũng xuất hiện như Jon Favreau (vai Happy Hogan), Wunmi Mosaku (Hunter B-15). Ngoài ra, các biến thể của Deadpool do nghệ sĩ nổi tiếng đảm nhận, gồm Henry Cavill (vai Cavillrine), vợ của Reynolds - Blake Lively - lồng tiếng cho Ladypool, Matthew McConaughey (lồng tiếng Cowboy Deadpool) và Nathan Fillion (Headpool).

Quế Chi (theo Variety, Time, Forbes)