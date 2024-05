Những điều khiến du khách bất tiện khi tới Nhật Bản

Thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, hiện đại và lịch sự nhưng Nhật Bản cũng có những điều khiến khách thấy bất tiện như thiếu thùng rác.

Good Luck Trip, công ty lữ hành chuyên đón khách quốc tế đến Nhật Bản, thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến năm 2023 để tìm ra những điều khiến khách bối rối khi tới quốc gia này. Cuộc khảo sát thu thập được 891 ý kiến của du khách từ 10 đến 60 tuổi. Dưới đây là những điều khiến khách du lịch thấy bất tiện ở Nhật Bản.

Khó tìm wifi miễn phí

Hơn 31% người được hỏi nói khó tìm wifi miễn phí ở Nhật Bản. Unseen Japan, blog về du lịch và văn hóa Nhật Bản, cho biết ngoài khách sạn và một số quán cà phê, tìm wifi công cộng miễn phí gần như không thể. Du khách tốt hơn nên sử dụng wifi bỏ túi - hoạt động như điểm phát sóng di động, có thể kết nối nhiều thiết bị - nếu du lịch cùng nhóm đông.

Du khách chụp ảnh hoa anh đào ở Nhật Bản. Ảnh: Unsplash

Vào tháng 12/2023, cuộc khảo sát khác của Good Luck Trip thực hiện với 946 người tham gia trả lời, cho thấy 96,2% du khách muốn thêm điểm phát wifi miễn phí ở cơ sở lưu trú; 71% muốn thêm điểm phát wifi miễn phí tại nhà ga, sân bay.

Khó khăn khi giao tiếp

Rào cản ngôn ngữ là vấn đề nhiều du khách gặp phải ở Nhật Bản. Tại các trung tâm mua sắm, cửa hàng lớn, du khách có thể thấy những bảng hiệu đa ngôn ngữ. Tuy nhiên, với các cơ sở nhỏ hơn, đa số chỉ có tiếng Nhật Bản và nhân viên không nói tiếng nước ngoài.

Khó giao tiếp nên nhiều du khách đến Nhật thường không đặt chỗ trước ở nhà hàng, tỷ lệ được Good Luck Trip khảo sát là 36,7%; 10,5% du khách tự đặt dịch vụ qua điện thoại.

Ngoài ra, việc thiếu biển báo bằng ngôn ngữ quốc tế cũng khiến du khách thấy bất tiện khi du lịch. Theo Japan Today, dù sử dụng ứng dụng dịch, bản dịch không phải lúc nào cũng dễ hiểu. Unseen Japan thông tin biển báo ở các đô thị lớn thường có tiếng Anh, Trung và Hàn.

"Mê cung" phương tiện công cộng

Hệ thống giao thông công cộng hiện đại ở Nhật Bản giúp việc di chuyển thuận tiện nhưng du khách vẫn cần mất một chút thời gian để làm quen. Nhiều người nói dễ lên nhầm tàu hoặc xe buýt hay bị lạc nếu không tìm đúng lối ra ga, đặc biệt ở thành phố lớn như Tokyo - nơi mạng lưới tàu dày đặc như mê cung.

Ga Shinjuku ở Nhật Bản. Ảnh: Unsplash

Thiếu thùng rác

Đây là vấn đề du khách đã phàn nàn suốt nhiều thập kỷ nhưng lại bình thường với người địa phương. Người Nhật thấy việc ăn khi đi bộ là bất lịch sự nên hầu hết ăn ngay và bỏ rác tại nơi mua hoặc ở nhà. Trong một số dịp người Nhật tổ chức ăn uống ở công viên, họ sẽ mang rác về.

Lý do an ninh cũng cần nhắc tới khi Nhật Bản từng chứng kiến vụ khủng bố của giáo phái Aum Shinrikyo vào năm 1995 khiến 12 người chết, 1.000 người bị thương. Giáo phái này đã dùng túi nylon bọc trong giấy báo để phát tán khí độc ở các ga tàu điện ngầm Tokyo. Sau vụ việc, nhiều biện pháp được đưa ra và một trong số đó là loại bỏ thùng rác - nơi có thể giấu các loại vũ khí khủng bố.

Thanh toán

Khoảng 15% người được hỏi thấy khó khăn khi thanh toán bằng ứng dụng di động - tỷ lệ tương tự với các phàn nàn về khó khăn khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ. Theo Time Out, việc thanh toán không tiền mặt đã phổ biến hơn ở Nhật nhưng chưa có nhiều lựa chọn loại hình thanh toán quốc tế.

Thiếu nơi hút thuốc

Điều này được Time Out giải thích "do luật pháp và phong tục Nhật Bản, bạn chỉ được hút thuốc ở một số khu vực nhất định". Do đó, du khách cần cẩn trọng khi hút thuốc, đặc biệt khi ở bên ngoài.

Hoài Anh (Theo Time Out, Unseen Japan)