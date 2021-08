Những điều ít biết về tắm khoáng nóng

Tắm khoáng nóng (onsen) được xem như giải pháp cải thiện thể chất lẫn tinh thần và đang dần được đưa vào từng căn hộ gia đình, thay vì khu nghỉ dưỡng.

Trước chuyến đi Nhật Bản năm 2016, Stephanie Lee - một nhà văn du mục đến từ Mỹ chưa từng tắm khoáng nóng. Tuy nhiên, với những người bạn Nhật Bản của cô, đến suối khoáng nóng là công việc bắt buộc hàng ngày để thư giãn và có thời gian suy ngẫm. Trải nghiệm tắm hồ khoáng nóng trong chuyến đi tới Nhật khiến cô mở rộng tầm mắt và hiểu rõ lý do vì sao các người bạn của cô lại yêu thích nơi đây đến vậy.

"Một tấm áp phích tại các suối nước nóng nổi tiếng mà tôi từng đến ở Noboribetsu, Hokkaido viết rằng, nước khoáng có thể giúp điều trị các bệnh tiêu hóa mãn tính, táo bón, tiểu đường, bệnh gút và các bệnh về gan. Thậm chí, tắm khoáng nóng còn giúp cải thiện sắc đẹp", cô viết trên blog của mình.

Một suối khoáng nóng tại Nhật Bản. Ảnh: Lovepik.

Trong nước khoáng nóng có nhiều khoáng chất như canxi, sunfat, magiê, sắt, clorua, kali, kẽm... Khi hòa tan trong nước nóng, những khoáng chất này được cho là mang lại những lợi ích sức khỏe. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra, hàm lượng khoáng chất trong từng loại suối khác nhau sẽ cải thiện từng vấn đề sức khỏe. Ví dụ, hồ có natri-canxi-clorua có thể làm cho làn da trở nên trẻ trung; hồ chưa khoáng chất canxi-magiê sẽ giúp chống dị ứng, viêm... Hay vệc đổ mồ hôi, giãn lỗ chân lông và để da ngâm suối nước nóng có thể làm tăng khả năng hấp thụ, cải thiện các tình trạng liên quan đến da như bớt bong tróc và mẩn đỏ.

Việc tắm suối nước nóng mang lại cảm giác thư giãn bởi đặc tính của nước kết hợp cùng với nhiệt. Thông thường, các suối khoáng thường khá nóng, nhiệt độ dao động từ 37 độ C đến 42 độ C. Các nghiên cứu được công bố trên Tạp chí North American Journal of American Sciences cho rằng, sức nóng cùng với áp lực của nước sẽ giảm cơn đau bằng cách ngăn chặn các tác nhân kích thích đau bên trong cơ thể. Thêm vào đó, nồng độ khoáng chất và nước nóng có thể tác động tích cực đến các khớp và cơ của bạn, giúp bạn cảm thấy dễ chịu và thư giãn hơn.

Người dân Nhật Bản tắm trong suối nước nóng. Ảnh: Reuters.

Các lợi ích về nhiệt không chỉ giúp giảm đau và nhức mỏi. Tại Nhật Bản, người ta phát hiện ra rằng những người bị suy tim mãn tính khi ngâm mình trong suối nước nóng có thể giảm huyết áp và cải thiện các triệu chứng của bệnh. "Khi bạn ngồi trong suối nước nóng, huyết áp sẽ giảm xuống, tuần hoàn máu và sự trao đổi chất sẽ tăng lên. Điều này sẽ giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi", một nghiên cứu trên Tạp chí International Journal of Aquatic Research and Education cho hay.

Lần đầu tắm khoáng nóng, Hà Trang - một du học sinh trao đổi ở tỉnh Wakayama (Nhật Bản) chỉ dám để một ngón chân xuống suối vì nước rất nóng. Khi cơ thể dần quen với nhiệt độ của hồ khoáng nóng, cô mới từ từ cho cả người vào. "Cảm giác ngâm mình trong nước khoáng nóng thật sự dễ chịu và thư thái. Tôi hay bị đau mỏi vai do ngồi học nhiều nhưng từ khi ngâm onsen, triệu chứng đau nhức ấy biến mất", Hà Trang chia sẻ.

Còn đối với Quỳnh Như, một lập trình viên sống 4 năm ở Nhật Bản, tắm khoáng nóng không chỉ là một hình thức thư giãn, mà còn như một thế giới thu nhỏ. "Nếu nhắm mắt tĩnh tâm, tôi có thể nghe thấy âm thanh của gió, nước, lá cây, cuộc trò chuyện thầm thì giữa những người bạn, tiếng hát ru của người mẹ", cô kể lại.

Không riêng Nhật Bản, tắm khoáng nóng từ lâu đã nổi tiếng trên thế giới nhờ những công dụng tốt cho sức khỏe. Người Hy Lạp, La Mã từ hàng nghìn năm trước đã khám phá ra tác dụng của nước và sử dụng chúng như một liệu pháp để điều trị nhiều vấn về về sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần. Người Hy Lạp xây dựng nhiều phòng tắm thư giãn kết hợp trị liệu công cộng ở những khu vực sông, suối, hồ. Còn dân La Mã lại phát hiện ra nhiều phương pháp khác nhau như tắm nóng, tắm ấm...

Tại Việt Nam, tắm khoáng nóng từ lâu cũng được biết đến là liệu pháp trị liệu và chăm sóc sức khoẻ. Thiên nhiên ưu đãi cho nước ta nguồn tài nguyên này, tạo điều kiện cho các điểm du lịch tắm khoáng nóng phát triển từ Bắc tới Nam, điển hình như Kim Bôi (Hòa Bình), Mỹ Lâm (Tuyên Quang), Tây Viên (Quảng Nam), Đam Rông (Lâm Đồng), Bình Châu (Xuyên Mộc)... Nguồn khoáng nóng ở Việt Nam cũng có chất lượng không thua kém gì Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới.

Hiện tại, trị liệu bằng phương pháp tắm khoáng nóng không còn gói gọn trong các khu điều dưỡng, những resort gần các mạch suối khoáng nóng mà còn xuất hiện ở một số khu đô thị. Nhiều chủ đầu tư địa ốc đưa mô hình tắm khoáng nóng vào ngay trong căn hộ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao của người dân.

Tiêu biểu, Ecopark vừa giới thiệu 2 toà tháp trị liệu The Landmark thuộc tổ hợp khoáng nóng Swanlake Residences với khoáng nóng được dẫn đến tận căn hộ cùng phòng sauna hồng ngoại thanh lọc độc tố cho cư dân. Theo thiết kế, các căn hộ sẽ sử dụng công nghệ detox và onsen theo phong cách Nhật Bản. Ngoài ra còn có đèn ion âm giúp thanh lọc không khí; vòi tắm vitamin C và E tốt cho da, tóc; máy lạnh âm trần và sơn có chức năng diệt khuẩn. Chủ đầu tư kỳ vọng, khi hoàn thành, mỗi căn hộ sẽ như spa trị liệu, tốt cho sức khỏe của gia chủ.

Suối khoáng nóng sắp có mặt tại Ecopark. Ảnh: ECP.

Theo chủ đầu tư, nội khu The Landmark sẽ có 3 dòng suối khoáng nóng, sở hữu chất lượng tương đương với những mỏ khoáng nóng tốt nhất tại vùng Hakone Nhật Bản. 3 dòng suối này sở hữu thành phần khoáng, nồng độ khoáng, độ PH, nhiệt độ khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu như chăm sóc da và sắc đẹp; trị liệu các bệnh về tim mạch và huyết áp hay đặc trị các căn bệnh của tuổi già. Ngoài tổ hợp khoáng nóng, The Landmark còn sở hữu một đại spa vận hành theo một quy trình khép kín từ tư vấn, trị liệu, chăm sóc đến tái tạo và nghỉ ngơi.

"Trong bối cảnh dịch bệnh tăng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cư dân ngày càng lớn. Việc giãn cách khiến người dân không thể di chuyển xa nên mô hình khoáng nóng tại gia sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân. Xu hướng này sẽ còn phát triển mạnh trong tương lai", đại diện chủ đầu tư Ecopark cho hay.

Tâm Anh