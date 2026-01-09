Những điều được chờ đợi của tennis thế giới 2026

2025 là năm thống trị của cặp Alcaraz (trái) và Sinner, khi chia nhau bốn danh hiệu major, cũng như thường xuyên vô địch các giải đấu góp mặt. Bảng điểm ATP cho thấy khoảng cách lớn giữa họ với phần còn lại, khi hơn người thứ ba Alexander Zverev đến 5.160 điểm.

Rất khó hình dung tay vợt thứ ba chen chân vào cuộc đua song mã của Alcaraz và Sinner thời điểm này. Quần vợt thế giới sẽ chờ đợi cặp kỳ phùng địch thủ nâng cấp kỹ năng để tạo thêm những cuộc chiến lịch sử khác, tương tự chung kết Roland Garros 2025.