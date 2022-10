Những điều du khách thường bỏ lỡ khi đến Taj Mahal

Ấn ĐộDu khách chỉ mong được nhìn thấy Taj Mahal một lần trong đời, nhưng có nhiều điều thú vị quanh khu lăng mộ nổi tiếng này có thể bạn đã bỏ lỡ.

Taj Mahal - lăng mộ cẩm thạch lộng lẫy nhất trên thế giới, hơn 400 năm qua vẫn không ngừng khiến nhân loại phải ngưỡng vọng và say đắm. Nếu có kế hoạch đến đây, bạn nên lưu ý những điều sau qua chia sẻ của độc giả Trịnh Hằng.

Ngắm bình minh ở Taj Mahal

Nhiều du khách có tâm lý muốn nghỉ ngơi thoải mái, đêm thì thức khuya dạo chơi hoặc ăn xuống xả láng, sáng ngủ nướng nửa buổi mới tỉnh giấc. Nhưng đến Taj Mahal, thói quen ngủ nướng sẽ khiến bạn bỏ lỡ bình minh kỳ diệu.

Nếu tìm hiểu giờ hoạt động của di tích, bạn sẽ thấy không có thời gian biểu cố định. Ban quản lý chỉ ghi trên website chính thức rằng "Taj Mahal mở cửa 30 phút trước khi mặt trời mọc, và đóng cửa 30 phút trước khi mặt trời lặn". Có nghĩa là vào mùa hè, Taj Mahal có thể đón khách từ 5h sáng, còn mùa đông là khoảng 6h.

Đến Taj Mahal sáng sớm sẽ rất vắng người.

Vì sao lăng mộ lại mở cửa sớm trong khi hầu hết các điểm du lịch trên thế giới đến 8-9h mới mở cửa? Lý do vì bình minh ở Taj Mahal rát đẹp. Được chiêm ngưỡng những tia nắng đầu tiên của ngày mới, tỏa hào quang trên ngọn tháp như bạch ngọc của lăng mộ này, là trải nghiệm mà du khách sẽ không thể nào quên được.

Taj Mahal đón khoảng 8 triệu lượt khách mỗi năm, và đóng cửa trung bình 52 ngày một năm (thứ 6 hàng tuần), nghĩa là mỗi ngày bình thường, công trình chào đón 25.500 du khách, một con số lớn đối với bất kỳ di tích nào. Bạn đến vào giữa giờ, khả năng cao là trong những bức ảnh của bạn sẽ chỉ toàn thấy vai, lưng và cánh tay của những người khác. Để chen được vài giây đứng vào các góc chụp tốt là rất khó. Còn nếu bạn chịu khó đến sớm, vắng khách, không khí thoáng đãng và thoải mái hơn rất nhiều, có đủ không gian để thỏa thích ngắm nhìn xung quanh và ghi lại những bức ảnh để đời.

Thêm nữa, mặt trời càng lên cao, nắng sẽ càng đổ bóng nhiều trên mặt, khiến cho ảnh chân dung của bạn sẽ kém hoàn mỹ so với thời điểm nắng xiên, nắng nhẹ (bình minh và hoàng hôn). Vì thế, chỉ cần dậy sớm một chút, bạn sẽ thấy những giờ phút ở Taj Mahal là hoàn toàn đáng giá.

Tham quan Bảo tàng Taj Mahal

Lượng khách đến Taj Mahal rất lớn nên người Ấn đã đổi mới phương thức bán vé sang online. Chỉ cần ngồi nhà nhấn vài click chuột là bạn có ngay vé điện tử thay vì xếp hàng dài dằng dặc trước quầy vé ở cổng. Mua vé online còn được giảm 50 rupee so với tại quầy.Tuy vậy khi mua vé online, rất nhiều du khách đã hiểu nhầm.

Trên website bán vé chính thức của lăng mộ, có hai lựa chọn là "Taj Mahal Only" và "Taj Mahal with Mausoleum". Có những người vốn không thích đi bảo tàng, nơi trưng bày vài hiện vật cũ kỹ nên không mua vé, nhưng đến nơi rồi mới phát hiện ra vé "Taj Mahal Only" chỉ vào được cổng chính khu vườn rộng lớn của công trình, còn "Mausoleum" mới đúng là lăng mộ thực sự và cả khu bảo tàng, phải mua vé "Taj Mahal with Mausoleum" mới vào được bên trong.

Nên mua vé online để tránh hàng dài người đợi.

Giá vé vào cổng "Taj Mahal Only" dành cho người nước ngoài là 1.100 rupee (khoảng 323.000 đồng), thêm 200 rupee (59.000 đồng) để tham quan lăng mộ chính Mausoleum. Mỗi vé được tham quan 3 tiếng. Tại cửa ra vào có quét mã để tính giờ, du khách đi quá giờ sẽ cần trả thêm phí. Trẻ em từ 15 tuổi trở xuống được miễn phí.

Cũng tại cửa ra vào sẽ có kiểm tra an ninh rất kỹ lưỡng. Thuốc lá và mọi đồ ăn đều bị cấm, cho dù chỉ là một chiếc kẹo hay một miếng bánh quy. Vì thế du khách chủ động ăn trước hoặc gửi đồ trước khi vào cửa soát vé.

Check in bên trong Thánh đường Hồi giáo và Hội trường lớn

Taj Mahal lộng lẫy và kỳ vĩ, nhưng lại không cho du khách... chụp ảnh bên trong lăng mộ! Có rất nhiều biển cảnh bảo và thường xuyên có nhân viên an ninh đứng đó để nhắc nhở du khách không được chụp ảnh bên trong, ngay cả rút điện thoại ra cũng có thể bị nhắc nhở (Taj Mahal yêu cầu du khách tắt điện thoại hoặc để chế độ yên lặng). Du khách cũng không được mang flycam, chân máy ảnh, máy quay, sạc pin... vào trong di tích.

Sự thật là bên trong lăng mộ chính (Mausoleum) khá hẹp và tối, người đến người đi lúc nào cũng đông đúc và chen chúc, không có chỗ ngồi, ít chỗ đứng, nên dù được phép, bạn cũng khó lòng chụp được ảnh đẹp. Thay vì thế, sau khi tham quan lăng mộ chính, hãy dành thời gian thăm hai công trình phụ trợ được xây đối xứng hai bên lăng chính - đó là Thánh đường Hồi giáo và Hội trường lớn. Hai tòa nhà này lộng lẫy không kém gì lăng chính, nhưng không phải là nơi an nghỉ của đức vua và hoàng hậu, không được xây bằng đá cẩm thạch, không được nhắc đến trên truyền thông nhiều như lăng chính, nên du khách ít để ý tới.

Thực tế là cả Thánh đường và Hội trường đều được xây bằng đá sa thạch đỏ (red sandstone), một loại vật liệu phổ biến ở Ấn Độ. Màu sắc tươi mới, rực rỡ của sa thạch đỏ mang lại vẻ đẹp chói ngời, nồng cháy cho công trình này, dù chúng chỉ là bộ phận "phụ trợ" của tòa lăng bằng cẩm thạch trắng. Bên trong hai công trình, bạn sẽ thấy nét tài hoa của những nghệ nhân bậc thầy Ấn được khảm lên tường, cột, mái vòm... tạo thành những "tác phẩm nghệ thuật". Và quan trọng là người ta không cấm chụp ảnh như ở trong lăng chính, nên bạn có thể thoải mái dừng chân nghỉ ngơi, ngồi ngắm công trình tuyệt vời này, và check in ở mọi góc mà bạn muốn.

Ngắm nhìn dòng sông Yamuna

Ngắm dòng sông Yamuna từ bên cạnh Tạ Mahal.

Taj Mahal soi bóng trên sông Yamuna thanh bình là một khung cảnh tưởng như chỉ có trong cổ tích. Rất nhiều công trình lớn nhỏ trên thế giới đều xây tòa nhà chính ở giữa, vườn tược và tòa nhà phụ bao quanh. Nhưng Taj Mahal lại được xây khá đặc biệt, lăng mộ chính nằm ở góc xa nhất của khu vườn, ngay sát rìa sông Yamuna. Nếu dành thời gian dạo quanh lăng mộ, bạn sẽ phát hiện có những ghế đá được đặt rải rác để du khách dừng chân ngồi ngắm cảnh.

Ở bờ sông bên kia, chỉ cách Taj Mahal vài trăm mét là Mehtab Bagh - vốn là công trình được Hoàng đế Babur xây dựng như "một khu vườn vui chơi dưới ánh trăng" (Mehtab Bagh có nghĩa là "khu vườn ánh trăng"). Ngày nay nó trở thành địa điểm lý tưởng nhất để ngắm Taj Mahal từ phía bên kia của sông Yamuna. Để vào cổng chính của Mehtab Bagh, bạn chỉ cần lên xe tuk tuk đi vài km, mua vé 250 rupee (khoảng 73.000 đồng) là có thể thoải mái dạo chơi trong vườn và ngắm Taj Mahal.

Taj Mahal nằm cách thủ đô New Dehli khoảng 220 km, nếu bạn đi tàu chỉ mất hai giờ đồng hồ và 165.000 đồng tiền vé ở toa giường nằm điều hòa, còn toa ghế ngồi thì chưa đầy 100.000 đồng/vé.

Trịnh Hằng