Những điều đáng chờ đợi của làng golf 2025

Liệu Scottie Scheffler tiếp tục thống trị PGA Tour, hay Rory McIlroy có thể giải cơn khát vô địch major là những câu hỏi đợi lời giải trong năm 2025.

Scheffler sẽ vắng mặt vài tuần đầu tiên của mùa giải mới do chấn thương bàn tay phải khi nấu bữa tối trong ngày Giáng sinh. Golfer số một thế giới phải phẫu thuật để loại bỏ hết những mẩu thủy tinh nhỏ trong lòng bàn tay.

Bác sĩ nhận định Scheffler cần ba đến bốn tuần để hồi phục hoàn toàn. Golfer Mỹ hi vọng kịp tái xuất ở The American Express tại La Quinta, California, diễn ra từ 16-19/1. Sự vắng mặt của Scheffler mở ra cơ hội vô địch cho nhiều đồng nghiệp hơn ở hai giải đầu tiên của PGA Tour, đều được tổ chức tại Hawaii: The Sentry và Sony Open.

Scheffler thi đấu ở sự kiện Tour Championship 2024 hồi tháng 8/2024. Ảnh: Reuters

Scheffler quá mạnh trong năm 2024 với bảy danh hiệu chính thức cùng tấm HC vàng Olympic Paris. Golfer 28 tuổi cũng mới đăng quang Hero World Challenge, một sự kiện không chính thức được đăng cai ở Bahamas hồi đầu tháng 12/2024. Với màn trình diễn siêu hạng trong năm ngoái, chủ nhân của giải thưởng Golfer xuất sắc PGA Tour vẫn sẽ là ứng viên số một ở mọi giải đấu anh tham dự.

Không còn ngự trị trên đỉnh cao như Scheffler, song sức hút từ Tiger Woods chưa bao giờ giảm nhiệt. Hiện tại, sức khỏe của "Siêu Hổ" là điều được quan tâm nhất. Giữa tháng Chín năm ngoái, Woods thông báo trải qua ca phẫu thuật lưng lần thứ sáu. Chấn thương nghiêm trọng đến mức lan xuống chân của Woods.

Đây là nguyên nhân khiến golfer 49 tuổi chỉ đánh năm giải mùa trước, ba lần bị cắt loại và phải rút lui khỏi Genesis Invitational vì bị ốm. Tín hiệu tích cực là Woods, cùng con trai Charlie, vừa giành vị trí á quân PNC Championship, chỉ thua bố con Bernhard và Jason Langer sau hố playoff. Đây là giải đầu tiên của Woods kể từ sự kiện major The Open hồi tháng 7/2024.

Tiger Woods (trái) chia vui cùng con trai sau cú hole-in-one ở PNC Championship 2024 hôm 22/12. Ảnh: GW

Theo kế hoạch, Woods sẽ thi đấu năm vòng của giải golf mới TGL, các ngày 14/1, 27/1, 18/2, 25/2 và 4/3. Nếu thể trạng đủ tốt, golfer sở hữu 15 major sẽ góp mặt ở Genesis Invitational, sự kiện được chính anh đồng tổ chức tại CLB Riviera Country gần Los Angeles. Còn nếu cảm thấy chưa sẵn sàng, người hâm mộ nhiều khả năng phải chờ tới giải Masters vào tháng Tư để theo dõi Woods thi đấu.

Không chỉ Tiger Woods, các CĐV cũng sẽ dành nhiều sự chú ý cho Xander Schauffele ở kiện major đầu tiên trong năm. Cho đến trước năm ngoái, Schauffele vẫn được coi là một trong những golfer hay nhất thế giới chưa vô địch major. Kết thúc năm, anh mang về hai chiếc cup danh giá ở PGA Championship và The Open.

Schauffele hôn lên chiếc Cup Claret Jug sau khi vô địch Open 2024, diễn ra trên sân Royal Troon ở Scotland ngày 21/7/2024. Ảnh: AFP

Sự xuất sắc của golfer Mỹ không chỉ thể hiện bằng những danh hiệu lớn, mà còn được chứng minh qua nhiều thông số chuyên môn ấn ấn tượng. Tại PGA Tour 2024, Schauffele đứng vị trí thứ hai về các Strokes Gain (SG – thống kê đánh giá sự hiệu quả trong thi đấu) tổng hợp và từ tee lên green, xếp thứ sáu về SG cú đánh tiếp cận, thứ 10 về SG cú phát bóng và thứ 12 về SG cú gạt bóng.

Các chuyên gia đánh giá Schauffele gần như không có điểm yếu trong lối chơi, và anh sẽ là đối trọng lớn nhất của Scheffler trong mùa giải này.

Một địch thủ khác mà golfer số một thế giới cũng cần dè chừng là Rory McIlroy. Mùa trước, siêu sao Bắc Ireland giành hai danh hiệu PGA Tour và hai chức vô địch DP World Tour, với đỉnh cao là chiến thắng tại DP World Tour Championship.

McIlroy lần thứ sáu đoạt cup Harry Vardon cho nhà vô địch chung cuộc của DP World Tour. Ảnh: Golf Digest

Với đại đa số golfer, đó là những chiến tích mơ ước. Nhưng với McIlroy, mùa giải như vậy vẫn chưa hẳn thành công. Đẳng cấp vốn có buộc golfer 35 tuổi đòi hỏi và kỳ vọng nhiều hơn ở chính bản thân. Vì vậy hình ảnh số đông nhớ nhất về McIlroy năm 2024 là sự sụp đổ ở vòng quyết định tại Mỹ Mở rộng ở sân Pinehurst Số 2. Anh dẫn đầu, ít hơn Bryson DeChambeau hai gậy khi chỉ còn năm hố, nhưng rồi thua chung cuộc với một gậy nhiều hơn.

Đó được xem là cơ hội tốt nhất để McIlroy chấm dứt cơn khát major kéo dài 10 năm. Mùa này, McIlroy quyết phá dớp. Golfer đang sở hữu bốn major được đánh giá có nhiều cơ hội lên ngôi nhất tại giải Masters – danh hiệu duy nhất còn thiếu để hoàn tất trọn bộ Grand Slam – và PGA Championship – nơi anh đã hai lần giành cup trong sự nghiệp.

Cũng khá lâu không vô địch major là Jordan Spieth. Tháng Tám năm ngoái, Spieth phẫu thuật cổ tay trái để chữa trị dứt điểm chấn thương đã hành hạ anh từ mùa Xuân 2023. Vấn đề dai dẳng này biến 2024 trở thành mùa giải đáng quên bậc nhất trong sự nghiệp của anh, với chỉ ba lần lọt vào Top 10 và có tới bảy lần lỡ cắt sau 22 giải đấu. Đó đều là những kỷ lục buồn tính trong một mùa giải của Spieth.

Spieth phát bóng vòng hai Genesis Invitational ngày 16/2/2024. Anh sau đó bị loại vì ghi nhầm 72 gậy vào bảng điểm, trong khi thành tích thật là 73 gậy. Ảnh: AP

Những ai yêu mến cựu số một thế giới mong anh trở lại mạnh mẽ, song chưa biết khi nào thần tượng của họ mới tái xuất. Spieth không tham dự bất cứ sự kiện mùa Thu nào của PGA Tour 2024, và chưa thông báo thời điểm bắt đầu mùa giải 2025. Trong khoảng thời gian Spieth vẫn nghỉ thi đấu, caddie của anh, Michael Greller, đang tạm thời làm việc với Max Homa.

Ngoài những ngôi sao kể trên, khán giả còn đặt không ít hi vọng vào Ludvig Aberg hay Collin Morikawa. Trong khi Aberg, số năm thế giới, hoàn toàn khỏe mạnh sau ca phẫu thuật sụn chêm, thì Morikawa đang khát khao vô địch hơn lúc nào hết khi vừa trải qua một năm trắng tay. Thời gian gần đây, cựu số hai thế giới nỗ lực cải thiện khả năng gạt bóng và thi đấu quanh green. Bên cạnh Aberg hay Morikawa, những ứng cử viên cho cuộc đua đến ngôi vương ở các sự kiện cũng phải nhắc đến Patrick Cantlay, Sam Burns, Sahith Theegala hay một trong những lá cờ đầu đến từ châu Á – Hideki Matsuyama.

Không chỉ những tên tuổi đã thành danh, PGA Tour năm nay còn trông đợi màn bứt phá từ nhiều gương mặt mới, điển hình như Michael Thorbjornsen, Rasmus Hojgaard hay Matt McCarty. Thorbjornsen nổi bật với danh hiệu US Junior Amateur và vượt qua lát cắt tại Mỹ Mở rộng 2019 khi mới 17 tuổi. Với Hojgaard, anh gia nhập hệ thống cùng người anh em song sinh Nicolai sau khi xếp thứ hai trên bảng thứ bậc DP World Tour 2024, chỉ dưới McIlroy. Golfer 23 tuổi giành bảy chức vô địch ở các hệ thống khác trên thế giới, đồng thời là người trẻ nhất sở hữu năm chiến thắng tại DP World Tour kể từ Jose Maria Olazabal năm 1989. Về phía McCarty, golfer thuận tay trái này gây ấn tượng với danh hiệu PGA Tour đầu tiên ở Black Desert Championship hồi tháng Mười năm ngoái, chỉ trong giải đấu thứ ba tại hệ thống golf nam lớn nhất hành tinh.

Năm 2025, sự kiện được mong đợi nhất là Ryder Cup. Trong lần thứ 45 tổ chức, giải đồng đội danh giá nhất thế giới được đăng cai ở sân Bethpage Black tại New York, từ ngày 26-28/9. Năm mùa gần nhất, chiến thắng gọi tên đội chủ nhà. Ở giải đấu gần nhất năm 2023, tuyển châu Âu đánh bại Mỹ với tỉ số 16 ½ - 11 ½ trên sân Marco Simone.

Để được tham dự, golfer có hai con đường: lọt vào Top 6 trên bảng đánh giá dựa trên thành tích ở các giải đấu hoặc nằm trong danh sách lựa chọn, gồm sáu suất, của hai đội trưởng Keegan Bradley bên phía tuyển Mỹ và Luke Donald của tuyển châu Âu.

Vy Anh