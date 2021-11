Những điều cần biết về nhà phố

Nhà phố ở Việt Nam thường là nhà ống, nhiều tầng nhưng thông gió kém và ít ánh sáng.

Nhà phố là loại hình nhà ở tại khu vực đô thị, nơi dân cư tập trung đông đúc, mật độ xây dựng cao, hạ tầng giao thông phát triển. Nhà phố có thể nằm ngoài mặt đường lớn, chính hoặc trong ngõ. Ở Việt Nam, nhà phố thường có dạng nhà ống, với chiều ngang nhỏ hơn nhiều lần so với chiều sâu, được xây dựng san sát nhau.

Nhà phố ở Việt Nam thường có dạng nhà ống, nằm san sát nhau. Ảnh: Triệu Chiến/APDI Architecture

Nhà phố có thể được chia thành nhà phố liền kề, nhà phố thương mại (shop house), nhà phố sân vườn.

Nhà phố liền kề là những ngôi nhà mặt phố có thiết kế giống nhau và nằm liền kề trong một khu vực. Khu nhà phố liền kề thường có trung tâm thương mại, khu vực mua sắm, khu vui chơi như một thành phố thu nhỏ.

Nhà phố thương mại là loại hình nhà ở mới xuất hiện trên thị trường bất động sản, kết hợp giữa nhà ở với cửa hàng kinh doanh buôn bán. Nhà phố thương mại thường được xây dựng từ hai tầng trở lên, gần các trục đường chính hay nằm trong khu dân cư đông đúc, tập hợp nhiều cửa hàng.

Nhà phố sân vườn được bố trí sân vườn ngay trong nhà, mang lại cho gia chủ cảm giác gần gũi thiên nhiên. Sân vườn thường nằm tại tầng thượng hoặc tầng trệt. Gần đây, cùng với xu hướng sống xanh, nhiều gia chủ sẵn sàng dành đất làm chỗ trồng cây, đặt hồ cá thay vì xây hết diện tích.

Nhà phố có vị trí thuận lợi nên gia chủ có thể tận dụng để vừa ở vừa kinh doanh. Ảnh: Văn phòng kiến trúc VUUV

Ưu điểm đầu tiên của nhà phố là vị trí thuận lợi. Nằm trong khu vực đô thị, nhà phố dễ dàng kết nối giao thông tới các tiện ích hạ tầng xã hội như y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao và được hưởng các tiện ích về hạ tầng kỹ thuật như điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, thu gom rác thải.

Từ vị trí thuận lợi, gia chủ có thể kết hợp nhiều mục đích sử dụng nhà phố, ví dụ như vừa ở vừa kinh doanh hoặc mở văn phòng, cho thuê.

Nhược điểm lớn nhất của nhà phố là thiếu ánh sáng, thông gió kém. Do nhà ống hẹp ngang, sâu về phía sau và nằm san sát nhau, việc bố trí thông gió, ánh sáng thường gặp nhiều khó khăn.

Tiếp đó, diện tích nhà ống thường không quá lớn nên gia chủ phải xây nhiều tầng, từ đó gây bất tiện trong quá trình sinh hoạt và dọn dẹp, nhất là với những nhà có trẻ em và người già.

Kém an toàn cũng là vấn đề gia chủ cần lưu tâm. Nhà phố thường ít mặt thoáng, đôi khi chỉ có duy nhất một mặt thoáng phía trước. Do lo ngại vấn đề an ninh, nhiều gia chủ lại chọn bít kín các khoảng hở, ban công và cửa sổ được bố trí rất nhỏ hoặc quây lồng sắt. Đối với các hộ kinh doanh ở mặt đường, mặt tiền thường bị che kín bởi biển quảng cáo quá cỡ, gây cản trở việc thoát hiểm hoặc cứu hộ khi cần thiết.

Một trong những cách giải quyết nhược điểm của nhà phố là tạo các khoảng hở như giếng trời. Ảnh: Hoàng Lê/ae studiooo

Để tận dụng lợi thế và giải quyết nhược điểm của nhà phố, gia chủ nên chừa diện tích làm sân vườn hoặc giếng trời, tránh để nhà quá kín, tuân thủ các quy định về biển quảng cáo và bố trí thêm lối thoát hiểm cùng thiết bị cứu hộ.

Minh Trang