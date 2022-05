Những điều cần biết về keo ong

Keo ong hỗ trợ tăng cường sức đề kháng nhưng không nên dùng cho người dị ứng với mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa.

Ngoài mật ong, loài ong còn có thể sản xuất được keo ong - hỗn hợp dẻo được dùng để xây, hàn lấp những khoảng trống hay kẽ hở xuất hiện trong tổ ong nhằm ngăn ngừa các tác nhân có hại. Chế phẩm này sở hữu lịch sử lâu đời khi xuất hiện từ thời Ai Cập cổ và được ứng dụng như một phương pháp điều trị tự nhiên cho một loạt các vấn đề sức khỏe nhờ vào đặc tính kháng khuẩn, chống nấm, chống virus, chống viêm, chống khối u...

Trên thế giới có rất nhiều loại keo ong khác nhau tùy thuộc vào thảm thực vật, một số loại keo ong phổ biến có thể kể đến như: keo ong nâu, keo ong đỏ, keo ong xanh... Thành phần hóa học của keo ong tương đối phức tạp. Đến nay, các nhà nghiên cứu chỉ mới khám phá được hơn 600 hoạt chất chứa trong các loại keo ong khác nhau như Polyphenol (Flavonoid, Axit Phenolic, Este), Terpenoid, Steroid,... phần còn lại vẫn còn là một ẩn số.

Chuyên trang khoa học Intechopen cho biết keo ong xanh Brazil là loại được đánh giá có ưu điểm vượt trội bởi được giống ong Apis Mellifera thu hoạch từ nhựa của hơn 300 loài thực vật đa dạng. Trong đó, nổi bật là nhựa từ chồi non, lá non của cây Baccharis Dracunculifolia - loài cây chứa hoạt chất Artepillin C chỉ sinh trưởng duy nhất ở vùng Đông Nam Brazil.

Cây Baccharis Dracunculifolia - loài cây chứa hoạt chất Artepillin C chỉ sinh trưởng duy nhất ở vùng Đông Nam Brazil. Ảnh: iStock

Ngày nay, keo ong được sử dụng như một thành phần trong các sản phẩm như xịt mũi, xịt họng, nước súc miệng, kem đánh răng hoặc các sản phẩm thuốc bôi trực tiếp lên da. Bên cạnh đó, keo ong còn có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, kích thích hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa sâu răng.

Tại Việt Nam, keo ong dần trở nên phổ biến hơn nhất là sau hai năm thế giới chống chọi với đại dịch Covid-19. Tuy nhiên nhiều người vẫn lo ngại khi sử dụng bởi chưa hiểu rõ về các tác dụng phụ của chế phẩm. Các chuyên gia khuyến cáo những cá nhân có tiền sử dị ứng với các sản phẩm về ong như: mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa không nên sử dụng keo ong bởi có thể gây ra các phản ứng ở da hay đường hô hấp. Đối với người có cơ địa khỏe mạnh, keo ong gần như không gây ra bất kỳ tác hại nào.

Một vấn đề khác được quan tâm nhiều chính là keo ong có ảnh hưởng đến việc sử dụng các loại thuốc đặc trị nào không? Theo trang RxList, keo ong không gây ảnh hưởng đến các loại thuốc khác, do đó, người tiêu dùng có thể an tâm sử dụng. Nhưng dù không gây ra tác dụng phụ, phụ nữ mang thai, đang cho con bú và người mắc bệnh hen suyễn vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên môn trước khi dùng.

Keo ong dần trở nên phổ biến hơn nhất là sau hai năm thế giới chống chọi với đại dịch Covid-19. Ảnh: Shutterstock

Thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm nội địa hay nhập khẩu được quảng bá có chứa thành phần từ keo ong. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, mọi người nên tìm hiểu cẩn thận và ưu tiên lựa chọn các thương hiệu uy tín trên thị trường. Một trong những thương hiệu được ưa chuộng là keo ong xanh Tracybee của Công ty TNHH Ong Mật Tracybee. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Apis Flora - doanh nghiệp đứng đầu thế giới không chỉ về doanh thu mà còn là những nghiên cứu khoa học về keo ong của họ.

Tracybee phát triển keo ong xanh Brazil dưới hai dạng: xịt họng hỗ trợ sát khuẩn vòm họng, giảm nhanh ho, viêm họng và viên uống có tác dụng tăng cường sức đề kháng. Tất cả sản phẩm keo ong của Tracybee đều được sản xuất bằng công nghệ EPP-AF độc quyền nhằm khai thác tối đa hàm lượng cao keo ong xanh Brazil, giúp tăng hiệu quả cũng như khả năng hấp thu của cơ thể lên gấp 3 lần. Quan trọng hơn là đảm bảo được tính ổn định kể từ khi sản xuất đến khi tới tay người tiêu dùng trong từng lô sản xuất.

Thời điểm dịch bùng phát mạnh, lượng sản phẩm keo ong xanh Tracybee cung cấp cho thị trường tăng gấp 3-4 lần. Lúc này, dù đối diện với nhiều thách thức nhưng đội ngũ Tracybee đều đồng lòng với nhiệm vụ hàng đầu là kịp thời cung ứng sản phẩm cho các nhà thuốc và đối tác, không còn vì mục tiêu kinh doanh nữa mà làm sao để có thể hỗ trợ người dân một phần nào đó, thêm vững tâm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tracybee phát triển keo ong xanh Brazil dưới hai dạng: xịt họng hỗ trợ sát khuẩn vòm họng, giảm nhanh ho, viêm họng và viên uống có tác dụng tăng cường sức đề kháng. Ảnh: Tracybee

Keo ong xanh Tracybee hiện phân phối tại Pharmacity, Long Châu, An Khang, Trung Sơn và các nhà thuốc truyền thống nhiều tỉnh, thành. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hải My