Những điều cần biết trước khi đi thi IELTS Speaking

Format đề thi, tiêu chí chấm điểm và các dạng câu hỏi hay xuất hiện trong đề là những điều bạn cần nắm về bài thi IELTS Speaking.

Cùng với IELTS Writing, Speaking được đánh giá là kỹ năng khó và đòi hỏi người học cần dành nhiều thời gian ôn luyện. Trước khi bước vào giai đoạn này, các bạn sẽ cần nắm những thông tin cơ bản xoay quanh đề thi, bao gồm cấu trúc đề, thời gian diễn ra, các tiêu chí chấm điểm và các dạng câu hỏi hay xuất hiện trong đề.

Cấu trúc đề thi IELTS Speaking

Bài thi IELTS Speaking diễn ra trong khoảng thời gian 11-14 phút, trong đó cả hai dạng thi Academic (Học thuật) và General (Tổng quan) đều giống nhau. Bài thi sẽ bao gồm 3 phần chính: Giới thiệu và phỏng vấn, độc thoại và thảo luận.

Phần Thời gian Nội dung Phần 1: Giới thiệu và phỏng vấn 4-5 phút Giám khảo giới thiệu và yêu cầu các bạn xác nhận danh tính. Sau đó, giám khảo sẽ hỏi về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống gia đình, bạn bè, việc làm, sở thích... Phần 2: Độc thoại 3-4 phút Thí sinh được trao giấy, bút và được yêu cầu nói về một chủ đề cụ thể trong tối đa hai phút. Trước khi trình bày các bạn sẽ có một phút để chuẩn bị. Phần 3: Thảo luận 4-5 phút Bạn sẽ được hỏi thêm một số câu hỏi có thể liên quan đến chủ đề phần 2

Tiêu chí chấm thi

Với IELTS Speaking, bài thi nói sẽ được giám khảo đánh giá dựa trên 4 tiêu chí bao gồm: Fluency and coherence (Tính trôi chảy và mạch lạc trong bài nói); Lexical resource (Nguồn từ vựng được sử dụng); Pronunciation (Khả năng phát âm); Grammatical range and accuracy (Sự đa dạng và chính xác của ngữ pháp).

Đối chiếu với từng band điểm, các tiêu chí này sẽ có sự thay đổi với yêu cầu cao dần cho mỗi mức.

Các dạng câu hỏi thường gặp

Trong bài thi IELTS Speaking, thí sinh sẽ gặp một số dạng câu hỏi, bao gồm

- Wh-questions

Ví dụ: What do you study? Why did you choose that major? How do most people in your country keep fit?

- Yes/No questions

Ví dụ: Are you a tidy person? Is shopping a popular activity in your country? Do you like reading books?

Sau khi đã nắm chắc các thông tin tổng quan về IELTS Speaking, các bạn nên đi sâu vào việc luyện từng phần của bài thi thông qua các bộ tài liệu như Speaking for IELTS (Collins). Ngoài ra các bạn có thể xem video mô phỏng IELTS Speaking Test trên Youtube qua các kênh như IELTS Daily, hoặc tham gia khóa học online miễn phí trên kênh IELTS Fighter (giảng dạy bởi Ms Mia Nguyễn 8.5 IELTS Speaking) để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm làm bài thi IELTS Speaking.

Những điều cần biết trước khi đi thi IELTS Speaking Ms Mia Nguyễn cung cấp thông tin tổng quan về IELTS Speaking.

Ngọc Anh