Những điều cần biết trong lần đầu dự LCP 2025 tại Đà Nẵng

Đà NẵngLCP 2025 Finals Weekend sẽ diễn ra ngày 20-21/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn, hút hàng nghìn khán giả trong và ngoài nước với chuỗi hoạt động bên lề đa dạng.

Trong hai ngày 20-21/9, khán giả cùng cộng đồng fan Liên minh huyền thoại (LMHT) sẽ được trải nghiệm trọn vẹn lễ hội Esports với chuỗi hoạt động kết hợp văn hóa, giải trí và du lịch. Dưới đây là những điều các fan và khán giả nên lưu ý khi đến Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Chung kết LCP 2025.

Chuỗi sự kiện chính

Sự kiện khởi động bằng lễ khai mạc vào trưa 20/9. Các fan có thể xếp hàng check-in, mua vật phẩm (merch) từ trước. Cổng check-in sẽ chính thức mở từ 12h. Sau đó là trận Chung kết nhánh thua theo thể thức BO5, diễn ra giữa tuyển PSG Talon (Đài Loan) và Team Secret Whales (Việt Nam) vào lúc 16h30 cùng ngày.

Ngày 21/9, không khí sự kiện sẽ lên cao trào với trận chung kết tổng, nơi hai đội mạnh nhất khu vực tranh cúp vô địch LCP 2025. Xen kẽ giữa các trận đấu là chuỗi hoạt động bên lề diễn ra xuyên suốt ngày như giao lưu tuyển thủ tại khu Fan Zone, mua sắm tại quầy vật phẩm (merchandise), chụp ảnh check-in tại photo zone và các phần biểu diễn cosplay...

Các tuyển thủ và HLV ba đội top đầu LCP 2025 gồm PSG Talon, CFO và TSW tại họp báo sáng 19/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Hình thức di chuyển

Để đến với sự kiện, khán giả có nhiều lựa chọn di chuyển thuận tiện. Từ sân bay quốc tế Đà Nẵng, chỉ mất khoảng 15 phút để tới Cung Thể thao Tiên Sơn bằng taxi hoặc xe công nghệ. Với những fan đến từ Hà Nội, TP HCM hay các tỉnh khác, việc đặt vé máy bay khá dễ dàng do Đà Nẵng có kết nối hàng không dày đặc. Nhiều khách sạn trong bán kính 3-5 km quanh khu vực thi đấu giúp khán giả chủ động đi lại, thoải mái khám phá ẩm thực đặc sản và cảnh quan nổi tiếng của thành phố biển.

Cung thể thao Tiên Sơn là nơi sẽ diễn ra hai trận chung kết đầy kịch tính của LCP 2025 vào hai ngày 20-21/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Những màn trình diễn bùng nổ

Bên cạnh các trận đấu, tuần lễ chung kết LCP còn hấp dẫn nhờ những màn trình diễn nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và yếu tố văn hóa truyền thống. Đặc biệt, sự góp mặt của ca sĩ Orange trong lễ khai mạc bằng hai ca khúc Có đau thì đau một mình và Lội ngược dòng cũng góp phần khuấy động không khí ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Người hâm mộ cũng sẽ được tận mắt chứng kiến 10 màn trình diễn cosplay tái hiện các nhân vật trong Liên Minh Huyền Thoại trên sân khấu lớn. Song song đó, tại khu vực Fan Zone, nhiều hoạt động tương tác, minigame và gian hàng lưu niệm được thiết kế để fan có thể check-in, sưu tầm quà tặng và giao lưu, gắn kết cùng cộng đồng.

"Em xinh" Orange sẽ trình diễn mở màn cho chung kết tổng LCP 2025. Ảnh: NVCC

Giao lưu cộng đồng fan LMHT

Đến với LCP 2025 Finals Weekend, khán giả không chỉ được theo dõi các trận đấu kịch tính quy tụ những đội mạnh nhất châu Á - Thái Bình Dương mà đây còn là cơ hội trải nghiệm không khí lễ hội Esports thực thụ. Lần đầu Việt Nam đăng cai vòng chung kết khu vực Asia-Pacific càng khiến sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng game thủ trong nước.

Đà Nẵng vốn được mệnh danh là "thành phố đáng sống" với bãi biển Mỹ Khê, cầu Rồng, Ngũ Hành Sơn hay phố cổ Hội An cách trung tâm không xa. Những yếu tố hứa hẹn biến chuyến đi của các fan trong nước lẫn quốc tế thành kỳ nghỉ kết hợp Esports - du lịch nhiều kỷ niệm. Các đặc sản như bún mắm nêm, bánh cuốn thịt heo, cơm gà, sữa đậu... cũng được tuyển thủ Taki của TSW gợi ý cho fan trong lần thi đấu trên chính quê nhà của anh.

Cầu Rồng Đà Nẵng lung linh về đêm. Ảnh: Ngọc Thành

LCP 2025 Finals Weekend do Riot Games, FPT và VNGGames đồng tổ chức, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với phần bình luận đa ngôn ngữ, phát sóng trực tuyến toàn cầu. Song trải nghiệm trực tiếp tại Cung Thể thao Tiên Sơn chắc chắn mang lại những khoảnh khắc khó quên khi hàng chục nghìn tiếng hò reo cùng vang lên. Đây sẽ là "bữa tiệc" Esports trọn vẹn, kết hợp thể thao, văn hóa, giải trí, trở thành điểm hẹn mà các fan Liên Minh Huyền Thoại không nên bỏ lỡ.

Xem thông tin và mua vé LCP 2025 tại đây

Thy An