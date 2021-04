Những điều cần biết khi mua bảo hiểm qua ngân hàng

Khách hàng mua bảo hiểm qua ngân hàng nhanh chóng, tiện lợi và được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Mua bảo hiểm thông qua ngân hàng hay còn gọi là Bancassurance là sự hợp tác giữa ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Mục đích là tận dụng hệ thống và các nguồn khách hàng của ngân hàng để phân phối sản phẩm hoặc các dịch vụ khác như: thu phí bảo hiểm hay nhận quyền lợi bảo hiểm chẳng hạn.

Theo đó, khách hàng sẽ gửi tiết kiệm và trích một phần để tham gia bảo hiểm, sẽ vừa có quỹ tiết kiệm, vừa có thể xây dựng kế hoạch bảo vệ toàn diện cho bản thân. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian đóng phí bảo hiểm, nhận tiền chi trả, bồi thường qua tài khoản ngân hàng mà không phải làm nhiều thủ tục...

Việc mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng hoàn toàn không phát sinh thêm chi phí. Ảnh: Sun Life Việt Nam

Đại diện của Sun Life Việt Nam cho biết bản chất của hình thức bảo hiểm bán kèm theo khi khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng là một giải pháp giảm bớt gánh nặng cho cả hai bên. Khách hàng có thể an tâm về độ an toàn của kênh phân phối bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng bởi sự chuyên nghiệp và uy tín của ngân hàng, đảm bảo chi trả quyền lợi cho ngay khi gặp rủi ro.

Bên cạnh đó, việc mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng hoàn toàn không phát sinh thêm chi phí. Ngược lại, khách hàng còn có thể mua được sản phẩm giá tốt do công ty bảo hiểm được giảm chi phí phân phối. Khách hàng cũng nhận thêm nhiều ưu đãi từ các chương trình khuyến mại kết hợp giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm.

Sự tiện lợi của việc sử dụng nhiều dịch vụ tại cùng một ngân hàng (gửi tiết kiệm và mua bảo hiểm) sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tiền bạc, từ đó an tâm hơn cho cuộc sống tương lai.

Hiện nay, Sun Life Việt Nam có đa dạng các gói bảo hiểm nhân thọ được phân phối qua kênh ngân hàng:

- Bảo hiểm tiết kiệm: Sun – Sống chủ động, Sun - Trọn vẹn ước mơ, Bảo thịnh vượng, Bảo an tâm.

- Bảo hiểm sức khỏe: Sun - Sống vững vàng, Sun Life - An nhiên vui sống, Bảo An Khang và các gói bảo hiểm bổ sung.

- Bảo hiểm giáo dục: Nâng bước con yêu.

- Bảo hiểm tai nạn: Sun - Bạn đồng hành, Bảo an toàn, Bảo an bình và bảo hiểm bổ sung Tai nạn toàn diện.

- Bảo hiểm đầu tư: SUN - Sống sung túc.

