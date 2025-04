Những điểm tham quan sẽ đóng cửa khi Giáo hoàng qua đời

Lịch trình tham quan Rome của du khách không bị ảnh hưởng khi Giáo hoàng qua đời, nhưng các viện bảo tàng Vatican và nhà nguyện Sistine sẽ đóng cửa.

Sự ra đi của Giáo hoàng Francis I ngày hôm nay khiến 1,3 tỷ tín đồ Công giáo khắp thế giới tiếc thương. Nhiều người bày tỏ lo ngại đi lại đến Rome, Italy, thời gian tới gặp bất tiện vì tòa thánh Vatican, nơi ở của Giáo hoàng, nằm trong lòng thành phố này.

Mọi hoạt động vui chơi, giải trí tại Rome có thể không sôi động trong 9 ngày tang lễ và việc đi lại, tham quan của du khách trong thành phố không bị xáo trộn. Tuy nhiên, hai điểm du lịch nổi tiếng tại Vatican là bảo tàng Vatican và nhà nguyện Sistine sẽ đóng cửa để phục vụ công tác tổ chức tang lễ. Nhiều nhà hàng, cửa hàng trong thành phố cũng đóng cửa thời gian này để bày tỏ sự tiếc thương và tôn kính với Giáo hoàng đã mất.

Bên trong nhà nguyện Sistine, nơi diễn ra Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng mới năm 2013. Ảnh: Reuters

Nhà nguyện Sistine là nơi diễn ra Mật nghị Hồng y, một cuộc họp kín của Hồng y đoàn để bầu ra Giám mục của giáo phận Rome, người sẽ trở thành Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo tiếp theo. Cuộc họp này sẽ diễn ra sau khoảng 15 ngày tới. Do đó, nhà nguyện cũng sẽ đóng cửa với du khách ít nhất nửa tháng, cho đến khi Mật nghị Hồng y kết thúc.

Dù vậy, trong thời gian diễn ra Mật nghị, bảo tàng Vatican vẫn mở cửa. Du khách sẽ được điều hướng để đi vào theo một tuyến đường mới thay thế, theo công ty du lịch địa phương Through Eternity Tours. Các chuyến tham quan vườn Vatican sẽ bị dừng vì vấn đề an ninh, do nằm trên đường đưa đón các Hồng y bằng xe buýt từ nhà nguyện đến nơi ở của họ tại khuôn viên trong vườn.

Du khách cũng không thể vào Vương cung thánh đường St Peter theo các tour có hướng dẫn như hiện tại vì tour này có lộ trình đi qua nhà nguyện Sistine. Trong những ngày diễn ra tang lễ, việc ra vào khu vực mái vòm cũng không được phép do nơi này đã bị đóng.

Một góc tại Vatican. Ảnh: Tripadvisor

Nếu du khách muốn nhìn thấy Giáo hoàng nằm trong Vương cung thánh đường St Peter, hãy xếp hàng dài để chờ đợi vì sẽ có rất đông các tín đồ trên thế giới đổ về. An ninh thời điểm này cũng được tăng cường, đặc biệt khi Vatican vốn đã đông khách du lịch vì 2025 được coi là Năm Thánh.

Quảng trường Thánh Peter vẫn mở cửa, nhưng sẽ quá tải du khách, người dân địa phương và các nhà báo trên thế giới đến đưa tin, đặc biệt là thời gian diễn ra Mật nghị Hồng y.

Người quản lý Vatican, hiện là Hồng y Kevin Farrell, chính thức xác nhận Đức Francis đã qua đời bằng cách gọi tên ngài ba lần bên giường. Văn phòng làm việc và căn hộ riêng của Đức Thánh cha sẽ được niêm phong. Chiếc nhẫn Ngư phủ, món đồ thuộc một phần trong bộ lễ phục của Giáo hoàng, sẽ được tháo khỏi ngón tay và đập vỡ bằng búa. Sau đó, thi thể của Giáo hoàng sẽ được mặc áo choàng đỏ với mũ miện trắng trên đầu và được đưa đến Vương cung thánh đường St Peter quàn trong ba ngày.

Lễ tang của ngài diễn ra trong 6 ngày, sau đó Đức Francis sẽ được chôn cất tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở khu phố Esquilino, Rome; thay vì trong các hầm mộ phía dưới Vương cung thánh đường St Peter.

Sau 9 ngày diễn ra tang lễ, Hội đồng Hồng y sẽ họp tại Rome để chọn người kế nhiệm Giáo hoàng Francis I. Những hồng y dưới 80 tuổi mới được phép bỏ phiếu. Mật nghị trước khi Giáo hoàng Benedict thoái vị vào năm 2013, diễn ra trong một ngày. Nhưng trên thực tế, hội nghị có thể kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm. Giáo hoàng mới được công bố sau khi nhận được sự ủng hộ từ hai phần ba phiếu bầu.

Bên ngoài, tại quảng trường St Peter, du khách và các tín đồ sẽ đứng theo dõi khói bốc lên từ ống khói của nhà nguyện Sistine sau mỗi vòng bỏ phiếu. Khói đen bốc lên nghĩa là chưa có quyết định nào được đưa ra. Khói trắng nghĩa là đã bầu được Giáo hoàng mới.

Khói bốc lên từ các lá phiếu bị đốt cháy, người bên phía tòa Thánh sẽ thêm thuốc nhuộm để khói có màu trắng hoặc đen.

Sau khi hoàn thành các thủ tục phía trong nhà nguyện, Giáo hoàng mới sẽ xuất hiện trên ban công nhìn ra quảng trường St Peter và có bài phát biểu đầu tiên trước các tín đồ đang chờ đợi.

Anh Minh (Theo DM)