Những điểm 'săn' mây sáng sớm ở Măng Đen

Cô gái chụp ảnh với xích đu ở Đồi Tiên Nhân, quán cà phê ở Làng Kon Tu Rằng, cách trung tâm xã Măng Đen khoảng 30 km.

Tuy xa trung tâm và đường đi khó, du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng biển mây tuyệt đẹp vào sáng sớm.

Thời điểm săn mây lý tưởng thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến tháng 4 năm sau. Trời ít mưa, nhiệt độ ban đêm xuống thấp, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, là thời điểm thuận lợi cho mây hình thành.