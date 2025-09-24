Những điểm 'săn' mây sáng sớm ở Măng Đen

Cô gái chụp ảnh với xích đu ở Đồi Tiên Nhân, quán cà phê ở Làng Kon Tu Rằng, cách trung tâm xã Măng Đen khoảng 30 km.
Tuy xa trung tâm và đường đi khó, du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng biển mây tuyệt đẹp vào sáng sớm.
Thời điểm săn mây lý tưởng thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến tháng 4 năm sau. Trời ít mưa, nhiệt độ ban đêm xuống thấp, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, là thời điểm thuận lợi cho mây hình thành.
Biển mây từ 5h đến 7h, bao phủ thung lũng bên Đồi Tiên Nhân.
Chị Dương Thúy Hằng (42 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, trải nghiệm săn mây ở Đồi Tiên Nhân rất đặc biệt, khi mây hiện ra theo từng tầng, bồng bềnh, nhẹ nhàng, chầm chậm như thời gian ngưng đọng, xua tan sự xô bồ của công việc thường ngày.
Đến khoảng 7h, mây tan dần, để lộ ra ruộng bậc thang dưới chân đồi.
Nhiều du khách thích thú, ghi lại khoảnh khắc với mây.
Giá vé tham quan và đồ uống cùng có giá 25.000 đồng. Quán mở cửa từ 5h. Đến sớm, khách có thể gặp nhiều loài chim bay theo đàn đang di cư tránh rét.
Chị Bình từ Buôn Mê Thuật đến Măng Đen để săn mây tại quán Thung
Lũng Mây. Tiệm cà phê nằm ngay bên đường quốc lộ thuộc trung tâm xã Măng Đen, dễ tìm và thuận tiện cho việc di chuyển.
Quán dùng nhiều vật liệu gỗ, tạo không gian gần gũi với núi rừng. Quán mở từ 5h, đồ uống đa dạng từ 30.000 - 50.000 đồng.
Những đám mây nằm giữa những rừng già nhìn từ quán Thung Lũng Mây.
Chị Trần Gia Phước, 39 tuổi, cùng chồng từ Gia Lai chọn Săn Mây Coffee và Homestay là điểm đến để chụp ảnh với mây trời.
Quán nằm trong khu 37 hộ, thuộc xã Măng Cành (cũ), trồng nhiều loài hoa như cẩm tú cầu, dạ yến thảo, phong lan... nhiều màu sắc. Khách lưu trú có thể săn mây vào sáng sớm hoặc chiều muộn.
Ngoài cỏ cây, hoa lá, quán còn có tiểu cảnh cầu "nghinh phong" hình trái tim để du khách chụp hình.
Quán mở cửa từ 5h30. Giá vé 30.000 đồng một người. Khách cũng có thể gọi đồ uống thay cho vé vào cổng, dao động từ 35.000 đến 55.000 đồng.
Đồ uống đa dạng ở quán Săn Mây.
Từ Săn Mây Coffee và Homestay, khách có cơ hội ngắm những đàn cò trắng di cư tránh rét.
Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, được ví như Đà Lạt thứ hai với khí hậu mát mẻ quanh năm. Nơi đây có rừng che phủ trên 75%, hệ sinh thái phong phú, thích hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cộng đồng.
Nhờ định hướng phát triển du lịch bền vững, lượng khách tăng nhanh từ 120.000 lượt năm 2021 lên 1,2 triệu năm 2024, dự kiến đạt 1,5 triệu lượt năm 2025, doanh thu khoảng 1.345 tỷ đồng.
Quảng Ngãi xác định Măng Đen là cực tăng trưởng phía Tây, kết nối trục biển - rừng, hướng đến mục tiêu trở thành Khu du lịch Quốc gia vào năm 2030.
Thảo Vy