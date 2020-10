Những điểm nổi bật của triển lãm cưới lớn nhất trong năm

ELLE Wedding Art Gallery 2020 - sự kiện thời trang cưới lớn nhất trong năm đã diễn ra trong hai ngày 3/10 và 4/10 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Phú Nhuận với nhiều điểm đặc biệt, thu hút sự chú ý của người tham quan.

Không gian trưng bày hàng trăm chiếc váy cưới được đầu tư công phu

ELLE Wedding Art Gallery 2020 không chỉ là một sự kiện thời trang cưới đơn thuần mà còn là không gian triển lãm kết hợp nghệ thuật thị giác chưa từng có tại Việt Nam từ trước đến nay. Điểm nhấn chính của sự kiện là không gian trưng bày hàng trăm chiếc váy cưới được đầu tư khủng cả về chất và lượng của các nhà thiết kế hàng đầu làng thời trang cũng như các thương hiệu cưới nổi tiếng tại Việt Nam.

Gallery nghệ thuật trưng bày hàng trăm chiếc váy cưới trong mơ. Ảnh: Linh Tạ.

10 show trình diễn thời trang xuyên suốt hai ngày

Xuyên suốt hai ngày triển lãm là 10 show trình diễn thời trang của những gương mặt tên tuổi hàng đầu làng thời trang Việt Nam. Đó là nhà thiết kế Trương Thanh Hải với bộ sưu tập "Eternity" lấy ý tưởng từ các thành phố cổ và các công trình điêu khắc lâu đời ở châu Âu. Nhà thiết kế Thuỷ Nguyễn với bộ sưu tập "Tìm người trong mộng" gồm những thiết kế áo dài cưới mang yếu tố truyền thống nhưng vẫn không thiếu tinh thần cách tân. nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư với bộ sưu tập "Kiss From The Cloud"; và cuối cùng là nhà thiết kế Chung Thanh Phong với bộ sưu tập "Dear My Princess".

Một tác phẩm của nhà thiết kế Trương Thanh Hải gây ấn tượng với nghệ thuật điêu khắc vải. Ảnh: Linh Tạ.

Sân khấu trên mây

Sân khấu Bridal Show - nơi trình diễn các bộ váy cưới có thiết kế được lấy cảm hứng từ mây như ý tưởng chính của không gian triển lãm. Nhằm tôn lên vẻ đẹp và sự ấn tượng của các bộ sưu tập, sân khấu được tiết chế tối giản với hai màu sắc trắng đen chủ đạo như âm dương - tuy tương phản nhưng không thể thiếu nhau trong cuộc sống, tựa như đời sống hôn nhân của các cặp đôi.

Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư ra mắt bộ sưu tập "Kiss From The Cloud" giữa không gian vườn địa đàng. Ảnh: Linh Tạ.

Kết nối khách tham quan với hơn 35 thương hiệu uy tín ngành dịch vụ cưới

Bên cạnh các nhà thiết kế tên tuổi, ELLE Wedding Art Gallery còn quy tụ hơn 35 thương hiệu uy tín trong ngành dịch vụ cưới hỏi, từ trang trí tiệc cưới, váy cưới, vest cưới, chụp ảnh cưới, thiệp cưới đến quà cưới, trang sức cưới, trăng mật, nghỉ dưỡng.

Đó là Lá Trường Xuân - Luxury Wedding, Truong Thanh Hai, Chung Thanh Phong Bridal, Thủy Design House, Joli Poli, Omni Bridal, Linh Nga Bridal, Adam Store, Thuy Bridal, Decos, Le Ngoc Lam, Ohara Hautecouture, TuArt Wedding, Vanilla House, Blossom Hill Bridal, O.A.H Design, Nupakachi Wedding, Luka Wedding, Remizio, Ngọc Huy Pro Studio, CAMA Wedding, PAT image.

Ngoài ra còn có Thiệp cưới Forever, Thiệp cưới Peonies, Chocolate Graphics Viet Nam, Giày Cưới Nghé Art, PNJ Jewelry, Jemmia Gemstone Jewelry, Huy Thanh Jewelry, Shine Bright Décor, Ngoisao Bridal, La Veranda Resort Phú Quốc - MGallery, Fusion Resort Phú Quốc, Fusion Resort Cam Ranh, Fusion Suites Vũng Tàu, Alba Wellness Valley by Fusion - Huế.

Các cô dâu chú rể tương lai được tư vấn chi tiết về các dịch vụ cưới hỏi. Ảnh: Linh Tạ.

Đến với ELLE Wedding Art Gallery, tất cả những cặp đôi đang lên kế hoạch cưới đã được các nhà cung cấp dịch vụ giải đáp trọn vẹn những thắc mắc về đám cưới trong mơ. Bên cạnh đó, các cô dâu, chú rể tương lai còn được trải nghiệm đa dạng dịch vụ và trở thành chủ nhân của hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Diệp Chi