Những điểm nổi bật của Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ SHE

SHE ứng dụng mô hình vận hành theo chuẩn Hàn Quốc, kết hợp đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống thiết bị hiện đại, hướng đến trải nghiệm làm đẹp an toàn, hiệu quả.

SHE là một trong những đơn vị chủ lực thuộc Shynh Group - tập đoàn làm đẹp sở hữu hệ sinh thái toàn diện. SHE được định vị là phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ theo mô hình quốc tế. Từ ngày đầu thành lập, đơn vị đã ưu tiên đầu tư bài bản vào chuyên môn, quy trình và trang thiết bị, với mục tiêu nâng chuẩn trải nghiệm thẩm mỹ cho phụ nữ Việt.

Đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm

Bác sĩ tại SHE có nền tảng chuyên môn vững vàng với hơn 15 năm kinh nghiệm và từng tốt nghiệp chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Đại học Y Dược và Đại học Phạm Ngọc Thạch. Đặc biệt, một số bác sĩ từng tu nghiệp tại Seoul, Hàn Quốc. Ngoài ra, SHE hợp tác chuyển giao chuyên môn với các đối tác trong khu vực nhằm duy trì chất lượng chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ ở mức cao nhất.

Các bác sĩ trong buổi đào tạo kỹ thuật tái định vị mô bằng chỉ nón Silhouette. Ảnh: SHE

Trang thiết bị tân tiến

Trang thiết bị tại SHE được nhập khẩu đồng bộ từ Nhật Bản và châu Âu, có chứng nhận về nguồn gốc và chất lượng. Các công nghệ nổi bật như: máy oxy cao áp có tác dụng tăng cường oxy tinh khiết để tái tạo năng lượng, phục hồi sau phẫu thuật. Hoặc hệ thống ánh sáng trị liệu SmartLux LED và công nghệ Plasma lạnh hỗ ngăn ngừa sẹo và tái tạo mô tổn thương nhanh chóng, giúp rút ngắn thời gian hồi phục sau thẩm mỹ.

Hệ thống ánh sáng trị liệu chuyên sâu SmartLux LED hỗ trợ giảm sưng, giảm đau, thúc đẩy quá trình lành thương nhanh chóng. Ảnh: SHE

Không gian phòng khám hiện đại

SHE đặt an toàn của khách hàng lên hàng đầu. Do đó, phòng khám đưa ra quy trình rửa tay dành riêng cho các bác sĩ ngoại khoa nhằm đảm bảo vệ sinh, vô trùng trước khi thực hiện làm đẹp.

Ngoài ra, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ SHE có hai phòng lưu bệnh VIP riêng tư. Hai phòng phẫu thuật luôn duy trì môi trường vô trùng với thiết kế cửa trượt tự động không cần chạm và đầy đủ các trang thiết bị đạt chuẩn, tiện nghi, đủ ánh sáng, không gian thoáng đãng dễ dàng di chuyển và vệ sinh.

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ SHE thiết kế không gian sang trọng nhưng gần gũi theo chuẩn của Hàn Quốc. Ảnh: SHE

Theo đại diện phòng khám, chỉ sau ba năm hoạt động, SHE đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật thành công với tỷ lệ hài lòng cao. Phòng khám nhận được đánh giá tích cực về môi trường điều trị riêng tư và kết quả thẩm mỹ tự nhiên, hài hòa.

"Với định hướng 'an toàn - thẩm mỹ - tận tâm', Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ SHE không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, hướng tới trở thành địa chỉ thẩm mỹ đáng tin cậy cho phụ nữ Việt Nam", vị đại diện cho biết.

(Nguồn: SHE)