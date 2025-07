Những điểm nhấn tạo sức hút cho đô thị 'all in one' Blanca City

Nằm ngay biển Bãi Sau tích hợp công viên nước, Blanca City vốn 37.000 tỷ đồng, tạo hệ sinh thái all in one phục vụ nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng, an cư lẫn kinh doanh.