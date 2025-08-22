Những điểm nhấn tại triển lãm '80 năm hành trình độc lập'

Hà NộiTriển lãm 900.000 m2 trưng bày các hiện vật quy mô lớn gắn với cột mốc lịch sử quốc gia, tạo nhiều trải nghiệm tương tác, miễn phí cho du khách suốt 9 ngày.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), từ 28/8 đến 5/9. Đây là triển lãm quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại địa điểm này, kể từ khi khai trương vào ngày 19/8.

"Không gian triển lãm sẽ là nơi phác họa bức tranh toàn cảnh, giàu sức sống về chặng đường 80 năm dựng xây, phát triển của đất nước", đại diện ban tổ chức cho biết.

Hiện vật lịch sử nhiều thời kỳ

Toàn khu triển lãm được chia thành hai khu vực: trong nhà và ngoài trời. Ở khu ngoài trời, du khách có thể tham quan những hiện vật lịch sử quy mô lớn, gắn với sự phát triển của đất nước.

Đơn cử, triển lãm có chiếc máy bay VN-C482 được Chính phủ Liên Xô cũ tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Máy bay này được sử dụng làm chuyên cơ chở Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngoài ra còn có mô hình đoàn tàu Thống Nhất đầu tiên trên hành trình Bắc Nam sau ngày đất nước thống nhất của Đường sắt Việt Nam.

Đại diện cho dòng chảy hiện đại, Vingroup mang đến hệ sinh thái xe điện toàn diện của VinFast. Theo đơn vị, đây là cách giới thiệu đến công chúng những thành tựu đáng tự hào của Việt Nam qua nhiều lĩnh vực.

Máy bay VN-C482 được Chính phủ Liên Xô cũ tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tùng Đinh

Bước vào bên trong nhà triển lãm, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh cờ đỏ sao vàng gắn trên mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56 m, trở thành điểm check-in cho du khách dịp 2/9.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng gắn trên mái vòm thép bên trong nhà triển lãm. Ảnh: Tùng Đinh

200 đơn vị tham gia triển lãm

Sự kiện trưng bày hàng trăm gian hàng, quy tụ hơn 200 đơn vị hội tụ, từ các Bộ, Ban, ngành, 34 tỉnh thành và hàng trăm doanh nghiệp, gần như đầy đủ những "thương hiệu quốc dân".

Khu trưng bày trong nhà chia thành 6 chủ đề, gắn liền với hành trình phát triển của đất nước như: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm Cờ Đảng soi đường; Kiến tạo và phát triển; Đầu tàu Kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc; Tỉnh giàu Nước mạnh.

Triển lãm giới thiệu thành tựu phát triển của đất nước qua 80 năm, trong lĩnh vực như công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch. Mỗi chủ đề là những lát cắt tiêu biểu, những câu chuyện điển hình gắn liền với hành trình đi lên của dân tộc. Nhiều di tích, công trình biểu tượng ba miền được tái hiện, truyền cảm hứng về tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Các khu trưng bày đang tăng tốc hoàn thiện, sẵn sàng đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan, thưởng lãm mỗi ngày.

Các gian hàng đang được hoàn thiện. Ảnh: Tùng Đinh

Đa trải nghiệm tương tác thực tế ảo

Ngoài tham quan, chụp ảnh tại các gian hàng, du khách còn có cơ hội trải nghiệm tương tác với nhiều hoạt động. Khu công nghệ thực tế ảo VR/AR đưa mọi người "xuyên Việt" khám phá các di tích ba miền. Người trẻ còn có thể vượt thời gian trở về những thời khắc lịch sử của dân tộc bằng công nghệ.

Bên cạnh các gian hàng, ban tổ chức còn cho trưng bày bảo tàng phục dựng, không gian tương tác, cùng nhiều chương trình âm nhạc, văn hóa, ẩm thực ba miền.

"Các hoạt động mang đến trải nghiệm đa giác quan và đưa khách tham quan vào hành trình đa tầng cảm xúc", đại diện đơn vị cho biết.

Các gian hàng được đầu tư quy mô. Ảnh: Tùng Đinh

Tại Triển lãm, người xem cũng được tận mắt trải nghiệm nhiều thành tựu công nghệ mới "make in Việt Nam"- niềm tự hào của đất nước sau 80 năm độc lập - như màn trình diễn robot hình người của VinMotion.

Trung tâm Triển lãm quốc gia được xây dựng trên diện tích 90 ha tại Đông Anh, Hà Nội. Đây là công trình triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng. Điểm nhấn của trung tâm là tổ hợp công trình triển lãm trong nhà mang hình dáng thần Kim Quy, một trong 4 tứ linh theo văn hóa phương Đông, gắn liền với truyền thuyết thần Kim Quy bảo hộ vùng đất Cổ Loa. Với quy mô lớn và thiết kế hiện đại, nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm đến của các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa hàng đầu khu vực.

Yên Chi