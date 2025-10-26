Những điểm nhấn tại hội chợ mùa Thu 2025

Hội chợ Mùa Thu 2025 khai mạc sáng 26/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, tạo dấu ấn bằng hệ sinh thái đa lĩnh vực, biểu diễn nghệ thuật, hút hàng nghìn khách tham quan.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), là sự kiện kết hợp giữa thương mại, văn hóa và trải nghiệm công nghệ, do Bộ Công thương chủ trì thực hiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn Vingroup đóng vai trò tổ chức. Trong không gian triển lãm, Vingroup tạo dấu ấn bằng hệ sinh thái đa lĩnh vực - từ sản xuất, thương mại, dịch vụ đến giải trí.

Tổ chức trong không gian lớn

Ngay trong ngày khai mạc, dòng người đổ về khu triển lãm Kim Quy đông kín. Trên tuyến đường Trường Sa dẫn vào VEC, xe cộ nối dài, tạo nên không khí sôi động của một "thành phố sự kiện" thực thụ. Hệ thống giao thông được tổ chức, phân luồng hợp lý. Hà Nội còn bố trí bốn tuyến buýt mới, miễn phí tuyến số 34, hoạt động liên tục từ 7h đến 22h, tần suất hơn 400 lượt mỗi ngày cuối tuần.

"Thấy có xe buýt miễn phí gần nhà, tôi rủ cả gia đình đi hội chợ. Lâu rồi mới có sự kiện quy mô lớn, đủ hoạt động cho cả ba thế hệ", anh Luân Vũ, quận Hoàng Mai, chia sẻ.

Bãi đỗ xe với sức chứa lớn cùng hệ thống trạm sạc xe điện. Ảnh: Vingroup

Với những du khách di chuyển bằng xe cá nhân, "bài toán" đỗ xe cũng được giải quyết với khu vực bãi đỗ rộng đến 18 ha, quy mô 10.000 chỗ, tích hợp đầy đủ trạm sạc dành cho số lượng lớn xe máy, ôtô điện.

Để đảm bảo sự đồng bộ và chuyên nghiệp, Vingroup đóng vai trò "kiến trúc sư" của toàn bộ không gian. Tập đoàn tài trợ hạ tầng, điện, nước, an ninh, vệ sinh, đồng thời tư vấn, thiết kế và nhận diện từng phân khu. Nhờ đó, công tác chuẩn bị diễn ra nhanh, chuẩn xác, mang đến diện mạo hoàn thiện cho hội chợ quy mô quốc gia đầu tiên.

Hơn 3.000 gian hàng tham gia

Trung tâm của hội chợ là Nhà triển lãm Kim Quy với gần 3.000 gian hàng, chia thành năm phân khu. Khu "Thu Thịnh Vượng" (Sảnh 1-2) quy tụ các doanh nghiệp lớn như Viettel, Vinamilk, EVN..., giới thiệu sản phẩm công nghệ, công nghiệp và giải pháp năng lượng hiện đại.

Sảnh 3-5 là khu "Thu Gia Đình" - thiên đường mua sắm với hàng nghìn sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nội thất, hàng tiêu dùng, cùng các ưu đãi lên tới 100%.

Khu mua sắm với không khí nhộn nhịp. Ảnh: Vingroup

Khu "Tinh hoa Thu Hà Nội" và "Thu Đất Việt" là "trái tim" của hội chợ, tái hiện không gian phố cổ Hà Nội thu nhỏ dưới mái vòm Kim Quy. Dọc "con đường mùa thu" ngập sắc vàng, du khách gặp lại hình ảnh nghệ nhân làng nghề làm gốm, dệt, chạm khắc, chế tác.

Tại "Thu Đất Việt", 33 tỉnh thành mang đến đặc sản vùng miền, từ bún rau củ ngũ sắc Cao Bằng, hồng Lạng Sơn, thịt trâu gác bếp Điện Biên đến xăng thành phẩm và lưu huỳnh Dung Quất. Đây là những biểu tượng cho sự chuyển mình của công nghiệp Việt.

Gian hàng đặc sản vùng miền thu hút đông đảo khách hàng. Ảnh: Vingroup

Gian "Tinh hoa Văn hóa Việt" mở ra giao thương quốc tế. Gian hàng Amazon thu hút đông doanh nghiệp trong nước tìm hiểu cách đưa sản phẩm ra thị trường toàn cầu, lan tỏa tinh thần "Go Digital - Go Global".

Chuỗi lễ hội ẩm thực và âm nhạc

Rời không gian trong nhà, khách tham quan bước vào "Lễ hội Ẩm thực Thu Mỹ Vị" ở khu Sân Nam. Nơi đây trưng bày hàng trăm món ăn Việt Nam và quốc tế. Kế đó là khu "Một vòng Việt Nam" tái hiện hành trình hương vị từ Tuyên Quang đến Cà Mau, mỗi gian hàng là một câu chuyện ẩm thực đặc trưng vùng miền.

Hình ảnh con đường thu Hà Nội thu hút khách tham quan chụp ảnh. Ảnh: Vingroup

Khách yêu bia có thể tham quan khu "Cheer Fest - Nướng và Bia" phong cách lễ hội châu Âu sôi động, với các món nướng Đức, Bỉ, Nhật cùng bia thủ công nổi tiếng.

Tại đây, các đầu bếp danh tiếng như Phạm Tuấn Hải, Benoit Leloup (Pháp) và Don David - Phó chủ tịch Hiệp hội Nướng thế giới - trình diễn kỹ nghệ nấu nướng đỉnh cao, thu hút đông đảo khán giả. Nghệ nhân Trần Thị Hiền Minh gây ấn tượng với màn làm bánh dân gian, hướng tới kỷ lục "Bức tranh xôi hoa đậu lớn nhất" vào ngày 31/10.

Không khí lễ hội được nối dài bằng chuỗi chương trình âm nhạc, phim ảnh, trò chơi ngoài trời. Các buổi chiếu phim Mưa đỏ, Tử chiến trên không xen lẫn những đêm nhạc sôi động. Đặc biệt, live concert kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường (1/11) với sự góp mặt của Cẩm Ly, Hòa Minzy, Đen Vâu... được xem là điểm nhấn cảm xúc.

Khán giả chăm chú theo dõi màn trình diễn nghệ thuật rối tay. Ảnh: Vingroup

Theo đại diện ban tổ chức, việc mời những nghệ sĩ tầm quốc tế như Dimash và Alicia Keys đến Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ đại nhạc hội 8Wonder do Vingroup tổ chức, thể hiện định hướng nâng tầm sự kiện văn hóa Việt Nam ra khu vực.

Thái Anh