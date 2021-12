Những điểm nhấn của triển lãm kinh tế quốc phòng ảo

Triển lãm - hội chợ kinh tế quốc phòng diễn ra trực tuyến thu hút hơn 130 doanh nghiệp với loạt công nghệ nổi bật ứng dụng vào quốc phòng và dân sinh.

Lần đầu tiên tổ chức trên không gian mạng

Việc tổ chức triển lãm - hội chợ ảo thông qua các nền tảng số đã giúp doanh nghiệp rút ngắn chu kỳ bán hàng so với cách truyền thống; cho phép theo dõi khách hàng tiềm năng theo hướng dữ liệu, đồng thời thích ứng với xu thế mới. Triển lãm - hội chợ "Kinh tế - quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số" trên không gian mạng (Videx 2021) diễn ra từ ngày 14/12 trên nền tảng Videx đồng thời kết nối với hơn 260 điểm cầu trong và ngoài nước qua nền tảng ứng dụng Zoom. Chương trình duy trì trên nền tảng trực tuyến thực tế ảo đến hết ngày 15/1/2022, gia hạn đến 6 tháng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Sảnh ngoài của Triển lãm - hội chợ ảo Videx 2021.

Với chủ đề "Kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số", sự kiện gồm hoạt động triển lãm và hội chợ thương mại. Trong đó triển lãm ảo đã trưng bày các thành tựu tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tập trung các ngành như công nghệ thông tin, công binh, hóa học, hậu cần, y dược quân sự... bao gồm các sản phẩm phần cứng, phần mềm; cầu phao dã chiến, máy xúc chuyên dụng, xe cứu hộ; quân trang, trang bị, dụng cụ y tế...

Không gian hội chợ được chia thành các phân khu, với các ngành hàng chuyên biệt đến từ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài quân đội. Các nội dung thông tin của đơn vị, doanh nghiệp đều được quản trị và kiểm soát để đảm bảo phù hợp với nhu cầu, thị hiếu; đồng thời có thể cạnh tranh trong nước và quốc tế với mục đích hướng về xuất khẩu, tiếp thị tới các đối tác có nhu cầu.

Theo đại diện ban tổ chức, việc phát triển thêm các kênh thương mại mới, nhất là trên môi trường thương mại điện tử đã góp phần giúp doanh nghiệp gia tăng đáng kể cơ hội tiếp cận với khách hàng, đối tác trong ngoài nước, đồng thời thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng.

Hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Triển lãm Bộ Quốc phòng thu hút hơn 130 doanh nghiệp trong và ngoài quân đội tham gia mở gian hàng cũng như chia sẻ về kinh chuyện chuyển đổi số trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, như Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Trực thăng Việt Nam, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Airtech Thế Long, MAJ Việt Nam, Công ty Airobotics (Isarel), Trung tâm R&D Oto Chungnam Technopark (Hàn Quốc)...

Tại chương trình hội thảo - tọa đàm kết nối giao thương, cung - cầu công nghệ, triển lãm đã mang đến các giải pháp chuyển đổi số trong kinh tế quốc phòng nhằm thích ứng với cung ứng toàn cầu mới.

Ở phiên chuyên đề "Công nghệ Isarael trong lĩnh vực bảo vệ an ninh và lĩnh vực dân sự", các chuyên gia Isaral đã giới thiệu những ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia này bao gồm cả an ninh quốc phòng và tìm ra giải pháp thúc đẩy việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh tự do hóa thương mại toàn cầu và làn sóng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đại diện Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, ông Gal Saf - Tham tán Thương mại cho biết, Việt Nam đang gặp những thách thức mới về an ninh mạng ở góc độ ngân hàng và tài chính, hạ tầng trọng yếu, các hệ thống di động, internet kết nối vạn vật... và cần các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng. "Hiện nay, Israel có những giải pháp, chuyên gia hàng đầu về an ninh, nhất là an ninh mạng sẵn sàng kết nối và hợp tác với các đối tác Việt Nam", ông Gal Saf chia sẻ.

Đơn cử, đó là công nghệ máy bay không người lái cho quân sự và dân sự của Công ty Airobotics); hệ thống giám sát chiến thuật của Công ty IAI/Elta Isarael; hay đào tạo cho an ninh bảo mật, kiểm thử và đánh giá hệ thống bảo mật của công ty Misoft - Đại diện Công ty Cyberbit...

Ông Phạm Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. đánh giá sự kiện là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp Irsael giới thiệu các giải pháp công nghệ, sản phẩm trong lĩnh vực bảo vệ an ninh và lĩnh vực dân sự; thúc đẩy cơ hội kết nối, hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Israel. Ông cũng kỳ vọng các đối tác giữa hai nước sẽ tìm thấy những cơ hội hợp tác thiết thực.

Với phiên "Giải pháp sản xuất thông minh, đổi mới chuỗi cung ứng", đại diện Công ty MAJ Việt Nam cũng chia sẻ giải pháp ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) quân sự vào lĩnh vực dân sự. Cụ thể, MAJ thiết kế, sản xuất và cá nhân hóa theo yêu cầu các dòng máy bay FPV, cánh cứng giúp khách hàng có giải pháp rõ ràng; tiết kiệm thời gian, chi phí và các nguồn lực khác. Áp dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, đơn vị này cho biết có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành UAV nông nghiệp, như triển khai dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vật tại 14 tỉnh thành khắp Việt Nam.

Cũng theo vị đại diện này, MAJ nghiên cứu giải pháp vận tải dựa trên các dòng máy bay nông nghiệp, sau khi được cải tiến, gia cố thêm sẽ thực hiện các nhiệm vụ vận tải trong các điều kiện thời tiết khác nhau tại Việt Nam.

Là một trong những tập đoàn hàng đầu về công nghệ viễn thông, Viettel cũng tham gia Videx 2021 và mang đến triển lãm kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số của tập đoàn cũng như chuyển đổi số cho bộ, ngành, doanh nghiệp...

Gian hàng ảo của Viettel tại Triển lãm ảo Videx.

Để hiện thực hoá mục tiêu đồng hành chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, đơn vị này đã xây dựng đội ngũ tư vấn chiến lược chuyển đổi số; làm chủ công nghệ tiên tiến như AI, IoT, Blockchain, Big Data, RPA... nhằm giải quyết các bài toán nhức nhối của doanh nghiệp, chính phủ; hợp tác với các chuyên gia chuyển đổi số thế giới, cùng tham gia tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, chính phủ...

Nhờ chuyển đổi số, Viettel tiếp tục duy trì tăng trưởng số ở mức hơn 20% trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đơn vị này còn tăng 4 bậc trong Top 30 doanh nghiệp viễn thông có giá trị lớn nhất thế giới (từ vị trí 28 năm 2020 lên vị trí 24 năm 2021).

Chia sẻ thêm về việc ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số, Đại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng cố vấn cảng biển Apec cho biết, nhờ thực hiện chuyển đổi số kịp thời, doanh nghiệp đang cung cấp các dịch vụ logistics tốt nhất, tiện lợi nhất cho khách hàng. Những năm vừa qua, đơn vị này còn tiên phong ứng dụng cảng điện tử E-port, lệnh giao hàng điện tử mang lại nhiều tiện ích cho khách, đồng thời chứng minh ưu thế vượt trội. Nhất là trong làm sóng Covid-19 lần thứ tư, đơn vị đã tiếp nhận hỗ trợ hành chính nhanh chóng, góp phần giảm thiểu nguy cơ đứt gẫy chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp trên cả nước.

Tân Cảng Sài Gòn tiên phong ứng dụng cảng điện tử E-port, lệnh giao hàng điện tử mang lại nhiều tiện ích cho khách. Ảnh: Tân Cảng Sài Gòn

Phiên "Hợp tác chuyển giao công nghệ phụ trợ ngành ô tô điện", các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc đã chia sẻ về công nghệ, sản phẩm phụ trợ ôtô điện.

Ông Chang Un Seok, đại diện công ty Masta, Hàn Quốc giới thiệu về thế mạnh và các sản phẩm của công ty, đó là các dự án xe điện siêu nhỏ, xe mô tô và dịch vụ xe. Công ty này còn có hệ thống A/S (trung tâm sửa chữa) rộng lớn với 1.500 chi nhánh.

Đại diện ART Tech Design cũng giới thiệu về các sản phẩm chạy bằng điện, như xe điện nhỏ, robot không người lái, robot chuyên dụng trong ngành giáo dục (đã được sử dụng tại ĐH Seoul), xe điện bán hàng dạo có tủ lạnh bên trong; xe điện nhỏ thu gom rác, xe điện y tế...

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo Trung tâm R&D Oto Chungnam Technopark và các doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự đã bày tỏ mong muốn hợp tác trong hỗ trợ kỹ thuật công nghệ giữa hai nước để phát triển thị trường xe điện, cũng như có những chính sách hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp trong thực hiện các dự án liên quan trong lĩnh vực này.

Loạt thiết bị đặc biệt trong kỷ nguyên số

Videx 2021 mang đến nhiều thiết bị đặc biệt như robot trinh sát phóng xạ và hóa học, máy bay không người lái...

Phương pháp phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái của MAJ Việt Nam. Ảnh: MAJ

Công ty MAJ Việt Nam nghiên cứu sản xuất hệ điều hành các máy bay không người lái phục vụ lưỡng dụng, cả quốc phòng và dân sinh. Theo ông Hoàng Long Nhật - Giám đốc điều hành của MAJ, tất cả các thiết bị này đều do kỹ sư người Việt thiết kế và chế tạo. Anh cùng các cộng sự mong muốn đưa các thiết bị bay không người lái (UAV) ra thị trường và xuất khẩu để khẳng định người Việt có thể hoàn toàn làm chủ công nghệ.

"Videx là cơ hội cho các startup công nghệ trẻ như MAJ được thể hiện năng lực công nghệ", anh chia sẻ thêm.

AI Camera của Viette cũng là sản phẩm nổi bật tại Triển lãm Videx 2021 với những ưu điểm như xem trực tuyến trên thiết bị di động; lưu trữ sự kiện, video lịch sử; cài đặt các ứng dụng thông minh AI; mã hóa video đầu cuối; tích hợp camera có sẵn.

Cùng sự phát triển mạnh mẽ của các đơn vị, doanh nghiệp trong quân đội và tư nhân, Học viện Kỹ thuật Quân sự cũng không ngừng phát triển, tích cực triển khai nhiều kế hoạch theo mô hình trường đại học nghiên cứu đạt trình độ quốc tế và khu vực. Trường đã nghiên cứu thành công hàng trăm đề tài cấp nhà nước, bộ, ngành có hàm lượng khoa học cao; hàng nghìn sản phẩm khoa học, công nghệ phục vụ quốc phòng và kinh tế.

Ông Nguyễn Đình Quân, đại diện Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết, đơn vị tham gia hội chợ - triển lãm của Bộ Quốc phòng nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến nhiều người hơn, đồng thời, khẳng định khả năng làm chủ công nghệ tiên tiến của trường.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, trong thời gian ngắn, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã thiết kế, chế tạo và đưa rô bốt Vibot vào công tác phòng, chống dịch bệnh trong các bệnh viện, cơ sở cách ly y tế... Một Vibot có thể mang 60 kg vật dụng, thực phẩm tương ứng với khoảng 60 suất ăn, còn sức kéo của robot là 100 kg.

Với thế mạnh trong lĩnh vực phòng sạch, Công ty Airtech Thế Long mang tới triển lãm nhiều thiết bị y tế, phòng thí nghiệm và hệ thống màng lọc không khí. Trong đó, máy khử khuẩn thang máy Airtech được công ty cùng Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Cao đẳng công nghệ quốc phòng - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo trong hai năm. Với mục tiêu tối ưu công tác phòng, chống Covid-19, sản phẩm giúp làm sạch không khí trong thang máy, đồng thời, phá hủy lớp vỏ protein bảo vệ của vi khuẩn và virus.

Những điểm nhấn của triển lãm kinh tế quốc phòng ảo Gần 2.000 sản phẩm kinh tế được giới thiệu tại Videx 2021.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra triển lãm, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành ký kết hợp tác, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực phục vụ quốc phòng và dân sinh... Trong đó Airtech Thế Long ký kết hợp tác với loạt đối tác gồm: Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học Công nghệ cao Minh Phát; Viện kinh tế và pháp luật Quốc tế - Công ty TNHH Gia Việt Khánh Hưng...

Nguyễn Phượng