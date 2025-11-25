Những điểm nhấn của giải golf VPBank Private Legacy Cup

Giải golf VPBank Private Legacy Cup 2025 lần đầu tổ chức quy tụ 122 golfer, với 23 giải thưởng, trong đó phần thưởng Hole-in-one là chiếc Porsche Cayenne.

VPBank Private Legacy Cup 2025 nằm trong chuỗi các sự kiện ra mắt thương hiệu dịch vụ tài chính dành cho khách hàng Private của VPBank. Sự kiện đồng thời là hoạt động tri ân nhóm khách hàng cao cấp, thể hiện định hướng xây dựng cộng đồng thịnh vượng và giá trị bền vững mà ngân hàng theo đuổi.

122 golfer đã có những màn thi đấu đầy hứng khởi tại sân golf Sky Lake Resort & Golf Club. Ảnh: VPBank

Giải đấu có 23 giải thưởng, phân theo kỹ thuật và các bảng A, B, C cùng bảng dành riêng cho nữ. Trước khi thi đấu, các golfer được tham gia workshop kỹ thuật với hai huấn luyện viên Đức Phạm và Linh Vũ. Đức Phạm là HLV PGA Australia với hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo nhiều cấp độ; Linh Vũ thuộc PGA Thailand và là người Việt Nam đầu tiên đạt chứng chỉ AimPoint. Cả hai trực tiếp hướng dẫn và điều chỉnh động tác cho từng golfer tại sân tập, đồng thời tổ chức một số bài tập putting nhằm hỗ trợ người chơi trước khi bước vào thi đấu.

HLV Đức Phạm (bên trái) đang chia sẻ về kỹ thuật cá nhân hóa cho golfer trên sân tập. Ảnh: VPBank

Sân Sky Lake Resort & Golf Club được lựa chọn cho giải đấu có địa hình đa dạng gồm các đường golf uốn qua đồi, ven hồ và khu vực cây xanh. Mỗi hố yêu cầu người chơi tính toán hướng gió, địa hình và chiến thuật xử lý khác nhau, tạo nên hành trình 18 hố nhiều thử thách. Trong suốt vòng đấu, các golfer duy trì tập trung cao độ và tinh thần thi đấu fair-play, tạo nên một màn so tài hấp dẫn.

Golfer Nguyễn Hồng Hải (ở giữa) nhận giải thành tích chung cuộc. Ảnh: VPBank

Kết quả chung cuộc ghi nhận golfer Nguyễn Hồng Hải đạt Best Gross với 75 gậy. Ở bảng C, Nguyễn Văn An đạt Net 59. Các bảng A, B và bảng nữ có nhiều golfer duy trì thành tích ổn định và hoàn thành vòng đấu theo đúng quy định.

Porsche Việt Nam là nhà tài trợ chính với phần thưởng Hole-in-one là một chiếc Porsche Cayenne. Tại sự kiện, hãng bố trí khu lái thử với bốn dòng xe gồm 911 Carrera Cabriolet, Cayenne, Panamera và Taycan Turbo Cross Turismo, thu hút đông đảo golfer trải nghiệm.

Porsche Việt Nam là nhà tài trợ chính của giải đấu. Ảnh: VPBank

Sự xuất hiện của Porsche tại giải đấu mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho khách mời, đồng thời mở rộng các hoạt động tương tác trong khuôn khổ VPBank Private Legacy Cup 2025.

Đại diện VPBank cho biết sự kiện là hoạt động nhằm tiếp tục đồng hành cùng khách hàng Private trong hành trình xây dựng giá trị tài chính và định hình di sản cho thế hệ tiếp theo.

"Golf là môn thể thao đòi hỏi tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và tôn trọng luật chơi. Đây cũng là những giá trị mà VPBank chia sẻ với khách hàng Private, những người theo đuổi thành công bằng nỗ lực bền bỉ và tư duy chiến lược", đại diện ngân hàng nói.

Thông qua VPBank Private Legacy Cup 2025, VPBank khẳng định định hướng phát triển dịch vụ Private Banking theo chuẩn quốc tế, chú trọng cá nhân hóa, tư vấn tận tâm, phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng khách hàng hướng đến sự thịnh vượng.

(Nguồn: VPBank)