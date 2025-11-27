Những điểm nhấn của chương trình 'A.I thực chiến'

"A.I Thực chiến" quy tụ dàn giám khảo chuyên môn cao, phần thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt, học bổng 1 triệu USD và cơ hội làm việc tại Techcombank.

Chương trình do VTV phối hợp Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Techcombank đồng tổ chức, bảo trợ bởi Bộ Công an.

Ngay mùa đầu tiên, "A.I Thực chiến" đã tạo sức hút nhờ đội ngũ giám khảo chuyên môn cao. Trong đó, trận đấu mở màn có sự tham gia của GS. TSKH Hồ Tú Bảo (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán), GS. Chử Đức Trình (Hiệu trưởng Đại học Công nghệ, ĐHQGHN), PGS. TS Đinh Ngọc Thạnh (GFI Group, Phó Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu), GS trẻ Nguyễn Phi Lê (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cùng giám khảo khách mời là hoa hậu Ngọc Hân.

Ban tổ chức cho biết, từ gần 400 hồ sơ đăng ký, ban giám khảo đã chọn ra 100 đội xuất sắc vào vòng chung khảo. Ở vòng này, các đội được chia thành 10 bảng đấu với 10 chủ đề khác nhau. Mỗi đội được cấp 50 USD để sử dụng API và chỉ có 120 phút để hoàn thiện một sản phẩm AI đáp ứng đề bài, đúng tinh thần thực chiến của chương trình.

Hệ thống công nghệ của cuộc thi đều cho các kỹ sư công nghệ Việt thiết kế. Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, việc tổ chức thi trực tuyến đồng bộ cho 100 đội cùng lúc là một thách thức lớn. Để bảo đảm minh bạch, chương trình xây dựng hệ thống lưu ký lịch sử làm bài của từng đội, cho phép ban giám khảo xem lại toàn bộ quá trình để phân tích và đánh giá công tâm. Hệ thống chấm thi, định dạng đề và nền tảng công nghệ được dùng trong cuộc thi đều do kỹ sư Việt Nam thiết kế, khẳng định năng lực tự chủ và tinh thần "Make in Vietnam" trong lĩnh vực AI.

"Khi biết đến cuộc thi, tôi bất ngờ vì quy mô và tầm vóc quốc gia của chương trình. Dù đang du học xa, tôi luôn hướng về Việt Nam và muốn thử sức ở một sân chơi thực chiến như thế này", một du học sinh thuộc đội MeddiesAI cho biết.

Dù là sân chơi công nghệ, "A.I Thực chiến" vẫn tạo điều kiện để nhiều thí sinh "tay ngang" từ các lĩnh vực không liên quan trực tiếp đến trí tuệ nhân tạo có thể tham gia.

Bảng đấu mở màn của "A.I Thực chiến" lên sóng lúc 20h ngày 26/11 trên VTV2. Dẫn chương trình là cặp đôi MC Khánh Vy, Ngọc Thịnh, hai gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trong nhiều gameshow trí tuệ. Sự duyên dáng của "hot girl 7 thứ tiếng" và phong thái linh hoạt của MC VTV6 giúp "A.I Thực chiến" giữ được tinh thần trẻ trung, hiện đại mà không đánh mất tính học thuật.

Bên cạnh đó, chương trình tạo được sức hút với khán giả nhờ những hoạt động trải nghiệm trực quan. Người xem có thể trực tiếp tham gia vào những thử thách công nghệ ngay trong chương trình như: sáng tác nhạc, truyện tranh bằng AI... Điều này giúp khán giả ở nhiều độ tuổi, vùng miền có thể hiểu hơn về trí tuệ nhân tạo, phù hợp với mục tiêu phổ cập AI, đưa công nghệ vào đời sống đúng với mục tiêu của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia.

Một trong những điểm nhấn tạo của chương trình là phần thưởng, gồm tiền mặt 1 tỷ đồng, học bổng 1 triệu USD và cơ hội làm việc tại Techcombank cùng hệ sinh thái Masterise Group và One Mount Group.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank. Ảnh: Techcomnbank

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, đại diện đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ độc quyền cho biết chương trình được tổ chức nhằm tạo ra các giải pháp thực tế cho người Việt.

"Tôi rất ấn tượng trước tinh thần thực chiến và những sản phẩm mà các đội đã triển khai dù chỉ giới hạn thời gian trong vòng 120 phút theo quy định của Ban Tổ chức. Qua ‘A.I Thực chiến’, chúng tôi muốn chứng minh rằng AI không chỉ dành cho các chuyên gia công nghệ", bà Tú chia sẻ.

"A.I Thực chiến" được phát sóng định kỳ vào 20h thứ tư và thứ bảy trên VTV2; phát lại trên VTV3 lúc 9h thứ hai và thứ bảy, và trên VTV4 lúc 18h15 thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.

Minh Ngọc