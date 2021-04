Những điểm nhấn của bộ đôi laptop doanh nhân cao cấp HP

Dòng laptop EliteBook x360 1030 và 1040 G8 trang bị những tính năng cao cấp nhất của HP, đem đến hiệu suất, độ ổn định cùng khả năng bảo mật cao.

HP EliteBook x360 1030 và 1040 G8 đang có mặt trên thị trường với nhiều tùy chọn cấu hình với mức giá từ 43,99 triệu đồng.

Hiệu suất mạnh

Bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 với đồ họa Intel Iris X một bước tiến về hiệu năng di động. Nhờ tối ưu kiến trúc hiệu quả, hiệu suất đơn nhân lẫn đa nhân được nâng lên đáng kể. Kết hợp đồ họa tích hợp Intel Iris X lên đến 768 nhân, mang đến hiệu suất chỉnh sửa video nhanh hơn gấp ba lần, năng suất văn phòng cao hơn đến 32%, theo chia sẻ của nhà sản xuất. Đây là kết quả kiểm tra hiệu năng và điểm chuẩn trên máy tính xách tay sử dụng Intel Core i7-1185G7, được công bố trên website Intel.

Laptop EliteBook x360 của HP trang bị bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 11.

Đây cũng chính là dòng vi xử lý được sử dụng cho EliteBook x360 1030 G8 và EliteBook x360 1040 G8 của HP. Để đảm bảo hiệu suất tốt nhất, HP chỉ cung cấp các tùy chọn bộ xử lý lý Intel Core i5 và Core i7 với 4 nhân, 8 luồng mạnh mẽ. Đối với doanh nghiệp, HP cung cấp tùy chọn nền tảng Intel vPro hỗ trợ quản lý. Đối với doanh nhân, người dùng cá nhân có thể lựa chọn phiên bản non-vPro để tối ưu chi phí.

Bên cạnh đó, dòng EliteBook x360 1030 và 1040 G8 còn được có 32 GB RAM LPDDR4X-4266, 2 TB SSD PCIe NVMe tốc độ cao, mang đến trải nghiệm ổn định mượt mà, đáp như nhu cầu cho nhiều năm sử dụng.

Thiết kế xoay gập

Là dòng laptop doanh nhân cao cấp của HP, EliteBook x360 1030 và 1040 G8 có thiết kế khung kim loại sang trọng, cứng cáp, độ hoàn thiện cao, mỏng nhẹ. Cả hai mẫu laptop đều dùng bản lề xoay gập linh hoạt, hỗ trợ nhiều chế độ sử dụng như laptop truyền thống, chế độ trình chiếu, chế độ lều và máy tính bảng.

HP cũng trang bị bút cảm ứng cao cấp kèm theo sản phẩm, giúp viết, vẽ, ghi chú nhanh trên màn hình cảm ứng. Để tối ưu trải nghiệm, cả hai mẫu laptop này đều có mặt kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 bao phủ toàn bộ mặt trước, cho trải nghiệm cảm ứng mượt mà và mang đến vẻ ngoài cao cấp hơn.

Laptop có bản lề xoay gập linh hoạt, hỗ trợ nhiều chế độ sử dụng.

Mặc dù có khung hợp kim cứng cáp và mặt kính cường lực, tổng trọng lượng của HP EliteBook x360 1030 G8 (màn hình 13,3 inch) chỉ nặng 1,21 kg, còn EliteBook x360 1040 G8 (màn hình 14 inch) là 1,32 kg. Nhờ đó, việc mang theo đi công tác, đi họp, đi làm hàng ngày trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhưng không vì sự gọn nhẹ đó mà HP loại bỏ các kết nối cơ bản. Bộ đôi sản phẩm vẫn trang bị hai cổng Thunderbolt 4 hỗ trợ truyền dữ liệu, xuất hình ảnh, cấp nguồn, hai cổng USB tốc độ cao, một cổng HDMI 2.0 cùng một jack cắm tai nghe 3,5 mm giúp việc kết nối các thiết bị ngoại vi dễ dàng, tiện lợi.

Nền tảng tối ưu cho công việc

EliteBook x360 1030 và 1040 G8 sử dụng màn hình chất lượng cao độ phân giải Full HD hoặc 4K. Tất cả các phiên bản đều có độ phủ màu 100% sRGB, độ sáng cao, tùy chọn màn hình gương, chống chói và chống nhìn trộm.

HP EliteBook tích hợp nhiều công nghệ, hỗ trợ tối ưu cho công việc của người dùng.

Sản phẩm tích hợp nhiều công nghệ tối ưu cho công việc, hội họp trực tuyến như dải loa Bang và Olufsen hướng thẳng lên trên về phía người dùng, nâng cao trải nghiệm âm thanh và chất lượng hội họp. Máy còn có hệ thống micro chống ồn giúp loại bỏ tạp âm.

Bàn phím tích hợp phím tắt thiết lập thao tác nhanh, hỗ trợ đèn nền, touchpad chất lượng cùng với Intel Wifi 6 (Gig+). Theo Intel, Wifi 6 cho tốc độ nhanh hơn gần ba lần, giúp tăng hiệu suất công việc và sử dụng thoải mái hơn trong thời gian dài.

Công nghệ bảo mật cao

EliteBook luôn được biết đến là dòng máy tính bảo mật cao trên thế giới. Bộ đôi sản phẩm dành cho doanh nhân của HP cũng trang bị hàng loạt giải pháp bảo mật. Cả hai phiên bản đều có phím tắt micro và đóng camera chuyên dụng, cảm biến vân tay một chạm trên bàn phím, nhận diện khuôn mặt bằng hệ thống camera hồng ngoại, chip bảo mật TPM 2.0. Thiết bị sử dụng công nghệ HP Sure Start bảo vệ và phục hồi BIOS khi bị tấn công; HP Sure Run đảm bảo các hàng phòng thủ quan trọng luôn hoạt động; HP Sure Click giúp cô lập trình duyệt, tập tin tiềm ẩn mã độc; HP Sure Sense Pro sử dụng thuật toán học sâu để bảo vệ máy.

Laptop doanh nhân của HP trang bị nhiều giải pháp bảo mật cao.

Sản phẩm được bảo hành chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật trong ba năm với các dịch vụ: Bảo hành giao và nhận tại nhà miễn phí, Bảo hành cấp tốc nhận lại trong ngày làm việc kế tiếp, Bảo hành tận nhà, dịch vụ hỗ trợ phần cứng tại chỗ trọn đời sản phẩm. Tìm hiểu thêm tại đây.

Hà Thanh (Ảnh: HP)