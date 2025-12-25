Những điểm nhấn chờ đón người hâm mộ tại đêm nhạc Tiger Remix 2026

Trải nghiệm "săn lộc", dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn cùng loạt quà tặng sẵn sàng trao đến người tham dự là những điểm nhấn đáng chú ý của Tiger Remix 2026.

Tiger Remix là sự kiện âm nhạc nổi bật mỗi dịp năm mới do nhãn hàng Tiger tổ chức. Năm nay, sự kiện diễn ra tại quảng trường Hùng Vương (Mỹ Tho cũ, Tiền Giang, 26-27/12), phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM, 29-31/12) và quảng trường 10/3 (TP Buôn Ma Thuột cũ, 9-10/1/2026). Những không gian sự kiện được ban tổ chức thiết kế trở thành "quảng trường săn lộc bản lĩnh", biến sự kiện không chỉ là đêm hội giải trí, mà còn là hành trình để người tham dự tự tay "săn lộc", mở đầu năm mới bằng tinh thần chủ động và sẵn sàng vượt qua thử thách.

Dưới đây là những điểm nhấn hứa hẹn làm nên sức hút của Tiger Remix 2026 trong mùa lễ hội năm nay.

Tiger Remix là sự kiện nổi bật mỗi dịp năm mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ảnh 3D: BTC

Không gian khai xuân độc đáo

Tiger Remix nhiều năm qua đã là điểm hẹn của người hâm mộ, nơi văn hóa, âm nhạc và "tinh thần bản lĩnh" giao thoa. Năm 2026, sự kiện giúp khán giả vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa được truyền cảm hứng để tự tay "săn lộc", nắm cơ hội và khởi đầu năm mới theo cách của riêng mình. "Tinh thần khai xuân một lần nữa được làm mới qua âm nhạc, công nghệ sân khấu và trải nghiệm độc quyền, biến mỗi bước chân vào 'quảng trường' thành hành trình làm chủ năm mới", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Thiết kế "quảng trường săn lộc bản lĩnh" - nơi truyền cảm hứng cho khán giả tự tay săn lộc và làm chủ năm mới. Ảnh 3D: BTC

"Săn lộc" cùng khinh khí cầu Tiger

Ngay trước thềm đêm hội, không khí tại Tiger Remix sẽ được làm nóng bằng loạt trải nghiệm tương tác sôi động. Điểm nhấn đáng chú ý là hoạt động "săn lộc" cùng khinh khí cầu Tiger, với những món quà "lộc bản lĩnh" như lời mở màn cho mùa lễ hội. Nổi bật giữa không gian đô thị, khinh khí cầu được kỳ vọng trở thành tọa độ check-in cho đông đảo người dân trong dịp cuối năm.

Thiết kế khu vực "săn lộc" tại Tiger Remix 2026. Ảnh 3D: BTC

Khai xuân cùng liễn Tết khổng lồ và pháo hoa

Khoảnh khắc độc đáo nhất của đêm hội sẽ là lúc "đại liễn khai xuân" khổng lồ được tung ra từ sân khấu, hòa cùng hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa, hứa hẹn tạo nên một thời khắc countdown bùng nổ, như lời chúc năm mới từ Tiger Beer.

"Đại liễn khai xuân" sẽ được tung ra cùng pháo hoa rực sáng, nhằm mang đến trải nghiệm countdown đặc sắc cho khán giả. Ảnh 3D: BTC

Dàn nghệ sĩ đình đám tham gia biểu diễn

Ban tổ chức tiết lộ, khi Tiger Remix 2026 chính thức khởi động, tiếng trống hội khai xuân và múa lân sẽ được tái hiện bằng âm sắc hiện đại, rộn ràng và đầy năng lượng. Đi cùng là đội hình nghệ sĩ đa thế hệ: Soobin, NSND Hữu Quốc, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, DJ Soda, (S)trong Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD, Anh Tú, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Phạm Anh Khoa, Muộii, Hoàng Rapper, cùng các "phù thủy âm thanh" DJ Hoaprox, DJ KS, DJ Hino, MC Hype MastaB.... Dù mỗi địa điểm, dàn nghệ sĩ biểu diễn không hoàn toàn giống nhau nhưng tất cả đều hướng tới biến sân khấu thành bữa tiệc âm nhạc đậm chất xuân. Các nghệ sĩ không chỉ biểu diễn mà còn mang "lộc" đến với khán giả qua những trò chơi dân gian, khoảnh khắc giao lưu và các tiết mục kết hợp mang tinh thần "khai xuân bản lĩnh - mã đáo thành công".

"Lộc bản lĩnh" với nhiều phần thưởng cho khán giả

Tiger Remix 2026 còn mở ra nhiều hoạt động để khán giả thực sự hòa mình vào đêm hội: hát karaoke cùng nghệ sĩ, nhận lộc Tiger. "Những phần 'lộc bản lĩnh' như đồng vàng Tiger, quà Tết phiên bản giới hạn và hàng nghìn lon bia mát lạnh đang chờ người xứng đáng - những người dám bước vào thử thách và nắm lấy vận may của riêng mình", đại diện ban tổ chức tiết lộ.

"Mùa xuân đang đến gần, và Tiger Remix 2026 sẽ thổi hồn cho lễ hội đầu xuân bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại cùng tinh thần ‘săn lộc bản lĩnh’", đại diện ban tổ chức khẳng định.

Diệp Chi