Những điểm ngắm hoàng hôn đẹp ở Huế

Hướng dẫn viên bản địa Trân Ơi gợi ý những địa điểm ngắm hoàng hôn ở đất cố đô.

Trân Ơi (Nguyễn Thị Ngọc Trân, 27 tuổi, Thừa Thiên - Huế) là hướng dẫn viên bản địa và photographer nổi tiếng trong cộng đồng du lịch Huế. Cô gợi ý những điểm ngắm hoàng hôn đẹp không nên bỏ lỡ khi đến đây.

Phá Tam Giang

Phá Tam Giang.

Trân Ơi lựa chọn Phá Tam Giang là điểm đẹp nhất để ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn. Nằm cách TP Huế khoảng 25 km, nơi đây được biết đến là vùng đầm nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. "Dọc Phá Tam Giang, dừng lại ở bất cứ đâu ngắm hoàng hôn đều rất thơ mộng", Trân Ơi chia sẻ. Nếu muốn vừa ngắm hoàng hôn, vừa trải nghiệm cuộc sống của ngư dân làng chài, vừa thưởng thức đặc sản ở Huế, khách du lịch nên đến tại làng ngư Mỹ Thạnh. Đây cũng là điểm hút khách du lịch nhờ những bức bích hoạ đầy màu sắc trên tường nhà ngư dân.

Cầu Thuận An

Cầu Thuận An.

Cầu Thuận An là nơi giao nhau giữa cửa biển Thuận An và phá Tam Giang. Đứng ở trên cầu, bạn sẽ được ngắm hoàng hôn lặng trên Phá Tam Giang và một phần đổ bóng trên biển Thuận An. Từ cầu Thuận An, buổi sáng bạn có thể ngắm bình minh hướng biển bên phải và buổi chiều ngắm hoàng hôn hướng Phá Tam Giang về bên trái.

Đồi Vọng Cảnh

Đồi Vọng Cảnh.

Thay vì phải di chuyển 25 km để đến được Phá Tam Giang, bạn có thể chọn điểm gần hơn là đồi Vọng Cảnh, vẫn ngắm được hoàng hôn rất đẹp. Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 4 km, khách du lịch sẽ được ngắm nhìn cảnh chiều thành phố Huế lãng mạn. Từ vị trí ngồi trên đồi thông, bạn sẽ ngắm được ánh chiều hoàng hôn đổ bóng xuống dòng sông Hương.

Cầu Gỗ Lim/ Cầu Trường Tiền/ Bến đò Tòa Khâm

Chân cầu Trường Tiền.

Đây là ba địa điểm cùng nằm chung ở khu vực dưới chân cầu Trường Tiền. Tản bộ từ phía dưới chân cầu có thể ngắm hoàng hôn chiều tà xuyên qua cầu. Vốn là photographer, Trân Ơi cho biết vào những ngày trời nắng gắt, các tín đồ đam mê chụp ảnh có thể ghi lại khung cảnh áng mây hoàng hôn in bóng thẳng xuống dòng sông Hương rất đặc biệt.

Thôn Vỹ Dạ

Thôn Vĩ Dạ.

Điểm đẹp nhất để ngắm hoàng hôn ở thôn Vĩ Dạ là đập đá hoặc cầu Vĩ Dạ. Từ vị trí này, vào chiều hè nắng gắt sẽ có những ráng chiều đậm màu, rực đỏ cả một vùng trời. Khung cảnh khiến bất cứ ai cũng đều xao xuyến trước vẻ đẹp đời thực của điểm đến vang bóng một thời.

Chùa Thiên Mụ

Phía trước chùa Thiên Mụ.

Ngồi tại bến đò chùa Thiên Mụ, thưởng thức một chén tào phớ và ngắm ánh mặt trời khuất dần phía sau dãy Trường Sơn là trải nghiệm bất cứ ai khi đến Huế cũng nên thử. Hoàng hôn tại chùa Thiên Mụ như bức tranh thuỷ mặc, vừa thơ mộng, vừa tĩnh mịch. Đây cũng là địa điểm được nhiều đơn vị lữ hành lựa chọn trong hành trình tour du ngắm hoàng hôn khi đến Huế.

Hà Trang

Ảnh: Trân Ơi