Những điểm mới trên hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3

Hệ điều hành HyperOS 3 dựa trên Android 16 của Xiaomi là bản nâng cấp lớn nhất trong nhiều năm gần đây. Các máy nội địa được cập nhật từ đầu năm ngoái trong khi các máy phiên bản quốc tế mới được cập nhật dần từ giữa tháng 2 vừa qua. Ngoài các máy mới ra mắt trong năm nay như Xiaomi 17 Ultra, Poco X8 Pro, X8 Pro Max được cài sẵn HyperOS 3, các máy thế hệ cũ hơn như 14T, 15 series, Redmi Note 15 series cũng có thể nâng cấp.