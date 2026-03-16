Những điểm mới của AirTag 2 giá 890.000 đồng

Những điểm mới trên Apple AirTag 2 giá 890.000 đồng
Mở hộp và trải nghiệm AirTag 2 mới mở bán tại Việt Nam.
AirTag 2 được bán tại Việt Nam từ tháng 3 với giá 890.000 đồng mỗi chiếc và 2.990.000 đồng cho bộ bốn chiếc. Nâng cấp lớn nhất trên AirTag 2 là chip mới Ultra Wideband 2, tương tự loại trang bị trong iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch Series 11 giúp kết nối ổn định và khả năng tìm kiếm chính xác hơn.
Sản phẩm không có sự thay đổi về kiểu dáng, chủ yếu nâng cấp về phần cứng bên trong. Với AirTag 2, người dùng có thể xác định vị trí nơi đặt vật dụng thông qua tính năng "Tìm chính xác" trên Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 hoặc thế hệ mới hơn mà không cần dùng đến iPhone, khoảng cách khả dụng tăng 50% so với thế hệ đầu tiên.
Tuấn Hưng - Trường Giang