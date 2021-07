Những điểm làm nên nét đặc sắc của Hồ Tràm

Bà Rịa - Vũng TàuPhong cảnh nguyên sơ; đa dạng hoạt động ẩm thực, vui chơi, giải trí; không gian nghỉ dưỡng nhiều riêng tư... cuốn hút du khách đến Hồ Tràm.

Chỉ cách TP HCM khoảng 120 km, Hồ Tràm có dải bờ biển dài nằm giữa Long Hải và Bình Châu thuộc địa phận huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gần đây, biển Hồ Tràm được chú ý hơn nhờ vào những lợi thế độc đáo và dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều thành viên gia đình gắn kết nhau vào mỗi kỳ nghỉ.

Nhiều du khách nhận xét, Hồ Tràm là một trong những điểm đến thu hút nhờ có làn gió biển tươi mát, mặt nước xanh trong, bờ cát mịn, nhiều món hải sản tươi ngon, trò chơi thú vị, không gian nghỉ dưỡng riêng tư.

Đa dạng hoạt động cho mọi đối tượng

Nếu đi cùng cả gia đình đến Hồ Tràm, bạn không nên bỏ qua suối nước nóng Bình Châu, thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, bạn có thể trải nghiệm các dịch vụ tắm, ngâm chân trong suối khoáng nóng, tắm bùn và luộc trứng từ dòng khoáng nóng tinh khiết để tận hưởng nhiều lợi ích sức khỏe.

Sân golf The Bluffs Grand Ho Tram Strip thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip cũng là điểm đến nổi bật tại Hồ Tràm. Thiết kế bởi cựu golf thủ huyền thoại Greg Norman, The Bluffs Grand Ho Tram Strip là một trong những sân golf đã được giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao nhờ có năng lực tổ chức giải đấu tầm cỡ quốc tế và xếp thứ 76 trong danh sách Golf Digest 100 sân golf tốt nhất thế giới 6 năm liên tiếp.

Sân golf The Bluffs Grand Ho Tram Strip.

Trải nghiệm hương vị biển khơi

Một trong những điểm tham quan đặc biệt nhất tại Hồ Tràm còn phải kể đến Chợ Lưới - chợ hải sản của Hồ Tràm. Đây là nơi các ghe thuyền đánh bắt về bán cho người dân địa phương. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, báo hiệu ngày mới bắt đầu. Người dân chài đã kéo thuyền thúng từ nhà đến dọc bãi biển và lấp đầy những túi ngao bằng các vật dụng đơn sơ nhất. Sau đó, ngư dân lại chuẩn bị dóng thuyền thúng, bắt đầu công việc đánh bắt ngoài biển.

Tại Chợ Lưới, du khách có thể tìm thấy khu vực hải sản nướng sẵn với đủ bàn ghế và chòi vải. Người dân địa phương chia sẻ, du khách nên ra chợ vào khoảng 5h-6h hoặc lúc 17h-18h. Thời điểm này, ghe thuyền mang cá vào chợ, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon. Các món ăn sẽ ngon nhất khi được nướng trên than củi. Du khách có thể thưởng thức những món nướng hấp dẫn như hàu nướng phô mai, sò dương nướng mỡ hành, cua ghẹ tươi rói đậm vị hay các món ngao, sò hấp sơ chấm mắm gừng...

Ngoài ra, nếu du khách thích không gian nhà hàng ấm cúng thì Khói BBQ, nằm bên cạnh hai hồ bơi đẹp tại The Grand Ho Tram Strip, với một hồ nhìn ra biển, hồ còn lại hướng về đài nhạc nước Fountains of Ho Tram sẽ là lựa chọn thú vị.

Nhà hàng Khói BBQ tại The Grand Ho Tram Trip là địa điểm thưởng thức nhiều món hải sản tươi ngon.

Được bắt nguồn từ thuật ngữ "hun khói" trong ẩm thực Việt Nam và lấy cảm hứng từ nhiều nhà hàng tại các làng chài địa phương, bãi biển, Khói BBQ sử dụng hải sản đánh bắt trực tiếp từ biển, tươi sống, nướng ngay trên than đỏ. Điều này giúp các món hải sản có hương vị biển đặc trưng nhất. Các món nhất định phải thử tại đây là mực một nắng Hồ Tràm nướng muối ớt xanh, bạch tuộc nướng sa tế, súp cua biển Hồ Tràm, gỏi bưởi tôm càng xanh và tôm sú kèm xốt tắc...

Không gian nghỉ dưỡng riêng tư

Nơi dừng chân nghỉ dưỡng của cả gia đình còn được nhận xét là điểm nhấn quan trọng của chuyến đi. Hồ Tràm đang là một trong những điểm đến ưa thích của nhiều chủ dự án nghỉ dưỡng trong nước và trên thế giới nhờ vào tiềm năng thiên nhiên, du lịch. Trong đó, InterContinental Grand Ho Tram nằm trong tổ hợp The Grand Ho Tram Strip, với vị thế là khu phức hợp nghỉ dưỡng đa dạng hoạt động về ẩm thực và giải trí, là lựa chọn phù hợp cho du khách khám phá, trải nghiệm.

Phòng Premium Suite Ocean View tại InterContinental Grand Ho Tram có phong cách hiện đại.

Du khách có dịp trải nghiệm các hoạt động giải trí phong phú khi đến với InterContinental Grand Ho Tram. Tại đây, du khách sẽ thư giãn và tái tạo nguồn năng lượng tại The Grand Spa; thưởng thức những món ngon truyền thống ở nhà hàng Ginger; các món Tây ngay The Grand Bistro, hải sản tại nhà hàng Khói BBQ, bar Roxy, rạp chiếu phim, karaoke.

Nhiều môn vận động trên bãi biển như chèo thuyền kayak, lướt sóng, chèo ván SUP, yoga bên biển, cùng nhiều tiện ích hồ bơi, sân bowling, đá banh... cũng để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho du khách.

Đại diện The Grand Ho Tram Strip chia sẻ, tháng 7 năm nay, tổ hợp này sẽ cho ra mắt khách sạn Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, bổ sung thêm nhiều tiện ích giải trí cho tổ hợp The Grand Ho Tram Strip. Là điểm đến dành cho gia đình, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach mang lại đa dạng chọn lựa cho nhu cầu nghỉ dưỡng, ẩm thực và vui chơi giải trí dành cho cả gia đình.

Các thiết kế của phòng mang phong cách hiện đại, trẻ trung dành cho cả gia đình và trẻ nhỏ với gam màu tươi sáng sinh động của đại dương cùng thiết kế tinh tế.

Phòng Family Suite Ocean - Holiday Inn Resort Ho Tram Beach gây ấn tượng với gam màu tươi sáng.

Bên cạnh đó, các lựa chọn về ẩm thực và giải trí cũng đa dạng không kém. Trong đó, nhà hàng Lemongrass phục vụ các món ăn Việt Nam, Coral Café có nhiều món nước giải khát và thức ăn nhẹ, khu ẩm thực The Grand Food Court chuyên món Á - Âu trong không gian rộng lớn dành cho cả gia đình. Còn Fuel Sport Bar mời gọi du khách nhờ nét cá tính, sự phóng khoáng, năng động theo phong cách thể thao cùng các món ăn nhẹ và nhiều loại rượu ngon.

Khách sạn còn cho ra mắt khu vui chơi cho các bạn nhỏ với Kid Quarter và Game Zone, đem đến nhiều tiện nghi về giải trí.

Dù là hai tòa tháp khách sạn riêng biệt, nhưng du khách khi lưu trú tại bất kỳ khách sạn nào đều có thể tiếp cận và trải nghiệm mọi tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí thuộc khu tổ hợp The Grand Ho Tram Strip.

Nhân dịp khai trương, khách sạn dành tặng ưu đãi với chương trình Book Now Pay Later, giảm ngay 15% trên giá phòng tốt nhất không bao gồm ăn sáng. Các thành viên của chương trình IHG Rewards sẽ nhận ngay 5.000 điểm cho mỗi lần lưu trú.

Thư Kỳ (ảnh: The Grand Ho Tram Strip )