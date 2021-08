Những điểm khác biệt giữa ngữ pháp Anh-Anh và Anh-Mỹ

Trong khi tiếng Anh-Anh coi "team" (đội), "band" (ban nhạc) là danh từ số nhiều, tiếng Anh-Mỹ xem đây là danh từ số ít, kéo theo cách chia động từ khác nhau.

Cách chia động từ sau danh từ chỉ tập thể

"Collective nouns" là những danh từ để chỉ các nhóm người như "band" (ban nhạc), "team" (đội), "staff" (nhân viên), "family" (gia đình)...

Trong tiếng Anh-Anh, những từ này được coi là danh từ số nhiều, ngược lại Anh-Mỹ xem đây là danh từ số ít. Việc này kéo theo sự khác biệt trong cách chia động từ.

Chẳng hạn, với Anh-Anh, ta có câu "The staff are taking the day off" (Các nhân viên đang nghỉ ngày hôm nay). Trong khi đó, Anh-Mỹ là "The staff is taking the day off".

Tần suất dùng thì hiện tại hoàn thành

Trong tiếng Anh-Mỹ, các cách nói về quá khứ tương đối đơn giản, thường chỉ dùng quá khứ đơn chứ không dùng nhiều thì hiện tại hoàn thành.

Ví dụ: "He ate his lunch" (Anh ấy đã ăn bữa trưa của mình), "I went to the store" (Tôi đã đến cửa hàng).

Tuy nhiên, với tiếng Anh-Anh, hai câu trên thường được dùng thì hiện tại hoàn thành, mô tả một hành động vừa mới xảy ra và còn để lại kết quả đến hiện tại nên "ate" thành "have eaten" còn "went" chuyển thành "have gone".

Ảnh: Freepik

Cách viết động từ ở thì quá khứ

Trong tiếng Anh-Mỹ, động từ theo quy tắc sẽ được thêm "-ed" ở cuối khi ở dạng quá khứ đơn. Tuy nhiên, tiếng Anh-Anh lại thường thêm "-t" ở cuối thay cho "-ed". Chẳng hạn: "learnt" (Anh-Anh), "learned" (Anh-Mỹ), "dreamt" (Anh-Anh), "dreamed" (Anh-Mỹ).

Dù nghĩa của từ và câu không đổi, hai cách viết này sẽ dẫn đến sự khác biệt trong cách phát âm. Bạn cần nắm được quy tắc này để nghe được người Anh và người Mỹ nói gì.

Tần suất dùng cấu trúc "have got"

Người Mỹ không dùng cấu trúc "have got" nhiều như người Anh. Trong tiếng Anh-Anh, cấu trúc này thể hiện sự sở hữu mạnh mẽ, đôi khi kèm với nghĩa vụ, trách nhiệm.

Chẳng hạn: "I have got a house" (Tôi có một ngôi nhà) là cách diễn đạt Anh-Anh, còn Anh-Mỹ chỉ là "I have a house".

Ngoài ra, phân từ hai của từ "got" trong tiếng Anh-Anh được giữ nguyên, Anh-Mỹ là "gotten".

Vị trí trạng từ trong câu

Tiếng Anh-Mỹ linh hoạt hơn trong việc sắp xếp vị trí trạng từ. Chúng có thể đứng trước và sau động từ, chẳng hạn "She drank quickly/ She quickly drank" (Cô ấy uống rất nhanh). Tiếng Anh-Anh thường đặt trạng từ đứng sau động từ, tức là cách viết thứ nhất trong ví dụ trên.

Về cơ bản, sự khác biệt này xảy ra tương đối phổ biến nhưng trong trường hợp trạng từ bổ sung ý nghĩa cho tính từ hoặc một số động từ nhất định, cách dùng giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ vẫn có thể giống nhau.

Cách dùng từ "well"

Trong ngữ pháp Anh-Mỹ, từ "well" chỉ được dùng với tư cách một trạng từ, mang nghĩa "tốt". Tuy nhiên, tiếng Anh-Anh còn dùng từ này với nghĩa là "rất".

"I’m well sleepy"(Anh-Anh) = "I’m very sleepy" (Anh-Mỹ) (Tôi rất buồn ngủ).

Thanh Hằng (Theo FluentU)