Những điểm giúp Samsung WindFree được lòng người dùng

Công nghệ luồng gió WindFree trên điều hòa Samsung giúp giấc ngủ trở nên dễ chịu là điểm được người dùng đánh giá cao, theo khảo sát của nhà sản xuất.

Điều hòa Samsung với công nghệ WindFree được người dùng toàn cầu đánh giá cao. Kể từ khi ra mắt toàn cầu vào năm 2017, doanh số điều hòa Samsung WindFree ngoài thị trường Hàn Quốc liên tục tăng trưởng. Theo công bố của Samsung, từ 2021 đến hết nửa đầu 2024, dòng điều hòa này ghi nhận tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm đạt 30,7%.

Một cuộc khảo sát gần đây của Samsung với 1.840 người từ Brazil, Ấn Độ, Italy, Hàn Quốc, Thái Lan và Mỹ cho thấy 44,6% yêu thích điều hòa WindFree. Trong số đó, hơn một nửa (58%) cho rằng yếu tố "mang đến giấc ngủ thoải mái" là lý do chính để lựa chọn sản phẩm. Khảo sát cũng cho thấy người dùng có xu hướng dùng điều hòa không khí trong thời gian trước và sau khi ngủ. Gần một nửa (48%) số người sử dụng điều hòa từ 21h đến khi đi ngủ, 42% người dùng sử dụng xuyên suốt trong giấc ngủ.

Đánh giá của người dùng đến từ việc Samsung WindFree có nhiều công nghệ để giúp giấc ngủ dễ chịu. Thiết kế cho phép luồng khí được phân phối đồng đều qua 23.000 lỗ thông khí siêu nhỏ. Khi nhiệt độ trong phòng đạt mức yêu cầu, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ WindFree, làm mát nhẹ nhàng và đều đặn, không gây cảm giác khó chịu do luồng khí lạnh thổi trực tiếp đến da.

"Tiết kiệm điện năng so với chế độ bình thường" là lý do thứ hai khiến người dùng ưa chuộng dòng điều hòa này. Công nghệ WindFree đáp ứng được nhu cầu tiết kiệm điện năng, chi phí cho nhu cầu sử dụng thường ngày. Ở chế độ WindFree, mức tiêu thụ điện giảm tới 77% so với chế độ lạnh nhanh. Điều này làm giảm hóa đơn điện vào, nhất là vào giai đoạn cao điểm hè.

Bên cạnh đó, người tham gia khảo sát cũng đánh giá cao khả năng "làm mát đều" (50%), "giảm thiểu kích ứng cơ thể" (48%) và chế độ "làm mát tự động bằng AI" (44%).Theo nhà sản xuất, kết quả này phản ánh người tiêu dùng ngày càng mong đợi nhiều hơn điều hòa. Không chỉ làm mát, điều hòa phải có các tính năng đáp ứng các nhu cầu trải nghiệm, hưởng thụ cuộc sống.

Điều hòa không khí WindFree giành được nhiều giải thưởng quốc tế, bao gồm danh hiệu cao nhất trong ba năm liên tiếp tại Korean Innovation Frontier Awards (2022-2024); Giải thưởng xuất sắc tại Mostra Convegno Expocomfort (MCE) năm 2024; Giải thưởng Top Quality/Price cho hạng mục máy điều hòa không khí năm 2022 từ Viện Chất lượng và Tài chính Đức (ITQF).

Ông Byoungha Song - Giám đốc bộ phận Chiến lược sản phẩm giải pháp không khí tại Ngành hàng Thiết bị điện tử gia dụng Samsung Electronics cho biết kể từ khi ra mắt WindFree luôn nằm trong danh mục bán chạy và được đón nhận trên toàn cầu. Đây là sản phẩm chủ chốt của hãng ở nhiều thị trường lớn.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp những sản phẩm hiện đại tiên tiến, mang đến sự chăm sóc cá nhân hóa cho mỗi gia đình", ông Song nói.

