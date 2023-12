Những điểm du lịch không thể ghé thăm năm 2024

Phantom of the Opera, New York, Mỹ

Vở "Bóng ma trong nhà hát" - kể chuyện tình đơn phương của Phantom - đã thực hiện buổi diễn cuối cùng trên sân khấu Broadway vào tháng 2 vừa qua. Đây từng là vở diễn đình đám, thu hút khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về sân khấu Broadway lừng lẫy New York. Theo Financial Times, tác phẩm ra mắt lần đầu ở London (Anh) năm 1986 và lên sân khấu Broadway năm 1988. Sau 30 năm, "Bóng ma trong nhà hát" thu hơn 6 tỷ USD trên thế giới và hơn một tỷ USD tại riêng sân khấu Broadway. Đến năm 2021, vở diễn phục vụ 130 triệu khán giả, đến từ 145 thành phố thuộc 27 nước. Đại diện sân khấu ở New York cho biết họ gặp khó khăn vì lạm phát, lượng khách du lịch giảm trong khi chi phí duy trì vở diễn ngày một tăng. Đại dịch đã gây thiệt hại lớn cho Broadway, khi rạp hát phải đóng cửa suốt 18 tháng.

Vở Phantom of the Opera không còn, nhưng Broadway vẫn có những vở nhạc kịch khác phục vụ du khách như "Spamalot" hay "Kimberly Akimbo". CNN gợi ý du khách nên đặt vé trực tuyến, trong thời gian chờ có thể dạo chơi quanh Quảng trường Thời đại. Ảnh: New York Theatre Guide