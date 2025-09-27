Những điểm du lịch biển đảo hút khách ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Với lợi thế đường bờ biển dài, cảnh quan đa dạng từ bãi tắm, hòn đảo đến cung đường ven biển, Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn tìm về thiên nhiên.

Cách TP HCM khoảng 120 km, Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm du lịch biển đảo phát triển mạnh ở phía Nam, với nhiều bãi tắm, đảo nhỏ và cảnh quan hoang sơ. Nơi đây ít chịu ảnh hưởng bão, khí hậu chia hai mùa, mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mát mẻ, mưa không kéo dài; khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, nắng nhiều. Du khách có thể ghé quanh năm.

Bãi Sau - bờ biển sôi động

Bãi Sau (Thùy Vân) là một trong những bãi biển nổi tiếng Vũng Tàu, kéo dài khoảng 10 km với bờ cát thoải, sóng nhẹ. Nơi đây thích hợp để tắm biển, dạo bộ trên cát mịn hoặc ngắm hoàng hôn. Dọc bãi biển là hệ thống khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, giúp du khách dễ dàng kết hợp nghỉ dưỡng, thưởng thức hải sản tươi. Vào mùa hè, Bãi Sau thu hút đông đảo du khách từ TP HCM và các tỉnh lân cận.

Bãi Trước - góc ngắm cảnh thành phố

Khác với không khí sôi động ở Bãi Sau, Bãi Trước mang đến trải nghiệm yên tĩnh hơn. Nằm ngay trung tâm Vũng Tàu, đây là nơi lý tưởng để đi dạo, ngắm cảnh cảng biển và thưởng thức cà phê ven bờ. Buổi chiều, Bãi Trước thường tấp nập người dân địa phương ra hóng mát, trẻ nhỏ nô đùa. Từ đây, du khách cũng dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan nổi tiếng như Tượng Chúa Kitô Vua, Hải đăng Vũng Tàu, Bạch Dinh.

Đèo Nước Ngọt - cung đường ven biển đẹp

Nối liền Long Hải với Phước Hải, Đèo Nước Ngọt là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Bà Rịa - Vũng Tàu. Con đường uốn lượn với chiều dài khoảng 5 km, một bên là núi, một bên là biển xanh tạo nên khung cảnh nên thơ. Nhiều du khách chọn dừng chân để chụp ảnh, cắm trại hoặc đơn giản là hít thở không khí trong lành. Vào mỗi dịp cuối tuần, nơi đây trở thành điểm hẹn cho các nhóm bạn trẻ yêu thích phượt xe máy.

Nối tiếp bãi biển Long Hải là đèo Nước Ngọt, đoạn núi đá vươn mình ra biển. Ảnh: Trường Hà

Ngoài những điểm đến trên, du khách có thể kết hợp tham quan núi Minh Đạm, chợ hải sản Phước Hải hoặc thưởng thức ẩm thực địa phương với các món đặc sản như lẩu cá đuối, bánh khọt. Nhờ sự đa dạng cảnh quan và dịch vụ, Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ là lựa chọn quen thuộc của người dân miền Nam mà còn dần trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch biển đảo Việt Nam.

Hòn Bà - con đường giữa biển

Một trong những trải nghiệm đặc biệt tại Vũng Tàu là đi bộ ra Hòn Bà khi thủy triều rút. Đảo nhỏ nằm gần mũi Nghinh Phong, trên đó có ngôi miếu thờ linh thiêng. Con đường đá dẫn ra đảo chỉ xuất hiện vài ngày mỗi tháng khi nước biển rút xuống, mang đến cảm giác vừa lạ lẫm vừa huyền bí. Du khách thường kết hợp ghé Hòn Bà trong hành trình tham quan Bãi Sau hoặc mũi Nghinh Phong.

Hồ Cốc - Hồ Tràm - điểm nghỉ dưỡng

Cách trung tâm Vũng Tàu khoảng 30-40 km, Hồ Cốc và Hồ Tràm là những bãi biển nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ. Không có nhiều dịch vụ ồn ào, nơi đây hấp dẫn bởi làn nước xanh, bờ cát trắng và rừng dương ven biển. Hồ Tràm còn là nơi tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf, phù hợp cho kỳ nghỉ dưỡng dài ngày. Trong khi đó, Hồ Cốc được yêu thích bởi cảnh hoang sơ, yên bình, thích hợp cho chuyến dã ngoại cuối tuần.

Ngọc Minh