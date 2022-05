Những điểm đến nên tham khảo khi du học Australia

Giáo dục Australia luôn được biết đến là một nền giáo dục hiện đại, chất lượng, tổ chức quy củ. Xúc tiến giáo dục quốc tế được chính phủ Australia quy định chặt chẽ ở cả cấp liên bang và tiểu bang. Ngoài các chính sách chung ở cấp quốc gia, mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng có chính sách, chương trình riêng để góp phần đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho các du học sinh được thực hiện sâu sát hơn.

Trong tập 4 của tọa đàm "Tỏa sáng cùng Australia", chủ đề "Rộng mở cánh cửa du học Australia (Phần 1)", ba khách mời là đại diện của ba bang New South Wales, Tasmania và Tây Úc. Cụ thể, ông Kiền Nguyễn - Giám đốc Thương mại và Đầu tư, bang New South Wales tại Việt Nam; ông Lam Lê - Phụ trách Phát triển thị trường, Sở Giáo dục bang Tasmania, Australia; bà Võ Thanh Thủy - Cán bộ Phát triển Giáo dục và Đào tạo, bang Tây Úc tại Việt Nam. Người điều phối xuyên suốt tọa đàm là bà Hương Ngô - Giám đốc Phát triển Thương mại Cấp cao, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade).

Ông Kiền Nguyễn - Giám đốc Thương mại và Đầu tư, bang New South Wales tại Việt Nam.

Ở phần đầu "Tìm hiểu điểm đến", các diễn giả sẽ giúp độc giả có cái nhìn tổng quát về bức tranh về kinh tế, xã hội, văn hóa, định hướng phát triển cũng như hé lộ những đặc điểm thú vị của ba điểm đến này.

"Mũi nhọn kinh tế và chính sách thu hút nhân tài ở từng bang" sẽ là nội dung tiếp theo của toạ đàm. Phần này, ông Kiền Nguyễn chia sẻ thế mạnh kinh tế của bang New South Wales cũng như những điểm thu hút với sinh viên quốc tế, nhu cầu nhân lực trong tương lai của bang.

Nhiều năm sống và làm việc tại Tasmania, ông Lam Lê sẽ chia sẻ về thị trường lao động của Tasmania - điểm đến không quá sôi động như các thành phố khác nhưng nhu cầu lao động cao ở một số ngành trọng điểm của bang, nhất là với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, quản trị nhà hàng và khách sạn...

Tại Tây Úc, bà Võ Thanh Thủy sẽ nói đến thế mạnh của bang, đặc biệt là tại Perth - thủ phủ bang Tây Úc, các ngành nghề thế mạnh,cơ sở hạ tầng, cũng như chính sách hỗ trợ sinh viên phát triển trong các lĩnh vực mũi nhọn đó.

Các nghiên cứu gần đây cho biết, Tây Úc là bang có tỷ lệ thất nghiệp thấp. Bang tích cực phối hợp với Tourism Western Australia để đào tạo chuyên môn cho sinh viên, cũng như cung cấp nhiều cơ hội việc làm tại các tập đoàn khách sạn lớn như Western Hotel group, Tập đoàn Intercontinental... mang đến nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương lẫn du học sinh.

Những hỗ trợ mà du học sinh nhận được khi đi du học cũng là nội dung chính của phần 3 toạ đàm - "Australia - Lựa chọn lý tưởng cho du học sinh quốc tế". Trên thực tế, tại Australia, các trường đều có nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế và được thông tin rộng rãi tại website của các trường hoặc thông qua những buổi gặp gỡ tại hội thảo du học.

Ngoài học bổng, chính quyền bang cũng có nhiều hỗ trợ quan trọng khác giúp du học sinh có trải nghiệm tốt nhất. Để làm rõ hơn, đại diện các bang sẽ chia sẻ những sáng kiến hỗ trợ nổi bật đang triển khai nhằm hỗ trợ các du học sinh, như chính sách hòa nhập xã hội chăm sóc sức khỏe tinh thần của Gen Z hậu Covid-19, tư vấn pháp luật, cơ hội việc làm, định cư...

Ông Kiền Nguyễn hiện là Giám đốc Thương mại và Đầu tư bang New South Wales tại Việt Nam. Ông từng là du học sinh tại Australia, có bằng Thạc sĩ Kinh tế trường Đại học Queensland. Ông từng học tiếng Ả-Rập và ngành Kinh tế Chính trị học tại trường Đại học Cairo, học ngành Văn học Anh tại trường Đại học Hà Nội.

Ông Lam Lê hiện công tác tại bộ phận Sinh viên quốc tế, Sở Giáo dục bang Tasmania - Phụ trách phát triển Thị trường Việt Nam. Ông từng nhận giải thưởng Vice-Chancellor Leadership Award của trường đại học UTAS. Với nhiều năm sinh sống và làm việc tại xứ sở Kangaroo, ông hiện là thành viên hoạt động tích cực trong cộng đồng người Việt tại bang Tasmania, từng là Chủ tịch Hội sinh viên tại đây. Ông dành nhiều thời gian để hỗ trợ các bạn sinh viên quốc tế đang theo học tại bang.

Bà Võ Thanh Thủy gia nhập Văn phòng Quốc tế của bang Tây Úc năm 2019 với vai trò cán bộ phụ trách phát triển giáo dục và đào tạo. Bà chịu trách nhiệm quảng bá bang Tây Úc như một điểm đến học tập, thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo tại Việt nam và các nước khác trong khu vực bao gồm Thái Lan, Campuchia, Lào và Myanmar. Trước đó, bà đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, như Tư vấn viên, Phó phòng Du học, Quản lý vùng, Quản lý cấp cao - thị trường Australia ở Language Link Việt Nam và Tổ chức Giáo dục Navitas, tổ chức Giáo dục hàng đầu ở Australia và trên thế giới...

"Shine with Australia - Tỏa sáng cùng Australia" là chuỗi tọa đàm trang bị hành trang du học cho du học sinh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình với nền giáo dục đại học chất lượng quốc tế của Australia.

Chương trình do Viện ISB - Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), Cơ quan Thương mại và Đầu tư chính phủ Australia (Austrade) và báo điện tử VnExpress tổ chức, tiếp nối mùa 7 - "Shine with Australia" của Austrade trên IFO Show, VTV7.

Sự kiện quy tụ hơn 20 diễn giả là các chuyên gia giáo dục hàng đầu, đại diện bang và vùng lãnh thổ của Australia cũng như nhiều du học sinh Việt du học thành công.

Chuỗi tọa đàm cũng giới thiệu Global Pathways, mô hình du học chuyển tiếp và nhận bằng từ các đại học Top 1% thế giới của Australia như Đại học Macquarie, Monash, Western Sydney, Wollongong, Griffith, South Australia,... cùng nhiều học bổng giá trị.

