Những điểm đến 'không ngủ' tại Đà Nẵng, Phú Quốc

Còn với du khách nước ngoài như Kseniya và Alyona (Kazakhstan), Thị trấn Hoàng Hôn được ví như thiên đường giải trí "tất cả trong một". "Symphony of the Sea và Kiss of The Sea đều là những show diễn chất lượng. Tôi chưa từng thưởng thức show diễn nào hoành tráng thế này. Những màn pháo hoa nghệ thuật và phần trình diễn của các vận động viên flyboard khiến tôi choáng ngợp", Kseniya chia sẻ.