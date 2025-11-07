Những điểm đến 'chữa lành' hút giới trẻ tại miền Bắc

Mù Căng Chải, Mộc Châu, Ninh Bình... nở rộ mô hình du lịch làm nông, trở thành lựa chọn hàng đầu của Gen Z và Millennials khi muốn tái tạo năng lượng bản thân.

Thay vì nghỉ dưỡng sang trọng, nhiều người trẻ thích "bỏ phố về farm", đến những không gian xanh để tự tay thu hoạch nông sản, chăm sóc vật nuôi và tìm sự cân bằng cuộc sống.

Từ những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ đến các đồi chè xanh mướt, nhiều địa phương tại miền Bắc có tiềm năng phát triển loại hình du lịch độc đáo này. Dưới đây là 5 điểm đến đang được giới trẻ yêu thích, nơi họ không chỉ ngắm cảnh, còn được "xắn tay" vào làm nông dân.

Mù Cang Chải (Yên Bái)

Khách đến Mù Căng Chải trải nghiệm ruộng bậc thang. Ảnh: Duyên Hải

Nhắc đến du lịch nông nghiệp Tây Bắc, không thể không kể đến Mù Cang Chải, nơi được mệnh danh là "thủ phủ" của những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam.

Tùy vào thời điểm, du khách sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Vào mùa nước đổ (tháng 5-6), bạn sẽ được xắn quần, lội xuống những thửa ruộng loang loáng nước, học cách điều khiển trâu đi bừa và tự tay cấy những mầm mạ non. Đến mùa lúa chín (tháng 9-10), trải nghiệm sẽ là tự tay dùng liềm gặt từng bó lúa vàng trĩu, học cách đập lúa thủ công và phơi thóc trên những khoảng sân nhà sàn.

Trải nghiệm sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi việc lưu trú tại các homestay. Tại đây, bạn sẽ được chủ nhà đãi những món ăn đặc sản nấu từ nông sản địa phương như xôi nếp nương, gà đồi, cá suối. Buổi tối, bên bếp lửa bập bùng, du khách được nghe những câu chuyện về văn hóa canh tác, tín ngưỡng thờ thần lúa và cùng nhâm nhi chén rượu ngô cay nồng.

Mộc Châu (Sơn La)

Du khách trải nghiệm hái dâu tại Mộc Châu. Ảnh: Ngọc Thành

Mộc Châu nổi tiếng là cao nguyên nông nghiệp trù phú và là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích trải nghiệm thực tế. Nơi đây hấp dẫn giới trẻ bởi sự đa dạng và thay đổi theo từng mùa trong năm.

Với trải nghiệm hái chè, du khách sẽ được phát một chiếc gùi tre, đội nón và được các cô công nhân hướng dẫn cách chọn những búp chè tươi ngon nhất theo tiêu chuẩn "một tôm hai lá". Sau khi thu hoạch, bạn sẽ được tham quan nhà máy, xem quy trình sao, vò chè và cuối cùng là tự tay pha một ấm trà thơm ngát, thưởng thức giữa không gian xanh mướt của đồi chè.

Với trải nghiệm trang trại bò sữa, du khách sẽ được vào tận chuồng trại, học cách cho bê con uống sữa, tự tay cắt cỏ cho bò ăn và thử vắt sữa bò bằng máy. Phần thưởng sau đó là những ly sữa tươi, sữa chua, váng sữa được chế biến ngay tại chỗ.

Tùy vào mùa, Mộc Châu sẽ chiêu đãi du khách những vườn dâu tây đỏ mọng (mùa đông) hay những vườn mận hậu sai trĩu quả (mùa hè). Cảm giác tự mình len lỏi trong vườn, lựa chọn những trái cây tươi ngon, căng mọng nhất và thưởng thức tại chỗ là một trải nghiệm khó quên.

Hà Giang

Khách Tây gặt lúa ở Hà Giang. Ảnh: Đào Minh Tuấn

Du lịch nông nghiệp ở Hà Giang không chỉ có hoa tam giác mạch, còn gắn liền với những sản vật độc đáo chỉ có trên vùng cao nguyên đá.

Thay vì chỉ chụp ảnh, du khách sẽ được nghe người dân bản địa kể về vai trò của loài tam giác mạch. Bạn sẽ biết được sau khi mùa hoa kết thúc, hạt tam giác mạch được thu hoạch, phơi khô, xay thành bột để làm món bánh tam giác mạch đặc sản, hay nấu thành một loại rượu có hương vị riêng.

Về các vùng Bắc Quang, Vị Xuyên, du khách có thể tham quan các vườn cam sành trĩu quả, tự tay hái và thưởng thức vị ngọt thanh mát. Tương tự, hồng không hạt Quản Bạ cũng là một trải nghiệm thú vị khi vào mùa thu hoạch.

Theo chân người Mông đi tìm mật ong bạc hà là trải nghiệm cao cấp và độc đáo. Du khách có thể theo chân những người nuôi ong ở Mèo Vạc, Đồng Văn vào các thung lũng hoa bạc hà, tìm hiểu về cách ong hút mật từ loài hoa dại này để tạo ra thứ mật ong có màu xanh vàng óng, vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng.

Ninh Bình

Hoạt động team building đạp xe khám phá làng quê Ninh Bình. Ảnh: FO

Trải nghiệm nông nghiệp ở Ninh Bình mang một màu sắc khác, nhẹ nhàng, thư thái và gắn liền với cảnh quan sông nước.

Tại Tam Cốc, vào mùa lúa chín, ngồi trên chiếc thuyền nan lướt nhẹ trên dòng sông Ngô Đồng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh làng quê trù phú. Hai bên là những cánh đồng lúa vàng óng, xen kẽ là những người nông dân đang gặt lúa, tạo nên khung cảnh lao động bình dị và nên thơ.

Đạp xe xuyên qua những cánh đồng là hoạt động được nhiều bạn trẻ quốc tế và Việt Nam yêu thích. Thuê một chiếc xe đạp, bạn có thể tự do khám phá những con đường làng quanh co, đi xuyên qua những cánh đồng lúa, ngửi mùi hương lúa non và quan sát cuộc sống thường ngày của người dân địa phương tại các làng quê quanh khu vực Tràng An, Hang Múa.

Vào mùa hè (khoảng tháng 6-7), các đầm sen ở khu vực Hang Múa hay Tràng An lại nở rộ. Du khách có thể thuê thuyền để vào giữa đầm, tự tay hái những bông sen, học cách ướp trà sen và thưởng thức những món ăn được chế biến từ sen do người dân địa phương làm.

Ba Vì (Hà Nội)

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, Ba Vì là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn "trốn phố về quê" vào dịp cuối tuần. Nơi đây tập trung nhiều trang trại, farmstay được đầu tư bài bản, mang đến những trải nghiệm nông nghiệp đa dạng.

Du khách có thể ghé thăm các trang trại bò sữa, tìm hiểu quy trình sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa. Nhiều nông trại hữu cơ cũng mở cửa cho khách tham quan, tự tay thu hoạch các loại rau củ quả sạch theo mùa. Các hoạt động như câu cá, cắm trại, tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời với nguyên liệu "cây nhà lá vườn" luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Ba Vì là minh chứng không cần đi xa, người trẻ vẫn có thể tìm thấy những khoảnh khắc lao động và nghỉ ngơi ý nghĩa giữa thiên

Thanh Thư