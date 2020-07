Những điểm đặc biệt của áo giải chạy đêm Hà Nội

Áo chạy giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight thiết kế kiểu tank top với màu hồng nổi bật, cùng họa tiết mái ngói phố cổ Hà Nội.

Màu sắc nổi bật là điểm nhấn thú vị giúp các runner có những bức ảnh đẹp trên đường chạy. Áo chạy được thiết kế kiểu dáng ba lỗ thoáng mát. Kiểu dáng của áo cũng được đánh giá là phù hợp với nhiều vóc dáng người lại dễ kết hợp với các kiểu quần.

Áo runner cho giải chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight.

Mặt trước áo in cách điệu hình mái ngói phố cổ Hà Nội, những đường cong in chìm - biểu tượng cho cung đường chạy. Tên giải chạy: VnExpress Marathon Hanoi Midnight đặt ngay trên ngực trái của áo. Mặt sau áo có thêm slogan giải chạy "Run to the light".

Ngoài ra, không thể thiếu trên đường đua là những Pacer và đội ngũ hỗ trợ giải chạy (Crew). Các vận động viên sẽ dễ dàng nhận ra họ với màu áo vàng và kiểu dáng thiết kế bắt mắt.

Áo pecer.

Chất liệu và công nghệ xử lý áo là điểm đặc biệt của giải năm nay. Toàn bộ áo đấu mang thương hiệu Newton, sản xuất tại Malaysia. Chất liệu làm từ sợi microfiber, tổng hợp từ polyester và polyamide, có độ bền cao. Bên cạnh sự thoải mái tối đa cho vận động viên, chất liệu microfitber còn có khả năng lọc khuẩn, tĩnh điện. Đây là một trong những chất liệu phổ biến nhất hiện nay, được nhiều thương hiệu thời trang thể thao hàng đầu sử dụng.

Áo dành cho crew.

Thân áo in hoạ tiết bằng công nghệ in chuyển nhiệt toàn phần, giúp mực thấm trực tiếp vào sợi vải, cho độ bền màu cao, trung thực và hình ảnh rõ nét. Công nghệ in chuyển nhiệt giúp các hoạ tiết không bị vỡ khi kéo giãn vải.

Độc giả quan tâm giải chạy có thể tìm hiểu và đăng ký tại đây.

Tham gia VnExpress Marathon Hanoi Midnight, người chạy không chỉ được hòa mình vào không khí thể thao sôi động mà còn có dịp khám phá, hiểu thêm một nét đẹp khác của Hà Nội về đêm. Với thông điệp "Run to the light", cung đường chạy diễn ra trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, qua các địa điểm nổi tiếng của Thủ đô. Ban tổ chức vẫn đang duy trì nhiều ưu đãi giá vé cho người đăng ký. Xem thêm tại đây.

An Nhiên