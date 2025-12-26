Những điểm cộng của niềng răng thẩm mỹ Nha khoa Kim

Để kết quả niềng răng vừa thẩm mỹ, vừa đảm bảo chức năng ăn nhai, Nha khoa Kim ứng dụng loạt công nghệ Âu - Mỹ, cam kết dùng vật liệu chính hãng.

Giữa tháng 11, Sở Y tế TP HCM công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng 156 phòng khám răng hàm mặt trên địa bàn. Hệ thống Nha khoa Kim chiếm toàn bộ 12 vị trí đầu, dao động 3,51- 4,07 điểm trên thang 5, đánh dấu lần thứ 10 liên tiếp đạt thành tích này.

Theo đại diện đơn vị, nhiều năm qua, họ chú trọng đáp ứng 15 tiêu chí khắt khe, hiện thực hóa lời cam kết thành phác đồ y khoa chuẩn chỉnh, kết hợp chuyên môn bác sĩ với công nghệ số.

"Mọi sai lệch cảm tính đều được khắc phục nhờ hệ thống Scan 3D, CT Cone Beam, số hóa dữ liệu lâm sàng chính xác từng milimet trên Bệnh án điện tử", người đại diện nói.

Với phần mềm mô phỏng 3D, khách hàng không còn phải "đoán mò" kết quả mà có thể quan sát hành trình dịch chuyển của răng ngay khi chưa bắt đầu. Bên cạnh thiết bị từ Âu - Mỹ, đơn vị áp dụng mô hình hội chẩn "một phòng khám - ba chuyên sâu", hướng đến nụ cười mới vừa thẩm mỹ, vừa đảm bảo chức năng ăn nhai, bền vững theo thời gian.

Bệnh án điện tử giúp lưu trữ toàn bộ lịch sử điều trị, bác sĩ theo dõi xuyên suốt. Ảnh: Nha khoa Kim

Nha khoa Kim cung cấp ba giải pháp niềng răng, phù hợp nhu cầu và phong cách sống riêng biệt:

Niềng răng mắc cài kim loại: nhờ tạo lực kéo mạnh và ổn định, phương pháp này có thể khắc phục tình trạng hô, móm nặng, răng lệch lạc phức tạp. Đơn vị cam kết dùng vật liệu chính hãng 100% nhằm kiểm soát chuẩn xác.

Niềng răng mắc cài sứ: giải pháp này dành cho người e ngại kim loại lộ liễu mà vẫn duy trì lực kéo mạnh. Theo đó, vật liệu có màu sắc tệp men răng tự nhiên, hỗ trợ giảm thiểu sự chú ý khi giao tiếp. Chị em hay nam giới có thể tự tin trong mọi cuộc đối thoại.

Niềng răng trong suốt Invisalign: đơn vị cho biết giải pháp này vượt khỏi "rào cản" của khí cụ cố định, mở ra hướng chỉnh nha "vô hình". Thay vì dây cung vướng víu, hệ thống khay niềng trong suốt cho phép bạn linh hoạt tháo lắp khi ăn uống, vệ sinh, không làm gián đoạn nhịp sống năng động.

"Song song chất lượng chuyên môn, chúng tôi xem yếu tố an toàn là nền tảng cốt lõi, giúp khách hàng yên tâm suốt quá trình chỉnh nha lẫn tái khám", người đại diện nói. Cụ thể, để giảm rủi ro lây nhiễm chéo, Nha khoa Kim thiết lập hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt gồm: phòng điều trị riêng biệt; bộ dụng cụ cá nhân hóa cho từng người; quy trình tiệt khuẩn một chiều.

Phòng vô trùng 8 bước một chiều. Ảnh: Nha khoa Kim

"Thấu hiểu rào cản chi phí, chúng tôi thiết lập chính sách hỗ trợ tài chính toàn diện. Khách hàng có thể thanh toán trả góp linh hoạt, không tính lãi suất (từ hai triệu mỗi tháng)", người đại diện nói.

Đại diện đơn vị cam kết không thu phí phát sinh suốt quá trình trị liệu. Các dịch vụ thiết yếu được miễn phí trọn gói gồm nhổ răng, đặt MiniVis, chụp X-quang kiểm tra tiến độ, rớt hoặc mất mắc cài, thay dây cung...

Trường hợp niềng răng trong suốt. Ảnh: Nha khoa Kim

Không chỉ góp mặt ở các bảng xếp hạng nội địa, đơn vị còn là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard, nhận vốn đầu tư từ Temasek (Quỹ của Chính phủ Singapore). Năm 2024, doanh nghiệp được Sở Y tế TP HCM trao giải "Thành tựu Y khoa Việt Nam - Y tế thông minh", ghi nhận quá trình đổi mới sáng tạo vì sức khỏe cộng đồng.

Đông Vệ