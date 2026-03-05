Những điểm cân nhắc khi mua MacBook Neo

MacBook Neo thu hút sự chú ý với mức giá từ 16,5 triệu đồng nhưng nhiều thông số bị cắt giảm như chip xử lý, cổng kết nối, khả năng sạc pin.

Neo là mẫu MacBook rẻ nhất Apple từng ra mắt, hướng tới những người có nhu cầu sử dụng đơn giản. Nếu mua trên website của hãng và áp dụng chương trình giảm giá cho học sinh, sinh viên hay người làm trong ngành giáo dục, model này được giảm còn 13,9 triệu đồng, cạnh tranh với nhiều mẫu Windows giá rẻ.

Các trang công nghệ lớn trên thế giới gọi Neo là "món hời" cho người muốn sở hữu một máy tính Mac, đủ đáp ứng cho bất kỳ ai chỉ laptop để duyệt web, làm việc văn phòng và các công việc nhẹ khác. Tuy nhiên, sản phẩm bị cắt giảm một số thông số kỹ thuật so với MacBook Air nên người dùng cần lưu tâm khi lựa chọn nếu ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng cụ thể trong thực tế.

MacBook Neo với bốn màu sắc.

Bộ xử lý của iPhone, RAM 8 GB

MacBook Neo lần đầu dùng chip A vốn cho smartphone thay vì chip M. Đây là chip dùng trong iPhone 16 Pro nhưng là phiên bản có chỉnh sửa. Nó có CPU 6 nhân, GPU 5 nhân, trong khi chip của iPhone 16 Pro và 16 Pro Max là 6 nhân CPU và 6 nhân GPU. Băng thông bộ nhớ trong của Neo là 60 GB/giây, chưa bằng một nửa so với MacBook Air. Các chuyên gia cho rằng sức mạnh xử lý của A18 Pro vẫn đủ cho các tác vụ đơn giản, vấn đề chỉ nằm ở tính tương thích với macOS trên thực tế.

Laptop mới có RAM 8 GB và không có tùy chọn trả thêm tiền để nâng cấp lên bộ nhớ lớn hơn trong khi tất cả máy tính Mac khác đều có RAM tối thiểu 16 GB. Mức 8 GB không còn hợp thời trong năm 2026 nhưng với hệ điều hành macOS, con số này đủ để chạy mượt các tác vụ đơn giản, lướt web với không quá nhiều tab. Máy vẫn chạy được đầy đủ các tính năng Apple Intelligence do 8 GB cũng là bộ nhớ RAM tối thiểu mà hệ thống này yêu cầu.

So với các mẫu MacBook khác ra mắt cuối 2025 và đầu 2026, Neo còn một điểm thiệt hơn là chuẩn Wi-Fi 6E thay vì Wi-Fi 7 do không tích hợp chip N1 mới. Tuy nhiên, điểm trừ này không đáng kể bởi thiết bị đầu cuối hỗ trợ Wi-Fi 7 chưa nhiều.

Pin nhỏ và sạc chậm hơn MacBook Air

Neo có kích thước gần tương tự nhưng trang bị pin 36,5 W so với MacBook Air 13 inch 53,8 Watt. Tuy nhiên, thời gian sử dụng pin không thấp hơn nhiều là 16 tiếng so với 18 tiếng tối đa khi xem video của MacBook Air.

Máy cũng không sử dụng chuẩn sạc Magsafe mà thay bằng cổng USB-C phổ biến. Nhược điểm là máy đi kèm sạc 20 W trong khi các mẫu khác tối thiểu 60 W. Apple chưa công bố thời gian sạc.

Hai cổng USB-C trên máy nhưng chỉ một hỗ trợ chuẩn USB 3 mới.

Chỉ một cổng chuẩn USB-C 3

MacBook Neo có hai cổng USB-C nhưng chỉ một cổng hỗ trợ chuẩn USB 3 trong khi cổng còn lại là USB 2. Cổng USB 3 hỗ trợ DisplayPort 1.4 và tốc độ truyền tải đến 10 Gb/giây, còn cổng USB 2 chỉ có tốc độ tối đa 480 Mb/giây. Máy cũng không hỗ trợ Thunderbolt.

Hai cổng không được đánh dấu cũng khiến người dùng nhầm lẫn khi sử dụng do chỉ một cổng kết nối được với màn hình bên ngoài. Theo Macrumors, cổng bên trái như trên hình (gần bản lề hơn) hỗ trợ USB 3.

Người dùng có thể kết nối tối đa một màn hình ngoài độ phân giải 4K 60 Hz hoặc thêm một màn hình nếu dùng bộ chuyển đổi DisplayPort. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ không thể sử dụng với màn hình Studio Display mới.

Giống MacBook Air nhưng dày hơn

Neo sử dụng màn hình 13 inch, nhỏ hơn một chút so với 13,6 inch trên bản Air. Kích thước tổng thể dài, rộng đều nhỏ hơn nhưng Neo dày hơn. Màn hình có viền giống iPad, gồm cả camera Face Time và không sử dụng thiết kế tai thỏ.

Bàn phím không có đèn nền, Touch ID chỉ có trên bản 512 GB.

Màn hình 60 Hz, không có TrueTone

Neo sử dụng màn hình 60 Hz, thông số bình thường trong tầm giá. Tuy nhiên, máy không có TrueTone để điều chỉnh cân bằng trắng dựa vào môi trường xung quanh và không hỗ trợ dải màu P3 Wide dù vẫn hỗ trợ sRGB.

Touchpad và bàn phím

Bàn phím của Neo không có đèn nền, cảm biến vân tay TouchID chỉ xuất hiện trên phiên bản dung lượng 512 GB trong khi bản 256 GB dùng nút nguồn thông thường.

Neo cũng không có bàn di chuột Force Touch như tất cả máy tính MacBook khác mà thay bằng Multi-Touch đơn giản. Nút trên touchpad này cũng là vật lý thay vì nút ảo có phản hồi xúc giác.

Hoàng Ngân