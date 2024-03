Những địa chỉ check in áo dài được ưu đãi tại TP HCM

Một số nhà hàng, điểm tham quan ở TP HCM hưởng ứng Lễ hội Áo dài bằng cách ưu đãi cho khách mặc áo dài check in.

Lễ hội Áo dài TP HCM năm 2024 có chủ đề "Tôi yêu Áo dài Việt Nam" diễn từ ngày 7 đến 17/3 với 14 hoạt động nổi bật. Dịp này, nhiều địa điểm hưởng ứng sự kiện bằng cách tặng chương trình ưu đãi cho khách mặc áo dài nhằm quảng bá hình ảnh trang phục truyền thống. Du khách đến TP HCM dịp này có thể check in áo dài tại các địa điểm dưới đây:

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Đại diện bảo tàng cho biết du khách mặc áo dài ghé địa điểm này sẽ được giảm 50% giá vé, chương trình áp dụng từ ngày 7 đến ngày 17/3. Hiện, vé tham quan địa điểm này là 40.000 đồng mỗi người. Bảo tàng mở cửa cho khách tham quan từ 7h30 đến 17h30 mỗi ngày, không nghỉ trưa.

Không gian bên ngoài Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Ảnh: Quỳnh Trần

Bảo tàng nằm trên đường Võ Văn Tần, quận 3, thành lập năm 1975, chuyên nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày các hiện vật chứng tích tội ác, hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Bảo tàng lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, được đưa vào giới thiệu ở các chuyên đề trưng bày thường xuyên như: Vũ khí trưng ngoài trời, Chế độ lao tù, Chất độc da cam, Những sự thật lịch sử, Tội ác chiến tranh.

Bảo tàng từng là địa điểm duy nhất của Việt Nam trong top 99 điểm đến hấp dẫn thế giới được bình chọn bởi ứng dụng trông hành lý giúp khác - Stasher. Đây là năm thứ 10 Bảo tàng hướng ứng lễ hội, giảm giá vé cho du khách mặc áo dài tham quan.

Nhà hàng Madame Lam

Hưởng ứng Lễ hội Áo dài, nhà hàng này thiết kế riêng một góc check in cho du khách mặc trang phục truyền thống. Góc check in trưng bày bộ sưu tập áo dài đủ màu sắc của nhà thiết kế Huy Doãn, trong không gian cổ xưa in dấu lối kiến trúc Đông Dương những năm 1950. Sau lễ hội, nhà hàng cũng tổ chức sự kiện tri ân phụ nữ và áo dài vào ngày 22/3. Bữa tiệc là màn kết hợp của bếp trưởng Như Cường và David Thai, phục vụ thực khách những món Việt truyền thống. Khách tham gia mặc áo dài đến dự tiệc.

Madame Lam từng vào danh sách Michelin Selected 2023 và là một trong 10 nhà hàng thú vị tại TP HCM do Sở du lịch TP HCM bình chọn.

Góc check in áo dài tại nhà hàng Madame Lam. Ảnh: Madame Lam

Khách sạn Renaissance

Du khách ghé hai nhà hàng của khách sạn này gồm Việt Kitchen và mặc trang phục áo dài, sẽ được giảm 10% tổng hóa đơn dùng bữa. Khách sạn này tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, đối diện bến Bạch Đằng. Khách sạn 25 năm tuổi này mang kiến trúc Pháp thời kỳ phục hưng. Các nhà hàng tại đây phục vụ đồ ăn đa dạng, riêng Việt Kitchen tập trung vào các món mang hương vị địa phương, nhà hàng Towa phục vụ các món kiểu Hoa truyền thống.

Nhà hàng Kabin

Nhà hàng Nhật này nằm ở tầng 28, bên trong một khách sạn 5 sao tại đường Nam Kỳ Nam Khởi Nghĩa, quận 1. Trong tuần lễ áo dài, nhà hàng ưu đãi cho khách mặc trang phục truyền thống đến dùng buffet buổi trưa, giá từ 149.000 đồng mỗi phần. Chương trình áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 trong khung giờ 11h30-14h. Khách ăn tối từ 18h đến 22h khi gọi món sashimi sẽ được giảm 50%, áp dụng cho 10 đơn đặt đầu tiên.

Nhà hàng Lai

Nhà hàng cũng có chương trình ưu đãi cho khách nhân Lễ hội Áo dài. Nhà hàng giảm giá 50% thực đơn dim sum thứ 6, giảm 40% món vịt quay Bắc Kinh vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần, áp dụng từ ngày đầu diễn ra lễ hội. Nhà hàng này nằm trên tầng 28 một tòa nhà tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1. Nổi tiếng với các món Hoa và món vị quay Bắc Kinh.

Bích Phương

Nguồn: Sở Du lịch TP HCM