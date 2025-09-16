Đại học RMIT Việt Nam là cơ sở quốc tế của Đại học RMIT Melbourne với tuổi đời 138 năm tại Australia. Trường thành lập vào năm 2000 theo lời mời của Chính phủ Việt Nam, đã cùng nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên, nhân viên, phụ huynh, đối tác... xây dựng nên di sản giáo dục to lớn. Đơn vị đồng hành cùng hơn 12.000 sinh viên đang theo học, 25.500 cựu sinh viên đang cống hiến khắp nơi trên thế giới, đồng thời, góp phần thay đổi sâu sắc trong tư duy, cách học và cách sống của nhiều thế hệ trẻ. Di sản của trường được xác định ở kiến thức học thuật và hành trình trưởng thành của từng cá nhân, góp phần mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng. Nền tảng giá trị tại đây hình thành từ những giờ giảng khơi gợi tư duy, lời khuyên của giảng viên, trải nghiệm ngoại khóa, kỹ năng mềm từ đội ngũ hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhiều cựu sinh viên đã quay về dìu dắt thế hệ sau. Phụ huynh cũng đồng hành cùng con em. Những điều này góp phần kiến tạo nên những"di sản" đặc biệt, trao truyền theo nhiều cách khác nhau.

Bà Jodie Altan - Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại, Đại học RMIT Việt Nam cho biết, trong suốt 25 năm qua, RMIT Việt Nam luôn kiên định với sứ mệnh chuẩn bị cho sinh viên hành trang vững chắc để vững bước đón tương lai. Trường không chỉ khai mở tiềm năng học tập, mà còn truyền cảm hứng để sinh viên tạo thay đổi.

Tại RMIT, giảng viên là người truyền đạt kiến thức, song song, kiến tạo môi trường học tập giúp sinh viên phát triển toàn diện, từ năng lực chuyên môn, trí tuệ cảm xúc, tư duy toàn cầu đến khả năng kết nối văn hóa. Những điều có được qua từng lớp học, cuộc đối thoại và hành trình trưởng thành của sinh viên. "Giáo dục tại RMIT Việt Nam không chỉ chuẩn bị cho sinh viên một công việc, mà là một cuộc sống có mục tiêu, có khả năng thích nghi và tạo ra giá trị. Chúng tôi trao cho các em sự tự tin để lãnh đạo, sự thấu cảm để kết nối, và lòng dũng cảm để tạo ra thay đổi", Giáo sư Robert McClelland - Trưởng khoa Kinh doanh, RMIT Việt Nam chia sẻ.

Trong suốt 8 năm làm việc tại Việt Nam, ông cùng các giảng viên khác tại RMIT Việt Nam chứng kiến sự chuyển mình của các bạn trẻ qua môi trường học tập lấy sinh viên làm trung tâm. Tại đây, các giá trị như trí tưởng tượng, sự thấu cảm và tư duy toàn cầu được nuôi dưỡng mỗi ngày. Do đó, di sản của giảng viên RMIT Việt Nam là những thế hệ sinh viên tự tin bước ra thế giới, mang theo hành trang tri thức, cảm xúc và khát vọng tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng. "Hơn cả bằng cấp, di sản đại học còn là cả cách sống", cựu sinh viên RMIT Lê Tuấn Anh, chuyên gia đào tạo và tư vấn hướng nghiệp, nhận định. Công việc giúp anh gặp gỡ nhiều bạn trẻ ra trường với điểm số cao, nhưng hoang mang khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời. Do đó, anh cảm thấy may mắn khi hơn 10 năm trước, RMIT đã cho bản thân tỏ rõ cách nhìn thế giới, bản thân và ra quyết định cho chính mình. Các cựu sinh viên RMIT. Ảnh: RMIT Đây cũng là một trong bốn điều quan trọng RMIT trang bị cho sinh viên, thiết lập nền tảng về cách mỗi cá nhân muốn sống và định nghĩa sự nghiệp sau nà. Đầu tiên là lộ trình học tập linh hoạt để sinh viên độc lập và trách nhiệm với lựa chọn. Thứ hai, trường áp dụng phương pháp giảng dạy mở, không có đáp án mẫu để rèn thái độ học tập trọn đời. Song song, RMIT xây dựng môi trường văn hóa đa quốc gia và mạng lưới trao đổi sinh viên với hơn 200 trường đối tác quốc tế để tạo nên tư duy toàn cầu - phù hợp địa phương. Cuối cùng, trường tạo nên hệ giá trị tôn trọng mọi bản sắc cá nhân để tự định nghĩa thành công và thiết kế sự nghiệp. Suốt 25 năm, RMIT đã đồng hành cùng 25.500 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có nhiều thế hệ trong các gia đình nối gót nhau trưởng thành từ đây. Nhiều cha mẹ khác cũng quan sát hành trình con lớn lên, ghi dấu ấn và dựng xây tương lai tốt đẹp từ hành trình học tập tại trường. Là gia đình có "hai đời" học RMIT Việt Nam, ông Nguyễn Thành Vinh (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cấp quản lý) và con gái Nguyễn Tuệ Nhi chia sẻ, việc cả hai bố con cùng có cơ hội học tập tại RMIT là một di sản nhỏ của gia đình.

Bố con anh Nguyễn Thành Vinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Có hai giá trị mà tôi tự hào truyền lại cho con và được hun đúc thêm trong môi trường RMIT. Đó là đam mê học tập suốt đời và tư duy mở rộng toàn cầu. Giờ nhìn thấy con gái tự tin tích lũy kiến thức và kỹ năng mỗi ngày, tôi thấy di sản của mình đang tiếp tục được con gìn giữ, phát triển", ông Vinh nói thêm. Với bà Dương Thu Giang, phụ huynh của sinh viên Nguyễn Giang Ngân, RMIT là cầu nối để hai mẹ con có cơ hội hiểu nhau hơn, không phải để ai thay đổi ai, mà cùng đồng hành viết nên những "di sản" nho nhỏ cho gia đình. Theo bà, bản thân là nhà báo hơn 30 năm kinh nghiệm, người truyền cảm hứng nghề nghiệp cho con, song vẫn học hỏi nhiều tri thức và trải nghiệm mới mẻ từ con gái. Gia đình chị Dương Thu Giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp "Con được học trong môi trường hiện đại, tiếp xúc các giảng viên giỏi và bạn bè năng động, trưởng thành qua những cuộc thi, chiến dịch và dự án về lĩnh vực đam mê. Mỗi ngày, con tự tin hơn, cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Lắng nghe, tin tưởng và đồng hành là cách tôi đã trao cơ hội tự xây nên di sản và dấu ấn của riêng con tại RMIT", bà nói thêm. Tại RMIT, hành trình trưởng thành của sinh viên không chỉ diễn ra trong lớp học. Đằng sau mỗi bước tiến, sự tự tin bước ra thế giới là sự đồng hành âm thầm của đội ngũ nhân viên, những người không phải giảng viên, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo môi trường học tập toàn diện. Đội ngũ này tạo điều kiện để sinh viên phát triển tư duy, kỹ năng và bản lĩnh từ các hoạt động đời sống sinh viên, chương trình phát triển kỹ năng, hướng dẫn (mentoring), đào tạo (coaching), cuộc thi quốc tế, kết nối với mạng lưới hơn 2.000 doanh nghiệp.

Ông Melvin Fernando và các đối tác doanh nghiệp, cựu sinh viên. Ảnh: RMIT

Ông Melvin Fernando - Trưởng phòng cấp cao phụ trách Hướng nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp chia sẻ, không chỉ giảng dạy hay tham vấn nghề nghiệp, công việc của ông và đồng nghiệp là giúp sinh viên thực sự chuyển mình. "Chúng tôi giúp các em kết nối giữa kiến thức với thực tiễn, giữa bản thân hiện tại với hình mẫu tương lai, để các em luôn tự tin sẵn sàng tạo dựng tương lai như mong ước khi tốt nghiệp", ông nhấn mạnh.

Chị Phương Linh trong các hoạt động sinh viên. Ảnh: RMIT