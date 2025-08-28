Những đầu tàu kinh tế tại triển lãm thành tựu đất nước

Trong không gian trưng bày hiện đại, Vingroup mang tới những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vươn lên từ nội lực của tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tâm điểm của gian triển lãm là khối công nghệ - công nghiệp. Tại đây, mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX lần đầu tiên ra mắt công chúng.
Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng chính là chủ đầu tư Trung tâm Triển lãm quốc gia - nơi đang tổ chức triển lãm thành tựu đất nước 80 năm với quy mô khoảng 90 ha, tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng. Đây là top 10 công trình triển lãm lớn nhất thế giới và đứng đầu Đông Nam Á hiện tại.
Trong không gian trưng bày hiện đại, Vingroup mang tới những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vươn lên từ nội lực của tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tâm điểm của gian triển lãm là khối công nghệ - công nghiệp. Tại đây, mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX lần đầu tiên ra mắt công chúng.
Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng chính là chủ đầu tư Trung tâm Triển lãm quốc gia - nơi đang tổ chức triển lãm thành tựu đất nước 80 năm với quy mô khoảng 90 ha, tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng. Đây là top 10 công trình triển lãm lớn nhất thế giới và đứng đầu Đông Nam Á hiện tại.
Trong ảnh là mẫu ray thép cho các dự án đường sắt tốc độ cao, đô thị và metro của Hòa Phát. Thực hiện cam kết với Chính phủ, tập đoàn này đã triển khai dự án nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt ở Dung Quất từ năm nay.
Dự án sẽ có sản phẩm đầu tiên vào năm 2027, cung cấp cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự án metro tại các tỉnh, thành phố và các dự án trọng điểm quốc gia. Đây là sản phẩm đặc thù nhưng lãnh đạo Hòa Phát tự tin sản xuất, cung cấp cho các dự án với chất lượng tốt nhất.
Trong ảnh là mẫu ray thép cho các dự án đường sắt tốc độ cao, đô thị và metro của Hòa Phát. Thực hiện cam kết với Chính phủ, tập đoàn này đã triển khai dự án nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt ở Dung Quất từ năm nay.
Dự án sẽ có sản phẩm đầu tiên vào năm 2027, cung cấp cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự án metro tại các tỉnh, thành phố và các dự án trọng điểm quốc gia. Đây là sản phẩm đặc thù nhưng lãnh đạo Hòa Phát tự tin sản xuất, cung cấp cho các dự án với chất lượng tốt nhất.
Anh Tú - Phương Dung
Ảnh: Nguyễn Đông