Những đầu tàu kinh tế tại triển lãm thành tựu đất nước

Trong không gian trưng bày hiện đại, Vingroup mang tới những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vươn lên từ nội lực của tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tâm điểm của gian triển lãm là khối công nghệ - công nghiệp. Tại đây, mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng chính là chủ đầu tư Trung tâm Triển lãm quốc gia - nơi đang tổ chức triển lãm thành tựu đất nước 80 năm với quy mô khoảng 90 ha, tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng. Đây là top 10 công trình triển lãm lớn nhất thế giới và đứng đầu Đông Nam Á hiện tại.